Wie Schüler von zu Hause aus auf lizenzierte Schulsoftware zugreifen können

Die Schülerinnen und Schüler können jedes Programm, wie z.B. Microsoft Office und jedes CTE-Tool (Career & Technical Education), von ihren eigenen Geräten zu Hause durch Fernzugriff auf die Schulcomputer ausführen.
Da sich die K-12-Schulbezirke und Universitäten auf ein Herbstsemester vorbereiten, das einem hybriden Zeitplan folgen oder völlig aus der Ferne stattfinden wird, muss ein wichtiges Problem angegangen werden. Wie können die Studenten die auf den Schulcomputern gehosteten Software-Anwendungen nutzen, wenn sie von zu Hause aus lernen?
Es ist oft sehr teuer, diese Softwareprogramme zu lizenzieren, sodass es finanziell nicht machbar ist, sie auf jedem Studentengerät zu lizenzieren.
Außerdem verwenden viele CTE-Programme ressourcenintensive Software (wie Grafikdesign, Videobearbeitung und 3D-Modellierung), für deren Ausführung ein leistungsstarker Computer erforderlich ist. Die meisten Studierenden haben zu Hause keine Computer, die leistungsfähig genug sind, um diese Programme auszuführen. Viele verwenden tatsächlich Chromebooks.
Ein weiteres Problem ist, dass viele Schulen Mac-Computer in ihren Laboren verwenden, während die Schüler zu Hause möglicherweise keinen Mac-Computer haben.
Wie also meistern Administratoren und IT-Abteilungen diese Herausforderungen?
Mit Splashtop remote access for labs, können Sie die Schulcomputer und die Softwarelizenzen, die sie bereits hosten, nutzen, indem Sie den Schülern ermöglichen, von jedem ihrer eigenen Geräte zu Hause aus auf die Schulcomputer zuzugreifen!
Wie es funktioniert
Schulbezirke und Hochschulen können Splashtop auf ihren Laborcomputern einsetzen und die Schüler dann von ihren eigenen Geräten zu Hause aus verbinden lassen. Sobald das Konto eingerichtet ist, kann ein Schüler die Splashtop-App auf seinem Gerät öffnen und den Schulcomputer auswählen, auf den er zugreifen möchte, und die Fernverbindung starten.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, sieht der Schüler den Bildschirm des Remote-Computers in Echtzeit. Sie werden es von ihrer eigenen Tastatur und Maus aus fernsteuern können, als ob sie direkt vor dem Remote-Computer sitzen würden.
Schüler können von ihrem eigenen Windows-, Mac-, Chromebook-, iPad-, iPhone- oder Android-Gerät aus auf jeden Windows-, Mac- oder Linux-Computer der Schule zugreifen (Splashtop ist plattformübergreifend).
Welche Programme können Studierende von zu Hause aus ausführen?
Einer der besten Aspekte von Splashtop ist, dass Sie auf jede Datei oder Anwendung zugreifen können, die sich auf dem entfernten Computer befindet. Das bedeutet, dass Sie selbst dann, wenn Sie eine Verbindung über ein Chromebook herstellen (ein Gerät, das im Allgemeinen nicht in der Lage ist, installierte Anwendungen auszuführen), immer noch jedes Programm auf dem Remote-Computer öffnen, ausführen und es so verwenden können, als ob Sie persönlich anwesend wären.
Zu den Anwendungen, auf die Schüler von zu Hause aus zugreifen können, gehören (aber nicht beschränkt auf):
Microsoft Office (Word, Excel usw.)
Grafikdesign (Adobe Creative Suite, Photoshop usw.)
Videobearbeitung (Premier, After Effects, iMovie, Animate usw.)
CAD (AutoCAD, Revit usw.)
.. und vieles mehr
Jetzt kostenlos starten
Sie können Splashtop jetzt kostenlos testen und es selbst ausprobieren. Schauen Sie sich unbedingt unsere Fallstudien an, wie der Lenawee Intermediate School District, die Wayne State University und das Laney College Splashtop eingesetzt haben, um Schülern den Zugang zu Schulcomputern mit großartigen Ergebnissen zu ermöglichen.
Zusätzliche Ressourcen
Video: Ermöglichen Sie Schülern den Zugriff auf Laborcomputer von zu Hause aus