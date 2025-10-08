Splashtop Remote Support Kurzübersichtsvideo

Splashtop Remote Support ist eine großartige Lösung für MSPs (Managed Service Provider) und IT-Teams, die unbeaufsichtigten Fernzugriff auf Windows- und Mac-Computer benötigen.
Erfahren Sie mehr über Splashtop Remote Support in dieser kurzen Videoübersicht
Klicken Sie hier, um mehr über Splashtop Remote Support zu erfahren, oder klicken Sie auf die Schaltflächen unten, um eine kostenlose Testversion zu starten oder um die niedrigen Preise zu sehen, die bis zu 50 % niedriger sind als die der Konkurrenz.
Die Splashtop-Remote-Support-Funktionen umfassen:
Unbegrenzte Anzahl von Technikern
Unbegrenzte gleichzeitige Sitzungen
Schneller Fernzugriff
Unbeaufsichtigter Support
Kostenlose sekundäre Benutzerkonten
Fernzugriff weiterverkaufen
Protokollierung
Computer- und Benutzergruppierung
Gruppenberechtigungen
Benutzerverwaltung
256-Bit-AES-Verschlüsselung
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Dateiübertragung
Ferndrucken
Chat
Aufwecken aus der Ferne
Neustart aus der Ferne
Audio
Multi-Monitor-Unterstützung, einschließlich Multi-to-Multi
Zwei Techniker können auf eine Maschine zugreifen
Beaufsichtigter Support
Greifen Sie auf RDP-Sitzungen zu
Vorrangiger technischer Support
Remote Support Premium umfasst diese zusätzlichen Funktionen:
Konfigurierbare Warnungen/Aktionen
Windows-Updates
Systeminventarisierung
Ereignisprotokolle
Remote-Command
Erfahren Sie mehr über Remote Support Premium
Auf der Remote-Support-Webseite finden Sie alle Einzelheiten zu den Funktionen nach Edition.