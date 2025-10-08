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Splashtop Remote Support Kurzübersichtsvideo

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Splashtop Remote Support ist eine großartige Lösung für MSPs (Managed Service Provider) und IT-Teams, die unbeaufsichtigten Fernzugriff auf Windows- und Mac-Computer benötigen.

Erfahren Sie mehr über Splashtop Remote Support in dieser kurzen Videoübersicht

Splashtop Remote Support Intro
Splashtop Remote Support Intro

Klicken Sie hier, um mehr über Splashtop Remote Support zu erfahren, oder klicken Sie auf die Schaltflächen unten, um eine kostenlose Testversion zu starten oder um die niedrigen Preise zu sehen, die bis zu 50 % niedriger sind als die der Konkurrenz.

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Schnelle, sichere und einfach zu bedienende Fernwartungssoftware
Erste Schritte

Die Splashtop-Remote-Support-Funktionen umfassen:

  • Unbegrenzte Anzahl von Technikern

  • Unbegrenzte gleichzeitige Sitzungen

  • Schneller Fernzugriff

  • Unbeaufsichtigter Support

  • Kostenlose sekundäre Benutzerkonten

  • Fernzugriff weiterverkaufen

  • Protokollierung

  • Computer- und Benutzergruppierung

  • Gruppenberechtigungen

  • Benutzerverwaltung

  • 256-Bit-AES-Verschlüsselung

  • Zwei-Faktor-Authentifizierung

  • Zwei-Faktor-Authentifizierung

  • Dateiübertragung

  • Ferndrucken

  • Chat

  • Aufwecken aus der Ferne

  • Neustart aus der Ferne

  • Audio

  • Multi-Monitor-Unterstützung, einschließlich Multi-to-Multi

  • Zwei Techniker können auf eine Maschine zugreifen

  • Beaufsichtigter Support

  • Greifen Sie auf RDP-Sitzungen zu

  • Vorrangiger technischer Support

Remote Support Premium umfasst diese zusätzlichen Funktionen:

  • Konfigurierbare Warnungen/Aktionen

  • Windows-Updates

  • Systeminventarisierung

  • Ereignisprotokolle

  • Remote-Command

Erfahren Sie mehr über Remote Support Premium

Auf der Remote-Support-Webseite finden Sie alle Einzelheiten zu den Funktionen nach Edition.

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