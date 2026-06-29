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Splashtop New Features

Splashtop-Produktupdates und neue Funktionen — September 2018

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Diese Seite enthält Informationen über die neuen Funktionen und Updates von Splashtop für September 2018.

Splashtop Personal-Apps für iOS

Die Splashtop Personal Apps für iOS wurden am 9. September 2018 auf Version 2.7.6.0 aktualisiert

  • Neue Funktion: Die Benutzeroberfläche wurde benutzerfreundlicher gestaltet und visuelle Effekte wurden verbessert.

  • Neue Funktion: Die Sicherheitsoption „Verbindungserlaubnis anfragen“ wurde verbessert. Der Timer ist länger und kann so konfiguriert werden, dass eine Verbindung nach Ablauf des Timers abgelehnt oder zugelassen wird.

  • Neue Funktion: Die Position der Pfeiltasten und der Scroll-Leiste kann in der Sitzung über die Schaltfläche „Tools auf dem Bildschirm konfigurieren“ konfiguriert werden.

  • Neue Funktion: Füge eine Lokalisierung für 5 Sprachen hinzu: Deutsch, Japanisch, Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch und Spanisch.

  • Entfernte Funktion (iPad): Bild-in-Bild wird nicht mehr unterstützt, da es mit neueren iOS inkompatibel ist.

  • Verbesserungen der Sicherheit.

  • Verschiedene Fehlerbehebungen

Jetzt im App Store aktualisieren: Splashtop Personal für iPhone, Splashtop Personal für iPad

Klicken Sie hier und sehen Sie sich die neuen Funktionen des letzten Monats von Splashtop für August 2018 an mit großen Updates für Splashtop Remote Access und Remote Support

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