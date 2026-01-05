Verkaufsbedingungen
Diese Vereinbarung kann in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Im Falle von Konflikten oder Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version und einer Übersetzung hiervon ist stets die englische Version maßgebend.
Diese Verkaufsbedingungen (die „Bedingungen“) regeln Ihren Kauf der kostenpflichtigen Funktionen der Splashtop-Software und -Dienste (das „Produkt“) über den Splashtop Online Store (den „Store“). Wenn Ihr Kauf über einen autorisierten Wiederverkäufer oder Vertriebspartner von Splashtop (zusammenfassend „Autorisierte Wiederverkäufer“) erfolgte, beziehen Sie sich bitte auf die Verkaufsbedingungen oder ähnliche anwendbare Bedingungen, die von diesen Autorisierten Wiederverkäufern bereitgestellt werden, da die hier genannten Bedingungen möglicherweise nicht auf Sie zutreffen.
Die Bedingungen legen Ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf Ihre Einkäufe fest, einschließlich wichtiger Einschränkungen und Ausschlüsse. Ihre Bestellung im Store bedeutet Ihr Einverständnis, dass diese Bedingungen für die Bestellung gelten. Bitte geben Sie keine Bestellung auf, wenn Sie den Bedingungen nicht zustimmen.
Zahlungsmethoden
Splashtop akzeptiert gängige Kreditkarten und PayPal-Zahlungen für Ihre Online-Einkäufe im Store. Sobald Ihr Kauf online abgeschlossen ist, erhalten Sie anschließend eine E-Mail-Bestätigung von Splashtop, die Ihren Kauf zusammenfasst. Splashtop kann einen Drittanbieter verwenden, um Ihre Zahlungen zu verarbeiten, und Ihre persönlichen Informationen werden gemäß Splashtops Datenschutzrichtlinie unter https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy geschützt. Wenn Sie sich entscheiden, PayPal als Zahlungsmethode für Ihren Online-Kauf zu verwenden, werden Sie von Splashtops Website auf die Zahlungsseite von PayPal weitergeleitet. Sobald Sie sich auf der Zahlungsseite von PayPal befinden, ist Splashtop nicht mehr dafür verantwortlich, persönliche und finanzielle Informationen zu schützen, die Sie PayPal zur Verfügung stellen. Ihr PayPal-Konto und alle Aktivitäten/Transaktionen, die unter PayPal’s Zahlungsseite stattfinden, unterliegen den Geschäftsbedingungen von PayPal, und die an PayPal bereitgestellten Informationen werden durch die Datenschutzrichtlinie von PayPal geregelt.
Steuern und Gebühren
Der Preis des Produkts ist ohne Steuern, Abgaben und Gebühren. Sie sind für alle Verkaufs- und lokalen Steuern, Abgaben und Gebühren auf Ihre Einkäufe verantwortlich, soweit zutreffend. Soweit zutreffend, werden Steuern und regulative Gebühren auf den von Splashtop ausgestellten Rechnungen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften berechnet. Splashtop wird nach eigenem Ermessen den Betrag der fälligen Steuern berechnen. Die berechneten Steuern und regulativen Gebühren können ohne Vorankündigung geändert werden.
Ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen bedeutet Ihr Einverständnis, Splashtop rechtzeitig Zahlungen zu leisten, einschließlich, soweit zutreffend, aller staatlichen und lokalen Steuern, Abgaben und Gebühren.
Splashtop erhebt in folgenden Bundesstaaten Umsatzsteuer: AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
Steuerbefreiungen. Wenn Sie von Steuern oder Gebühren befreit sind, sind Sie dafür verantwortlich, Splashtop alle entsprechenden Steuerbefreiungszertifikate und/oder andere Dokumente vorzulegen, die für die jeweiligen Steuerbehörden zufriedenstellend sind, um einen solch Befreiungsstatus zu begründen. Splashtop behält sich das Recht vor, Steuerbefreiungsdokumente zu überprüfen und zu validieren.
Zahlung von Steuern und Gebühren. Sie zahlen alle anfallenden Steuern und Gebühren an Splashtop. Sie sind allein verantwortlich für die Zahlung aller Steuern und Gebühren, die aufgrund der Bereitstellung der Dienste durch Splashtop für Sie geschuldet werden. Wenn Sie Steuern und Gebühren zahlen müssen, müssen Sie diese Beträge ohne Kürzung oder Verrechnung der an Splashtop im Rahmen dieser Vereinbarung zu zahlenden Beträge zahlen, und Sie werden den zusätzlichen Betrag zahlen, der erforderlich ist, um sicherzustellen, dass Splashtop den vollen erforderlichen Zahlungsbetrag erhält, als ob eine solche Reduzierung oder Verrechnung nicht erforderlich wäre.
Steuerfestsetzung. Die Steuerfestsetzung basiert hauptsächlich auf dem Ort, an dem Sie Ihr Unternehmen gegründet haben, oder für natürliche Personen, an denen diese Person ihren ständigen Wohnsitz hat. Splashtop behält sich das Recht vor, diesen Standort mit anderen verfügbaren Beweisen abzugleichen, um zu überprüfen, ob Ihr Standort korrekt ist. Für den Fall, dass Ihr Standort nicht korrekt ist, behält sich Splashtop das Recht vor, Ihnen ausstehende Steuern und Gebühren in Rechnung zu stellen.
Splashtop behält sich das Recht vor, die Preise für Splashtop-Dienste auf der Grundlage des geografischen Standorts des Benutzers oder der tatsächlichen Nutzung der Dienste festzulegen. Die Preise können je nach Standort variieren. Der Kaufort muss mit dem tatsächlichen Wohnort des Benutzers und dem Ort übereinstimmen, an dem die Dienste hauptsächlich genutzt und bereitgestellt werden. Splashtop behält sich das Recht vor, Ihren Standort zu überprüfen. Sollte festgestellt werden, dass die Preise für Ihren Kauf von Splashtop-Diensten falsch angewendet wurden, sei es aus Versehen oder aufgrund Ihres Verhaltens, werden Ihre Preise für Splashtop-Dienste entsprechend aktualisiert und alle Beträge, die gemäß den Standardpreisen fällig gewesen wären, werden sofort fällig und zahlbar innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Benachrichtigung.
Splashtop kann die Dienste Ihres Splashtop-Kontos aufgrund von Zahlungsversäumnissen aussetzen oder kündigen, und Sie stimmen zu, Splashtop für alle angemessenen Kosten und Ausgaben zu entschädigen, die bei der Eintreibung solcher überfälligen Beträge anfallen.
Rückbuchungen; Zahlungsrückerstattungen; Vertragsanpassungen. Falls eine Zahlung für die Dienste einer Zahlungsrückbuchung unterliegt, wird (a) der mit dieser Zahlung verbundene Abonnementzeitraum (oder ein Teil davon) als unbezahlt betrachtet und kann von Splashtop als unbezahlter Zugriffszeitraum behandelt werden, und (b)
Splashtop kann nach eigenem Ermessen den Zugang zu den mit dem betroffenen Splashtop Account verknüpften Diensten aussetzen, einschränken oder beenden.
Wenn Sie nach einer Zahlungsrückbuchung ein Abonnement erwerben, verlängern oder reaktivieren (auch über eine andere Zahlungsmethode oder einen anderen Kanal), ermächtigen Sie Splashtop, einen Teil oder das gesamte offene Zugriffszeitfenster auf das neue oder verlängerte Abonnement anzurechnen, indem die Laufzeit des Abonnements verkürzt und/oder das zutreffende Verlängerungsdatum angepasst wird, um diesen früheren unbezahlten Zugang zu berücksichtigen. Sie bestätigen und stimmen zu, dass eine solche Anpassung dazu gedacht ist, frühere nicht bezahlte Zugriffe auszugleichen und keine Gebühr, Strafe oder Zuschlag darstellt.
“Zahlungsumkehr” bedeutet jede Rückerstattung von Geldern für eine Transaktion im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Rückbuchung, Zahlungsstreit, Umkehrung, Stornierung oder Rückerstattung, die dazu führt, dass Splashtop den geltenden Zahlungsbetrag nicht erhält oder nicht behält.
„Unbezahlter Zugriffszeitraum“ bezeichnet jeden Zeitraum, in dem auf die Dienste zugegriffen wird, der mit einer Zahlungsrückbuchung korrespondiert.
Automatische Verlängerung und Abrechnung für ein abonnementbasiertes Produkt
Wenn Ihnen das Produkt auf Abonnementbasis angeboten wird, ermöglicht Ihr Kauf des Produkts Splashtop, Ihr Konto automatisch für nachfolgende Verlängerungszeiträume zu belasten, abhängig von dem zuvor von Ihnen gewählten Abonnementzeitraum, es sei denn, und bis Sie die automatische Zahlungsfunktion in Ihrem Splashtop-Konto stornieren. Abonnementgebühren, einschließlich der Gebühren für jeden nachfolgenden Verlängerungszeitraum, können sich nach alleinigem Ermessen von Splashtop für jedes anwendbare Produkt ändern.
Im Voraus bezahlt und keine Rückerstattungen
Das Produkt kann Ihnen als Abonnement oder auf Basis einer einmaligen Lizenz angeboten werden. In beiden Fällen ist Ihr Kauf des Produkts im Voraus bezahlt, endgültig und nicht erstattungsfähig. Für die Produkte auf Abonnementbasis gibt es keine Rückerstattungen oder Gutschriften für teilweise genutzte Zeiträume, und Ihre Kündigung des Produkts vor dem Ablaufdatum berechtigt Sie nicht zu Rückerstattungen oder Gutschriften. Es werden keine Rückerstattungen oder Gutschriften gewährt, die mit Werbeangeboten oder Preissenkungen übereinstimmen.
Stornierung und Beendigung
Für Splashtop-Abonnements, die über my.splashtop.com bezahlt werden, können Sie Ihr Abonnement beenden, indem Sie sich in Ihr Splashtop-Konto bei my.splashtop.com einloggen, auf den Tab „Abonnements“ unter „Kontoinformationen“ klicken und die automatische Verlängerung ausschalten. Ihr Abonnement wird nicht mehr automatisch verlängert und Ihr Konto wird am Ende Ihrer aktuellen Abonnementperiode nicht automatisch belastet. Das von Ihnen erworbene Produkt bleibt bis zum Ende der aktuellen Abonnementperiode nutzbar.
Für Splashtop-Abonnements, die über Splashtop-Vertriebsmitarbeiter bezogen wurden (nicht direkt von Ihnen über my.splashtop.com gekauft), Sie können Ihr Abonnement kündigen, indem Sie spätestens dreißig (30) Tage vor der automatischen Verlängerungeine schriftliche Benachrichtigung über Ihre Absicht, nicht zu verlängern, senden. Reduzierungen von Lizenzmengen oder Dienstniveaus bei Abonnements müssen ebenfalls schriftlich mindestens dreißig (30) Tage vor der Verlängerung beantragt werden. Wenn keine rechtzeitige Mitteilung erfolgt, verlängern sich die bestehenden Mengen unverändert.
Hinweise
Benachrichtigungen von Splashtop an Sie können an die E-Mail-Adresse gesendet werden, die Sie während des Online-Registrierungsprozesses angegeben haben, oder anderweitig auf eine Weise, die Splashtop nach eigenem Ermessen als wahrscheinlich empfängt, dass sie Ihre Aufmerksamkeit erregen. Alle Mitteilungen von Ihnen an Splashtop bezüglich dieser Bedingungen müssen schriftlich erfolgen und (i) per E-Mail an legal@splashtop.com oder eine andere von Splashtop für rechtliche Mitteilungen bestimmte E-Mail-Adresse oder (ii) per Expressversand oder eingeschriebener Post an die hier angegebene Adresse von Splashtop gesendet werden. Ungeachtet des Vorstehenden, jede Mitteilung über die Nichtverlängerung oder Reduzierung der Lizenzmengen muss per E-Mail an sales@splashtop.com gesendet werden. Mitteilungen gelten als zugestellt, sobald Splashtops Empfangsbestätigung per E-Mail vorliegt oder bei bestätigter Lieferung durch einen Expresskurier oder per Einschreiben.
Andere Geschäftsbedingungen
Splashtop kann jederzeit und ohne Vorankündigung die im Store angebotenen Produkte oder Dienstleistungen oder die Preise für diese Produkte oder Dienstleistungen ändern.
Die Nutzung des Produkts unterliegt separat den Nutzungsbedingungen und/oder der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung unter https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service, die normalerweise bei der ersten Nutzung des Produkts zur Annahme vorgelegt werden.
Splashtop behält sich das Recht vor, die Bedingungen der Verkaufsbedingungen jederzeit zu ändern.
Datum aktualisiert: 8. Januar 2026