Splashtop Newsletter — August/September 2018

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September 2018
Die neuesten Nachrichten und Tipps zu Splashtop Remote-Desktop, Business, Remote Support und Bildschirmspiegelung für IT, Wirtschaft, Privatpersonen und Bildung.
Unbedingt lesen: Splashtop kündigt Remote Access Pro an
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Im August 2018 wurden neue Funktionen hinzugefügt — kompakte Ansicht, Gerätenamen anzeigen, neue Tastenkombinationen,> 4-GB-Dateiübertragung und& mehr!
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