Neuigkeiten und Updates von Splashtop — Oktober 2019

Sehen Sie, was diesen Monat neu bei Splashtop ist, einschließlich neuer Funktionsupdates, der neuesten Nachrichten und Tipps für Unternehmen, Managed Service-Anbieter, IT-Profis, Einzelpersonen und Bildung.
Neues Empfehlungsprogramm — Werde belohnt!
Wir haben gerade ein neues Splashtop-Empfehlungsprogramm eingeführt, bei dem Sie tolle Belohnungen erhalten können, wenn Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen an Splashtop weiterempfehlen. Wenn sie sich für einen qualifizierenden kommerziellen Nutzungsplan anmelden, erhalten Sie eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 10 bis 500 US-Dollar als Belohnung und sie erhalten Bonuszeit für ihr Abonnement. Melden Sie sich mit Ihrem Splashtop-Konto an, um loszulegen.
An Programm für neue Empfehlungen teilnehmen
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
Splashtop Linux Streamer in Beta-Version für Fernzugriff und Fernsupport
Splashtop Business Access für den Fernzugriff auf Computer kostenlos testen
Remote Access Pro-Paket für 10 Benutzer mit zeitlich begrenztem Angebot im Wert von 549 USD
Splashtop Remote Support
Splashtop veröffentlicht neue Remote-Support-Integration für Zendesk
Weitere Informationen über die Fernsupport-Integration mit ServiceNow
Fernzugriff und Anzeige von iPhone- und iPad-Bildschirmen mit Fernsupport
Splashtop Remote Supportfür IT und MSPs
Neu! Splashtop Enterprise Remote Support On-Premise ist jetzt verfügbar!
Sehen Sie sich unsere Splashtop MSP Solutions-Seitean
Bereite Bitdefender jetzt für Windows und Mac vor und verwalte es
Mache ein Upgrade auf Premium für Benachrichtigungen, Windows-Updates und mehr
Klassenzimmer und Bildung
Fallstudie: IT-Team von Virginia Tech nutzt Splashtop Remote Support
Steuere deinen Computer von deinem Tablet aus und kommentiere deinen Bildschirm. Unterrichte von überall im Klassenzimmer aus.
Tipps für die Schaffung einer interaktiven und ansprechenden Unterrichtsumgebung
Splashtop Personal
Holen Sie sich die neuesten Updates für die Splashtop Personal App und den Streamer
Erhalte für nur 24,99 €/Jahr von überall aus Zugriff auf deinen Computer
Die 10 wichtigsten Gründe für ein Upgrade von Splashtop Personal auf Business
Mirroring360 — Bildschirmspiegelung + Bildschirmübertragung
Teilen oder übertragen Sie Ihren Windows-Computerbildschirm mit Mirroring360 Pro
Mirroring360 Pro – Optimal für Unternehmen – Jetzt nur 29,99 $/Jahr!