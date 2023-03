Neuigkeiten und Updates von Splashtop — Oktober 2019

Sieh dir an, was es in diesem Monat Neues von Splashtop gibt, darunter neue Feature-Updates, die neuesten Nachrichten und Tipps für Unternehmen, MSPs, IT-Experten, Privatpersonen und Bildungseinrichtungen.

Neues Empfehlungsprogramm — Werde belohnt!

Wir haben gerade ein neues Splashtop-Empfehlungsprogramm eingeführt, bei dem du tolle Prämien erhalten kannst, wenn du Splashtop deinen Freunden, deiner Familie und deinen Kollegen weiterempfehlst. Wenn sie einen qualifizierten Plan für kommerzielle Nutzung abonnieren, erhältst du eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 10 bis 500$ und sie erhalten Bonuszeit für ihr Abonnement. Melde dich mit deinem Splashtop-Konto an, um loszulegen.

An Programm für neue Empfehlungen teilnehmen

Splashtop Business Access

Splashtop SOS-Support auf Abruf

Splashtop Remote Supportfür IT und MSPs

Klassenzimmer und Bildung

Splashtop Personal

Mirroring360 — Bildschirmspiegelung + Bildschirmübertragung