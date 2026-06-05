Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Splashtop News

Neuigkeiten und Updates von Splashtop — Oktober 2019

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Sehen Sie, was diesen Monat neu bei Splashtop ist, einschließlich neuer Funktionsupdates, der neuesten Nachrichten und Tipps für Unternehmen, Managed Service-Anbieter, IT-Profis, Einzelpersonen und Bildung.

Neues Empfehlungsprogramm — Werde belohnt!

Wir haben gerade ein neues Splashtop-Empfehlungsprogramm eingeführt, bei dem Sie tolle Belohnungen erhalten können, wenn Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen an Splashtop weiterempfehlen. Wenn sie sich für einen qualifizierenden kommerziellen Nutzungsplan anmelden, erhalten Sie eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 10 bis 500 US-Dollar als Belohnung und sie erhalten Bonuszeit für ihr Abonnement. Melden Sie sich mit Ihrem Splashtop-Konto an, um loszulegen.

An Programm für neue Empfehlungen teilnehmen

Business Remote Access Icon

Sichere Remote Desktop Software | Splashtop

Splashtop SOS Logo

Splashtop Remote Support

A purple square icon with rounded corners features a white abstract, droplet-like shape in the center, resembling a splash or stylized S against a radial gradient background.

Splashtop Remote Supportfür IT und MSPs

Splashtop Classroom Icon

Klassenzimmer und Bildung

Splashtop Personal Icon

Splashtop Personal

Mirroring360 Pro Icon

Mirroring360 — Bildschirmspiegelung + Bildschirmübertragung

Legen Sie direkt los!
Beginnen Sie Ihre KOSTENLOSE Splashtop-Testversion
Kostenlos testen


Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Ankündigungen

Monatliche Abrechnung für Splashtop AEM

Mehr erfahren
Ankündigungen

Splashtop Produkt-Updates 2026: Rückblick auf das erste Halbjahr

Mehr erfahren
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Ankündigungen

2025 Produktzusammenfassung: Fortschritte im Bereich Endpunktmanagement und Sicherheit

Mehr erfahren
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Ankündigungen

Splashtops einheitliche Plattform für moderne IT-Operationen

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen