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Splashtop New Features

Splashtop Neue Funktionen — Oktober 2019

Splashtop Team
3 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Bei Splashtop ist diesen Monat viel los mit neuen App-Veröffentlichungen, neuen Funktionen, die Ihrer my.splashtop.com-Konsole hinzugefügt wurden, neuen Integrationen, einer neuen Fernsupport-Lösung und einem neuen Empfehlungsprogramm.

Neue Splashtop Remote Support-Integration mit Zendesk

Splashtop Remote Support ist jetzt in Zendesk-Support integriert! Mit nur wenigen Klicks können Sie über die Zendesk-Support-Plattform eine Fernzugriffssitzung auf den Computer Ihres Kunden starten. Weitere Informationen über den Splashtop Remote Support mit Zendesk

Splashtop Enterprise für Remote-Support

Unsere neue On-Premise-Fernsupport-Lösung ist jetzt als Option verfügbar, wenn Sie diese einer cloudbasierten Lösung vorziehen. Erfahren Sie mehr über Splashtop Enterprise für Fernsupport

Splashtop Remote Access für Linux

Wir testen die Beta-Version eines neuen Splashtop Streamers für Linux, der mit den Paketen Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support funktioniert. Sie können sich jetzt unter https://www.splashtop.com/linux für die Beta-Version anmelden.

Splashtop Business-App 3.3.4.0 für Windows und Mac

Diese neue Version (4. Oktober 2019 für Windows und 29. Oktober 2019 für Mac) hat mehrere neue Funktionen und Verbesserungen.

  • Schnelleres Rendern großer Computerlisten

  • Sehen Sie, welcher Benutzer in der Computerliste angemeldet ist

A search bar with the text “CORP\tim.d” highlighted in yellow below an icon of a Windows computer labeled “Ultrabook Computer.”.

  • Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf das Zahnradsymbol neben einem Computernamen klicken (OS-Version, Benutzer und Dauer der letzten Sitzung)

  • Automatische Wiederverbindung, wenn eine Sitzung aufgrund eines unerwarteten Verbindungsproblems unterbrochen wird

  • Aktualisierte Toolbar-Unterstützung für Multimonitor, Android-Streamer und Linux-Streamer

  • Die Funktion „Zur Gruppe zuweisen“ wurde verbessert.

  • Bessere Kompatibilität mitMacOS Catalina (für Mac-Client)

  • Verschiedene Fehlerbehebungen

Splashtop-Streamer 3.3.4.0 für Windows und Mac

Diese Veröffentlichung ist ein großes Update für neue Funktionen, Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen, schnellere Dateiübertragungsgeschwindigkeit und verschiedene Fehlerbehebungen. Der Windows-Streamer wurde am 7. Oktober 2019 veröffentlicht, gefolgt von der Mac-Streamer-Veröffentlichung am 29. Oktober 2019. Es wird in den nächsten Wochen automatisch auf aktuelle Installationen ausgerollt, oder Sie können manuell über Ihre bereitgestellten Streamer über Ihre my.splashtop.com-Konsole aktualisieren.

Splashtop Business App v2.7.8.1 für iOS

Die Splashtop Business-App für iOS wurde aktualisiert, um die neuesten iPhone- und iPad Pro-Modelle vollständig zu unterstützen. Darüber hinaus verfügt die neue Version, die am 4. Oktober 2019 veröffentlicht wurde, über diese neuen und verbesserten Funktionen.

  • Neue Funktion: Die Computerliste wurde überarbeitet und zeigt nun mehr Computer auf einer Seite sowie eine neu gestaltete Ordneransicht an.

  • Neue Funktion: Die im Rahmen aktiver Sitzungen angezeigte Symbolleiste wurde überarbeitet und ist vollständig konfigurierbar.

  • Neue Funktion: Zwischen verschiedenen Terminalsitzungen auf einem Remote-Computer wechseln.

  • Neue Funktion: Neue Symbolleistenaktionen für Chat, leeren Bildschirm, Sperren von Tastatur und Maus, Einfügen der Zwischenablage als Tastenanschläge und Durchführen eines Fernsupport-Neustarts und -Verbindungsaufbaus.

  • Neue Funktion: Automatisches Login am Anmeldebildschirm des entfernten Computers. Mit Ihrer Erlaubnis kann die App sich automatisch für Sie am Remote-Computer anmelden.

  • Verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Akku-Nutzung

Verbesserungen der my.Splashtop.com Konsole

  • Verbesserte Formatierung der Optionen beim Erstellen von Bereitstellungspaketen

  • „Geschwärzter Bildschirm“ ist jetzt als Bereitstellungspaket-Option verfügbar.

  • Neue Option „LogMeIn Central-Computerbeschreibung verwenden“ für eine einfachere Migration von LogMeIn zu Splashtop

  • Screenshot of the “Create Deployment Package” form. The “Import LogMeIn Central computer description when available” checkbox is checked, highlighted with a yellow box. Various fields and options are visible.

    Remote Support Premium zeigt jetzt den Endgeräte-Sicherheitsstatus für Avast (Free, Internet Security, Business und Premier) und Microsoft Security Essentials an

  • Verbesserte Anleitungen für das Festlegen sicherer Passwörter sowie zu den Anforderungen für die Einrichtung neuer Konten und das Ändern von Passwörtern

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