Splashtop Neue Funktionen — Oktober 2019

In diesem Monat ist bei Splashtop viel los, mit neuen App-Releases, neuen Funktionen, die deiner my.splashtop.com-Konsole hinzugefügt wurden, neuen Integrationen, einer neuen Remote-Support-Lösung und einem neuen Empfehlungsprogramm.

Neue Splashtop SOS-Integration mit Zendesk

Splashtop SOS ist jetzt in Zendesk Support integriert! Mit nur wenigen Klicks kannst du von der Zendesk Support-Plattform aus eine Fernzugriffssitzung auf den Computer deines Kunden einleiten. Erfahre mehr über Splashtop SOS mit Zendesk

Splashtop Enterprise für Remote-Support

Unsere neue Remote-Support-Lösung vor Ort ist jetzt als Option verfügbar, falls du sie einercloud basierten Lösung vorziehst. Erfahre mehr über Splashtop Enterprise for Remote Support

Splashtop Remote Access für Linux

Wir testen im Beta-Test einen neuen Splashtop Streamer für Linux, der mit den Paketen Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support sowie Splashtop SOS+10 und Unlimited funktioniert. Du kannst dich jetzt unter https://www.splashtop.com/linux für die Beta anmelden.

Splashtop Business-App 3.3.4.0 für Windows und Mac

Diese neue Version (4. Oktober 2019 für Windows und 29. Oktober 2019 für Mac) hat mehrere neue Funktionen und Verbesserungen.

Schnelleres Rendern großer Computerlisten

Sieh dir an, welcher Benutzer auf der Computerliste angemeldet ist.

Weitere Informationen erhältst du, wenn du auf das Zahnradsymbol neben einem Computernamen klickst (Betriebssystemversion, Benutzer und Dauer der letzten Sitzung)

Automatische Wiederverbindung, wenn eine Sitzung aufgrund eines unerwarteten Verbindungsproblems unterbrochen wird

Aktualisierte Toolbar-Unterstützung für Multimonitor, Android-Streamer und Linux-Streamer

Die Funktion „Zur Gruppe zuweisen“ wurde verbessert.

Bessere Kompatibilität mitMacOS Catalina (für Mac-Client)

Verschiedene Fehlerbehebungen

Splashtop-Streamer 3.3.4.0 für Windows und Mac

Diese Version ist ein großes Update für neue Funktionen, Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen, eine schnellere Dateiübertragungsgeschwindigkeit und verschiedene Bugfixes. Der Windows-Streamer wurde am 7. Oktober 2019 veröffentlicht, gefolgt von der Mac-Streamer-Version am 29. Oktober 2019. Es wird in den nächsten Wochen automatisch für aktuelle Installationen eingeführt, oder du kannst es manuell über deine bereitgestellten Streamer über deine my.Splashtop.com-Konsole aktualisieren.

Splashtop Business App v2.7.8.1 für iOS

Die Splashtop Business-App für iOS wurde aktualisiert, um die neuesten iPhone- und iPad Pro-Modelle vollständig zu unterstützen. Darüber hinaus verfügt die neue Version, die am 4. Oktober 2019 veröffentlicht wurde, über diese neuen und verbesserten Funktionen.

Neue Funktion: Die Computerliste wurde überarbeitet und zeigt nun mehr Computer auf einer Seite sowie eine neu gestaltete Ordneransicht an.

Neue Funktion: Die im Rahmen aktiver Sitzungen angezeigte Symbolleiste wurde überarbeitet und ist vollständig konfigurierbar.

Neue Funktion: Zwischen verschiedenen Terminalsitzungen auf einem Remote-Computer wechseln.

Neue Funktion: Neue Symbolleistenaktionen für Chat, leerer Bildschirm, Tastatur und Maus sperren, Zwischenablage als Tastatureingabe einfügen und SOS-Neustart durchführen und erneut verbinden.

Neue Funktion: Automatische Anmeldung auf dem Anmeldebildschirm des Remote-Computers. Mit deiner Erlaubnis kann sich die App automatisch für dich am Remote-Computer anmelden.

Verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Akku-Nutzung

Verbesserungen der my.Splashtop.com Konsole

Verbesserte Formatierung der Optionen beim Erstellen von Bereitstellungspaketen

„Geschwärzter Bildschirm“ ist jetzt als Bereitstellungspaket-Option verfügbar.

Neue Option „LogMeIn Central-Computerbeschreibung verwenden“ für eine einfachere Migration von LogMeIn zu Splashtop

Remote Support Premium zeigt jetzt den Endgeräte-Sicherheitsstatus für Avast (Free, Internet Security, Business und Premier) und Microsoft Security Essentials an

Verbesserte Anleitungen für das Festlegen sicherer Passwörter sowie zu den Anforderungen für die Einrichtung neuer Konten und das Ändern von Passwörtern

Neues Splashtop-Empfehlungsprogramm

Empfehlen Sie Ihren Freunden und Kollegen Splashtop – wenn diese ein neues Abonnement erwerben, erhalten Sie beide Belohnungen. Registrieren Sie sich für das Splashtop-Empfehlungsprogramm