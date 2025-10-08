Splashtop Neue Funktionen — Oktober 2019

Bei Splashtop ist diesen Monat viel los mit neuen App-Veröffentlichungen, neuen Funktionen, die Ihrer my.splashtop.com-Konsole hinzugefügt wurden, neuen Integrationen, einer neuen Fernsupport-Lösung und einem neuen Empfehlungsprogramm.
Neue Splashtop Remote Support-Integration mit Zendesk
Splashtop Remote Support ist jetzt in Zendesk-Support integriert! Mit nur wenigen Klicks können Sie über die Zendesk-Support-Plattform eine Fernzugriffssitzung auf den Computer Ihres Kunden starten. Weitere Informationen über den Splashtop Remote Support mit Zendesk
Splashtop Enterprise für Remote-Support
Unsere neue On-Premise-Fernsupport-Lösung ist jetzt als Option verfügbar, wenn Sie diese einer cloudbasierten Lösung vorziehen. Erfahren Sie mehr über Splashtop Enterprise für Fernsupport
Splashtop Remote Access für Linux
Wir testen die Beta-Version eines neuen Splashtop Streamers für Linux, der mit den Paketen Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support funktioniert. Sie können sich jetzt unter https://www.splashtop.com/linux für die Beta-Version anmelden.
Splashtop Business-App 3.3.4.0 für Windows und Mac
Diese neue Version (4. Oktober 2019 für Windows und 29. Oktober 2019 für Mac) hat mehrere neue Funktionen und Verbesserungen.
Schnelleres Rendern großer Computerlisten
Sehen Sie, welcher Benutzer in der Computerliste angemeldet ist
Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf das Zahnradsymbol neben einem Computernamen klicken (OS-Version, Benutzer und Dauer der letzten Sitzung)
Automatische Wiederverbindung, wenn eine Sitzung aufgrund eines unerwarteten Verbindungsproblems unterbrochen wird
Aktualisierte Toolbar-Unterstützung für Multimonitor, Android-Streamer und Linux-Streamer
Die Funktion „Zur Gruppe zuweisen“ wurde verbessert.
Bessere Kompatibilität mitMacOS Catalina (für Mac-Client)
Verschiedene Fehlerbehebungen
Splashtop-Streamer 3.3.4.0 für Windows und Mac
Diese Veröffentlichung ist ein großes Update für neue Funktionen, Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen, schnellere Dateiübertragungsgeschwindigkeit und verschiedene Fehlerbehebungen. Der Windows-Streamer wurde am 7. Oktober 2019 veröffentlicht, gefolgt von der Mac-Streamer-Veröffentlichung am 29. Oktober 2019. Es wird in den nächsten Wochen automatisch auf aktuelle Installationen ausgerollt, oder Sie können manuell über Ihre bereitgestellten Streamer über Ihre my.splashtop.com-Konsole aktualisieren.
Splashtop Business App v2.7.8.1 für iOS
Die Splashtop Business-App für iOS wurde aktualisiert, um die neuesten iPhone- und iPad Pro-Modelle vollständig zu unterstützen. Darüber hinaus verfügt die neue Version, die am 4. Oktober 2019 veröffentlicht wurde, über diese neuen und verbesserten Funktionen.
Neue Funktion: Die Computerliste wurde überarbeitet und zeigt nun mehr Computer auf einer Seite sowie eine neu gestaltete Ordneransicht an.
Neue Funktion: Die im Rahmen aktiver Sitzungen angezeigte Symbolleiste wurde überarbeitet und ist vollständig konfigurierbar.
Neue Funktion: Zwischen verschiedenen Terminalsitzungen auf einem Remote-Computer wechseln.
Neue Funktion: Neue Symbolleistenaktionen für Chat, leeren Bildschirm, Sperren von Tastatur und Maus, Einfügen der Zwischenablage als Tastenanschläge und Durchführen eines Fernsupport-Neustarts und -Verbindungsaufbaus.
Neue Funktion: Automatisches Login am Anmeldebildschirm des entfernten Computers. Mit Ihrer Erlaubnis kann die App sich automatisch für Sie am Remote-Computer anmelden.
Verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Akku-Nutzung
Verbesserungen der my.Splashtop.com Konsole
Verbesserte Formatierung der Optionen beim Erstellen von Bereitstellungspaketen
„Geschwärzter Bildschirm“ ist jetzt als Bereitstellungspaket-Option verfügbar.
Neue Option „LogMeIn Central-Computerbeschreibung verwenden“ für eine einfachere Migration von LogMeIn zu Splashtop
Remote Support Premium zeigt jetzt den Endgeräte-Sicherheitsstatus für Avast (Free, Internet Security, Business und Premier) und Microsoft Security Essentials an
Verbesserte Anleitungen für das Festlegen sicherer Passwörter sowie zu den Anforderungen für die Einrichtung neuer Konten und das Ändern von Passwörtern
Neues Splashtop-Empfehlungsprogramm
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