Splashtop Business – Remote-Desktop-App – „App des Tages“ genannt

App Of The Day, ein führender Software-Blog, hat Splashtop Business zur „App of the Day“ des 5. September 2019 ernannt. Die Splashtop Business-App bietet Fernzugriff auf Computer von mobilen Geräten aus.

Die Splashtop Business App bietet Ihnen die schnellste und einfachste Möglichkeit, von einem mobilen Gerät aus auf Ihre Computer zuzugreifen und sie zu steuern. Mit nichts weiter als einer Internetverbindung können Sie jederzeit und von überall auf der Welt eine Verbindung zu Ihrem Remote-Computer herstellen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Sie sich fühlen, als säßen Sie vor Ihrem Computer. Die Splashtop Business App-Oberfläche macht es Ihnen leicht, Ihren Computer fernzusteuern, sogar von einem iPhone oder Android-Smartphone aus.

Ganz zu schweigen davon, dass es die preiswerteste Lösung für Geschäftsleute ist, die von unterwegs auf ihre Computer zugreifen und sich auf Telearbeit verlassen müssen.

Aus diesen Gründen wurde Splashtop Business zur „App of the Day“ ernannt! „App Of The Day“ ist eine Blog-Sektion von DownloadAstro, einer Technologie-Website, die monatlich mehr als 10 Millionen Besucher anzieht.

App Of The Day – Splashtop Business

Die Splashtop Business-App ist die Client-App für Splashtop Business Access und Splashtop Remote Support. Die Splashtop Business-App wird auf Ihrem lokalen Computer, Tablet oder Smartphone installiert. Wenn Sie anschließend auf Ihren Remote-Computer zugreifen möchten, öffnen Sie einfach die Anwendung auf Ihrem Gerät und wählen den Computer aus, auf den Sie aus der Ferne zugreifen möchten.

Sie können den vollständigen Beitrag und das Interview mit Kevin Zheng, einem der Entwickler von Splashtop, im App Of The Day-Blog lesen . Hier sind ein paar unserer Lieblingsauszüge:

Was war die größte Herausforderung bei der Entwicklung einer mobilen App? Splashtop Business ist eine Client-Anwendung von Splashtops preisgekröntem Fernzugriffs- und Fernunterstützungprodukt. Das Produkt unterstützt das Remoting in Windows, Mac, Android und sogar iOS mit HD-Qualität. Die Herausforderung bei der Entwicklung dieser mobilen Anwendung besteht also darin, die Flüssigkeit der Fernzugriffserfahrung mit besonders niedriger Latenz und auch die Robustheit sicherzustellen. Wir nutzen so viel wie möglich das NDK und SDK von Android, um solche Fähigkeiten aufzubauen. Mit Blick auf welche Benutzeranforderungen wurde die App entwickelt? Angesichts der Vielzahl überholter Internetangebote, die von Lösungen aus dem Zeitalter des PCs bis hin zu mobilem Internet reichen, wünschen sich Anwender schon seit Langem, über ihre Mobilgeräte auf ihre geschäftlichen PCs zugreifen oder diese unterstützen zu können. Inwiefern ist die App von Splashtop besser als ähnliche Apps auf dem Markt? Für uns sind Benutzerfreundlichkeit, HD-Qualität, geringe Latenzzeit und Zuverlässigkeit stets als die obersten Prioritäten bei der Entwicklung der App. Es besteht weiterhin Verbesserungspotenzial, doch wir werden stetig besser: Die durchschnittliche Bewertung der App liegt bei über 4,2 Punkten, wobei die jüngsten Updates im Play Store sogar eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 erzielt haben. Angenommen, neue Benutzer Ihrer Anwendung lesen diese Seite, worum möchten Sie sie dann bitten? Wir freuen uns immer über Rückmeldungen von unseren Kunden, wie z. B. Rezensionen im Play Store, Support-Tickets usw. Auf diese Weise wissen wir, was wir richtig oder falsch gemacht haben. Von neuen Benutzern möchten wir vor allem wissen, wie einfach die App zu bedienen ist und wo wir uns noch verbessern können.

Über Splashtop Business Access

Splashtop Business Access ist die beste Lösung für Fachleute, die unterwegs arbeiten. Mit Business Access können Sie von einer unbegrenzten Anzahl von Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten aus per Fernzugriff Ihre Windows- und Mac-Computer steuern. Sie profitieren von schnellen Verbindungen mit HD-Qualität und -Ton und sehen den Bildschirm Ihres Remote-Computers in Echtzeit. Öffnen Sie beliebige Dateien oder Anwendungen und steuern Sie Ihren Computer mit Leichtigkeit, sogar von einem Tablet oder Smartphone aus. Alle Remote-Desktop-Verbindungen sind sicher und verschlüsselt.

Über Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support eignet sich für IT und MSPs, die jederzeit von jedem Gerät aus auf die Computer ihrer Kunden zugreifen können müssen, um Fernunterstützung zu leisten. Zugriff von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone-Gerät mit der Splashtop Business App.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit nützlichen Funktionen wie Dateiübertragung, Chat, Remote-Neustart und mehr problemlos alltägliche IT-Aufgaben erledigen.

