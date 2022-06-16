Splashtop veröffentlicht neue Remote-Support-Integration für Zendesk
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Benutzer von Zendesk Support können jetzt von einem Ticket aus per Fernzugriff auf die Computer ihrer Kunden zugreifen, indem sie den Splashtop SOS-Dienst nutzen.
San Jose, Kalifornien, 23. Oktober 2019 – Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Remote-Zugriff, Zusammenarbeit und Remote-Support, hat sich mit Zendesk, Inc. zusammengeschlossen, um die Remote-Support-Technologie von Splashtop auf die Zendesk Support-Plattform zu bringen.
Die Integration ermöglicht es Zendesk Support-Benutzern, von einem Ticket aus Remote-Sitzungen zu den Computern ihrer Kunden zu initiieren, indem sie den Splashtop On-Demand-Support-Service (Splashtop SOS) nutzen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sehen und steuern sie die Computer ihrer Kunden in Echtzeit, sodass sie Probleme schnell beheben und lösen können. Nachdem eine Remote-Verbindung beendet wurde, werden die Sitzungsinformationen automatisch im Zendesk Support-Ticket protokolliert.
Splashtop SOS ist eine Remote-Support-Lösung, die für Service-Desk-/Helpdesk-Profis entwickelt wurde, die eine schnelle, zuverlässige und sichere Methode zur Unterstützung ihrer Kunden benötigen. Mit SOS können Benutzer aus der Ferne auf jedes Gerät zugreifen, sobald Hilfe benötigt wird, ohne dass eine vorherige Installation erforderlich ist.
Die wichtigsten Funktionen von Splashtop SOS für Zendesk
Starten Sie ganz einfach Fernzugriffssitzungen auf die Windows- und Mac-Computer Ihrer Kunden direkt aus einem Zendesk Support-Ticket; keine Softwareinstallation auf den Computern der Kunden erforderlich.
Nutzen Sie die nützlichen Support-Funktionen in Splashtop SOS wie Dateiübertragung, Neustart aus der Ferne, gemeinsame Teilen des Techniker-Desktops und mehr
Automatisch Sitzungsinformationen im Ticket protokollieren, sobald die Remote-Verbindung beendet ist
Gewährleistung der Einhaltung von Sicherheitsfunktionen einschließlich TLS und 256-Bit-Verschlüsselung für alle Fernunterstützungssitzungen
„Wir sind stolz darauf, Zendesk unsere klassenbeste Fernunterstützunglösung anbieten zu können“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Der Zendesk-Support hilft Unternehmen beim Aufbau besserer Kundenbeziehungen. Dadurch, dass wir Splashtop SOS auf die Zendesk-Plattform bringen, fördern wir diese Mission, indem wir Zendesk-Benutzer mit den Geräten ihrer Kunden verbinden. Dies wird ihnen helfen, die Kundenzufriedenheit durch einen schnelleren und zuverlässigeren Service zu verbessern.“
Verfügbarkeit
Die Splashtop SOS-Integrations-App ist kostenlos auf dem Zendesk Marketplace erhältlich. Die Integrations-App funktioniert mit Splashtop SOS Unlimited, das auf der Splashtop-Website gekauft oder kostenlos getestet werden kann. Weitere Informationen, einschließlich Anweisungen zur Einrichtung, finden Sie unter: https://www.splashtop.com/partners/integrations/zendesk
SOS-Lizenz als Geschenk für Zendesk-Kunden
Um die neue Integration zu feiern, verschenkt Splashtop kostenlose SOS-Unlimited-Lizenzen an die ersten 20 qualifizierten Zendesk-Support-Kunden, die die kostenlose Splashtop SOS-Integrationsanwendung vom Zendesk-Marktplatz herunterladen, eine kostenlose Testversion von SOS Unlimited starten und das Teilnahmeformular ausfüllen.
Über Splashtop SOS
Splashtop SOS macht die Bereitstellung von Fernsupport einfach. Verbinden Sie sich mit den Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten der Benutzer mit einem einfachen Sitzungs-Code. Es ist nicht nötig, Zeit oder Geld für Reisen zum physischen Standort eines Benutzers zu verschwenden; einfach remote darauf zugreifen und die Kontrolle übernehmen, sobald Sie gebraucht werden. Diagnostizieren und beheben Sie das Problem schnell und hinterlassen Sie zufriedene Kunden. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar unter: https://www.splashtop.com/sos
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop Remote Support Services ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop On-Demand-Supportlösungen ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com