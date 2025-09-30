Splashtop Remote Support Named Top MSP Software by Software Advice

Splashtop Remote Support wurde im neu veröffentlichten Software Advice's FrontRunners Report for Top MSPs Software of 2023 als erstklassige Softwarelösung ausgezeichnet.
Der Bericht wertet verifizierte Endbenutzerbewertungen aus und positioniert die am besten bewerteten Produkte auf der Grundlage ihrer Benutzerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheitsbewertungen für kleine Unternehmen. (Erfahren Sie hier mehr über die Methodik)
Splashtop Remote Support hat eine unglaubliche Gesamtbewertung von 4,4 (von 5) erhalten. Splashtop erhielt 4,5 von 5 Punkten in den folgenden Kategorien:
Benutzerfreundlichkeit
Kundensupport
Preis-Leistungs-Verhältnis
Funktionalität
Splashtop Remote Support ist aufgrund seines robusten Funktionsumfangs, seiner Kosteneffizienz und seiner nahtlosen Integrationsfähigkeiten die ideale Lösung für MSPs, um Endpunkte aus der Ferne zu überwachen, zu verwalten und zu unterstützen. Sie können die Bewertungen von Splashtop Remote Support von Software Advice einsehen.
Was Software Advice-Rezensenten über Splashtop Remote Support gesagt haben
„Wir haben uns mehrere Produkte für unser Unternehmen angesehen und Splashtop hat unsere primären Anforderungen an die Fernunterstützung unserer Workstations erfüllt. Einer der größten Pluspunkte war die Einbindung des Fernzugriffs der Mitarbeiter auf ihre PCs – gerade in Zeiten der Telearbeit aus dem Home-Office! Durch die Konsolidierung eines Tools zur Fernunterstützung für die IT und des Fernzugriffs für Mitarbeiter in einem Produkt haben wir schließlich eine beträchtliche Menge Geld gespart.“ - Ryan
„Mir gefiel die einfache Einrichtung und Verwendung von Splashtop. Sobald es auf dem Computer des Kunden eingerichtet ist, sind nur noch wenige Klicks erforderlich, um auf das Remote-Gerät zuzugreifen. Ich gehe davon aus, dass die Verbindungen sicher sind. Für den Preis ist es eine großartige Alternative zu manch anderer Fernsteuerungssoftware auf dem Markt.“ - Patrick
„Alles Profis. Unser Unternehmen hat von LogMeIn Central zu Splashtop gewechselt und ich könnte nicht zufriedener sein. Super einfach einzurichten, bereitzustellen und zu warten. Die Kosten waren ein treibender Faktor und passten gut in meine Budgetrichtlinien … Sehr erschwinglich im Vergleich zu anderen Fernunterstützungs-Tools.“ - Shawn
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Splashtop Remote Support ist die ideale Fernunterstützungslösung für MSPs. Seine Kosteneffizienz und Skalierbarkeit machen es attraktiv für Organisationen, die ihre Fernunterstützungsservices optimieren und die Kundenzufriedenheit steigern möchten.
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Haftungsausschluss:
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