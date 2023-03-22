Splashtop Acquires Foxpass to Broaden Security Portfolio

Splashtop erwirbt Foxpass, um das Sicherheitsportfolio zu erweitern
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Die bewährte Identitäts- und Zugriffsverwaltungsplattform wird das Sicherheitsangebot von Splashtop erweitern und KMUs und MSPs eine Lösung auf Unternehmensebene bieten
Cupertino, Kalifornien – 23. März 2023 –Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-IT-Lösungen, die das ortsunabhängige Arbeiten vereinfachen und unterstützen, gab heute die Übernahme von Foxpass, einem Anbieter von cloudbasierten, identitätszentrierten Netzwerk- und Serverzugriffslösungen für IT- und DevOps-Systeme, bekannt. Die Übernahme unterstreicht das Engagement von Splashtop, die Sicherheit für Unternehmen jeder Größe zu demokratisieren – insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Managed Services Provider (MSPs), für die Kosten und Komplexität moderner Sicherheitslösungen eine Herausforderung darstellen.
Die strategische Übernahme stellt einen wichtigen Schritt für Splashtop dar, da sie das robusteste Fernzugriffs- und Sicherheitsangebot der Branche ausbaut und es dem Unternehmen ermöglicht, die Bedürfnisse eines Schlüsselsegments des Marktes zu erfüllen, das daran interessiert ist, seine Sicherheitslage mit leistungsstarken WLAN- und Serverzugriffsverwaltungslösungen auf Unternehmensebene zu verbessern.
„In den letzten Jahre haben sich die Arbeitsweise von Menschen und Organisationen dramatisch verändert. Da Unternehmen weiterhin die Vorteile der hybriden Arbeit nutzen, gibt es immer mehr Risiken im Bereich Cybersicherheit, und KMU sind zu leichten Angriffszielen geworden“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir sehen das Identitätsmanagement als eine wichtige Grundlage der Sicherheit. Es gibt natürliche Synergien zwischen Splashtop und Foxpass, die sicherstellen, dass Unternehmen produktiv bleiben und gleichzeitig moderne Sicherheitsherausforderungen bewältigen können. Das Foxpass-Management hat ein erstklassiges Lösungspaket und eine erstklassige Sicherheitskultur aufgebaut, und wir freuen uns, das Team an Bord holen zu können.“
Foxpass bietet eine Lösung für sicheren Server- und Netzwerkzugriff, die sich nahtlos in gängige Identitätsanbieter wie Microsoft O365, Google Workspace und Okta integrieren lässt, während sich seine cloudbasierte Plattform RADIUS Server in die wichtigsten Anbieter von Wi-Fi-Zugriffspunkten und virtuellen privaten Netzwerken (VPN) integriert, darunter Meraki, Ruckus, Apple, Aruba, Fortinet und Ubiquiti. Seine branchenführende Plattform unterstützt moderne, passwortlose Mechanismen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter Passwörter nicht weitergeben und nur auf die Server und Netzwerke zugreifen können, die sie wirklich benötigen.
Die Marke und die Produktlinien von Foxpass sowie ein Teil von der erweiterten Suite an führenden IT-Lösungen von Splashtop bleiben intakt und ermöglichen es Kunden, die Kombination aus Splashtops hochleistungsfähigem Fernzugriff und Support mit der skalierbaren identitätszentrierten Sicherheitsplattform von Foxpass zu nutzen. Sowohl Foxpass als auch Splashtop sind SOC2-konform.
„Als führendes Unternehmen für sicheren Fernzugriff bietet das Team von Splashtop wirklich beeindruckende Lösungen“, so Aren Sandersen, Gründer und CEO von Foxpass. „In der heutigen Umgebung können Sie keinen Fernzugriff ohne tief verwurzelte Sicherheit haben, und der Ansatz von Splashtop – die Sicherheit in den Mittelpunkt zu stellen – hat sich als richtig erwiesen. Ich freue mich, dass das Foxpass-Team Splashtop auf seinem Weg begleitet, die umfassendsten Fernzugriffs- und Sicherheitslösungen der Branche bereitzustellen.“
Als Teil der Übernahme wird Splashtop Foxpass-Mitarbeiter behalten und erhebliche Ressourcen investieren, um die Produkt-Roadmap von Foxpass zu beschleunigen. Hunderte bestehender Foxpass-Kunden, darunter Lyft, Segment, HackerOne und One Medical, werden sich den mehr als 250.000 Kunden von Splashtop anschließen. Die Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen. Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis.Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 8K/60 fps und ein latenzfreies Erlebnis zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen und Compliance, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, profitieren weltweit von Splashtop-Produkten. Splashtop.com
Über Foxpass
Foxpass ist eine cloudbasierte identitätszentrierte Server- und Netzwerkzugriffsverwaltungslösung, die sich nahtlos in gängige Identitätsanbieter wie Microsoft O365, Google Workspace und Okta integrieren lässt. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco. Foxpass.com