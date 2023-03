Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit: Fragen& und Antworten mit Mark Lee und Sramana Mitra

Mark Lee, CEO und Chief Evangelist von Splashtop, spricht zusammen mit Sramana Mitra, Gründerin und CEO von One Million by One Million (1 Mby1 Mio.), über Splashtops Geschichte und Cybersicherheit.& Im Folgenden sind einige Höhepunkte des Interviews von Sramana Mitra auf ihrem Blog kopiert.

Sramana Mitra: Erzählen Sie mir, was Sie tun, und erzählen Sie mir von Splashtop?

Mark Lee: Splashtop ist mein zweites Startup. Die erste und diese aktuelle wurden zusammen mit drei anderen MIT-Freunden gegründet: Robert Ha, Thomas Deng und Philip Sheu. Das sind drei MIT-Kumpel von mir.

Wir kennen uns seit 30 Jahren.

Als meine 3 Mitbegründer und ich 2006 gegründet haben, hieß das Unternehmen DeviceVM.



Wir haben dann unser Geschäft auf Browser-OS umgestellt. Wir haben vorhergesagt, dass Chromebooks und Chrome OS groß sein werden und waren die ersten, die ein Browser-OS für PC-OEMs gebaut haben. Das war das ursprüngliche Geschäft für das Unternehmen. Um 2010 herum haben wir unser Geschäft auf Fernzugriff und Fernsupport umgestellt.

Seitdem haben wir das Unternehmen dahin gebracht, wo wir heute sind. Wir haben gerade unsere Einhorn-Runde im Januar angekündigt. Es war eine lange Reise für uns mit vielen Höhen und Tiefen. Wir vier sind immer noch als gute Freunde und Mitbegründer zusammen.

Sramana Mitra: Das ist großartig. Herzlichen Glückwunsch. Erzähl mir ein bisschen darüber, warum die Kunden deine Produkte verwenden. Welche Probleme löst du?

Mark Lee: Unser Hauptthema ist Telearbeit, Fernunterricht und Remote-Support. Ich würde sagen, dass das die drei wichtigsten Anwendungsfälle sind. Der größte Teil unseres Fokus lag auf dem KMU-Markt.

Wenn Leute eingesperrt sind, benötigen sie Zugriff auf ihre Bürocomputer. Wir sind in vielen Büros und Kliniken von Ärzten, Zahnärzten und Buchhaltern vertreten. Zum Beispiel benötigen Buchhalter Fernzugriff auf ihre QuickBooks. Sie alle nutzen unser Produkt, um Telearbeit zu ermöglichen.

COVID hat auch unser Wachstum beschleunigt. Unser Geschäft ist letztes Jahr um 170% gewachsen.

Insbesondere im Bereich Fernunterricht sind in den letzten sieben Monaten über 250 Colleges und K-12-Schulen, MIT, Harvard, Stanford, UCLA, USC und andere Community Colleges zu unseren Kunden geworden. Sie alle haben physische Labore, und sie müssen es den Schülern ermöglichen, auf diese Laborcomputer zuzugreifen, auf denen spezielle Software wie Adobe, AutoCAD usw. ausgeführt wird.

Es gibt auch Fernsupport. Wenn die Mitarbeiter alle zu Hause sind, muss die IT-Abteilung in der Lage sein, all diese Mitarbeiter, die arbeiten, per Fernzugriff zu unterstützen. Bei Lehrern ist es dasselbe: Sie sind zu Hause und könnten auf Probleme stoßen.

Die Schul-IT muss auch in der Lage sein, remote zu arbeiten. Es gibt all diese Geräte von Schulen und Schülern, die bei Bedarf Hilfe bei der Fehlerbehebung benötigen. Wir haben gesehen, wie alle drei Märkte in Schwung kamen.

Sramana Mitra: Wie sieht die Wettbewerbslandschaft für das aus, was du anbietest?

Mark Lee: Vor COVID haben wir auf dem Markt hauptsächlich mit LogMeIn und TeamViewer konkurriert. Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, sie zu ersetzen, weil unsere Produkte eine höhere Leistung haben und sie einfacher zu verwenden sind.

Unsere Produkte sind schneller, besser und kostengünstiger. Es ist auch einfach, mit uns Geschäfte zu machen und wir bieten einen sehr starken Kundensupport. Unsere allgemeine Benutzerbewertung von 97 durch Capterra-Rezensenten von Capterra ist viel höher als die Bewertungen unserer Konkurrenten. Die Leute lieben unser Produkt.

Deshalb kauft die Hälfte der Leute, die unser Produkt ausprobieren. Es ist auch ein Self-Service-Ansatz. Während COVID hat sich alles beschleunigt, aber gleichzeitig haben wir festgestellt, dass viele Unternehmen unsere Lösung annehmen, um ihr VPN zu ersetzen oder zu umgehen.

Traditionell haben die meisten Unternehmen VPN und RDP verwendet. VPN gewährt dem Endbenutzer von zu Hause aus zu viele Rechte. Sobald du mit einem VPN verbunden bist, gibt es eine Menge potenzieller lateraler Bewegungen von deinen Heimgeräten aus, die mit Malware infiziert werden könnten, die sich über das Unternehmensnetzwerk verbreitet.

Außerdem ist die Leistung ein großes Problem mit VPN. Stell dir vor, du bist mit einem VPN verbunden und dein gesamter Heimverkehr wird an dein Unternehmensnetzwerk weitergeleitet. Nehmen wir an, wir machen ein Zoom-Meeting. Der gesamte Videoverkehr wird an dein Unternehmensnetzwerk weitergeleitet, bevor er ins Internet geht.

Es ist ein großes Problem und eine große Herausforderung für Unternehmensnetzwerke, so viele Menschen bei Zoom-Anrufen unterstützen zu können. Mit Splashtop werden deine Zoom-, Salesforce- und all die anderen Sitzungen nicht an dein Unternehmensnetzwerk weitergeleitet, wie es ein VPN tun würde. Du startest die Anwendung gerade auf deinem Heimcomputer. Nur wenn du auf Unternehmensressourcen zugreifst, wirst du Splashtop-Anwendungen verwenden, die speziell für diesen Datenverkehr vorgesehen sind. Das macht es für die IT viel einfacher, die gesamte Umgebung zu überwachen und zu sichern.

Dennoch würde ich nicht sagen, dass wir das VPN abschaffen und ersetzen, weil VPN immer noch seinen Wert für viele andere Nutzungen hat. VPN wurde jedoch nie für den Fernzugriff konzipiert. Es lässt sich nicht gut skalieren und hat viele Sicherheitsherausforderungen. Der Markt bewegt sich hin zu einer anderen Sichtweise von Vertrauen, einer anderen Ökosystemlösung, um die Mängel der heutigen VPN-Lösungen zu beheben.

Lesen Sie die vollständigen Fragen& und Antworten auf dem One Million by One Million Blog hier.