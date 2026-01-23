Seit der Entstehung des World Wide Web in den 1980er Jahren teilen Einzelpersonen neue Informationen über das Internet mit anderen Menschen. Nicht alle dieser Informationen oder Daten werden mit guten Absichten erstellt – einige davon können Ihre Geräte beschädigen und die Sicherheit der auf Ihrem Computer gespeicherten Informationen beeinträchtigen.
Viele Websurfer nutzen ein gängiges Tool namens VPN, um aus der Ferne auf Informationen wie Netzwerke und Anwendungen zuzugreifen.
Was ist ein VPN?
Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ist ein Tool, das es Internetnutzern ermöglicht, ihren Datenverkehr zu verschlüsseln und umzuleiten, bevor sie eine Verbindung zu einer anderen Website, einem anderen Netzwerk oder einem anderen Dienst herstellen. Dies kann dabei helfen, bestimmte geografische Beschränkungen zu umgehen, öffentliche WLAN-Aktivitäten an der Einsicht in Ihren Verlauf zu hindern und Ihre IP-Adresse zu verbergen.
VPNs werden auch verwendet, um unterwegs auf ein bestimmtes Netzwerk zuzugreifen. Viele Unternehmen nutzen ein VPN, um Remote-Arbeit zu ermöglichen, damit Mitarbeiter unterwegs weiterhin in einem sicheren Netzwerk arbeiten können.
Die Sicherheitsrisiken eines VPN
VPNs sind zwar hilfreich und tragen dazu bei, den Mitarbeitern mehr Flexibilität zu bieten, von überall aus zu arbeiten, sie sind jedoch nicht die sicherste Lösung. Hier sind einige Schwachstellen, die VPNs aufweisen, wenn sie für den Fernzugriff verwendet werden.
VPNs können Authentifizierungsrichtlinien nicht durchsetzen
Einer der größten Nachteile eines VPN besteht darin, wie schnell jemand sich Zugriff verschaffen kann, wenn er die Anmeldeinformationen für das VPN eines Benutzers erhalten kann. Wenn eine Einzelperson Zugriff auf das gesamte Netzwerk Ihres Unternehmens möchte, müsste ein Krimineller lediglich die Zugangsdaten für das VPN eines Mitarbeiters erhalten, um sich Zugriff zu verschaffen.
Cyberkriminelle nehmen zunehmend Teams ins Visier, die VPNs nutzen. Cyberkriminelle nutzen VPN-Bugs, um in ein Netzwerk einzudringen, oder greifen Teammitglieder durch Phishing-Versuche an, um sich deren VPN-Zugangsdaten zu verschaffen.
VPNs stellen von jedem Gerät aus eine Verbindung her – selbst wenn dieses Gerät kompromittiert ist
Wenn Sie eine Verbindung zu einem bestimmten Netzwerk herstellen möchten, können Sie die Verbindung von jedem Gerät aus herstellen – das heißt, Sie können eine Verbindung von einem potenziell anfälligen Gerät aus herstellen. Wenn Sie über ein VPN eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herstellen, werden Ihre Daten zwischen den beiden Geräten hin und her übertragen, was bedeutet, dass Datenlecks und potenzielle Viren auch über ein VPN übertragen werden können.
VPNs sind Alles-oder-Nichts-Systeme
Mit VPNs gibt es kein „teilweises“ Zugangsrecht – entweder haben Sie Zugang zu einem Netzwerk oder nicht. Dies macht die Bereitstellung von Zugriff für einige Personen gegenüber anderen herausfordernd. Angenommen, Sie möchten, dass ein externer Auftragnehmer an Ihrem Netzwerk arbeitet, aber nur an einem Teil davon. Der Zugang zu einer externen Person über ein VPN würde bedeuten, dass dieser Person Zugang zu Ihrem gesamten Netzwerk gewährt wird.
Die VPN-Wartung kann eine Herausforderung darstellen
Nicht alle VPN-Tools bieten administrative Fähigkeiten für ein IT-Team, um die Software auf Hunderten von Geräten zu verwalten. Wenn Ihr Team sich entscheidet, ein VPN für den Zugriff auf Ihr Netzwerk zu verwenden, müssen sie jedes Gerät manuell einzeln aktualisieren, was umständlich und schwierig sein kann.
Dies birgt auch ein zusätzliches Risiko für den Prozess: Wenn die Installation des VPN auf nur einem Gerät fehlschlägt, kann dies zu einer zusätzlichen Schwachstelle im Netzwerk Ihres Unternehmens führen.
So bekämpfen Sie VPN-Sicherheitsrisiken
Wenn Ihr Team VPNs verwendet, finden Sie hier einige Strategien, die Sie anwenden können, um sich gegen die Sicherheitslücken von VPNs zu schützen.
Führen Sie ein Zero-Trust-Sicherheitsframework ein
Ein Zero-Trust-Sicherheitsframework ist eine Sicherheitsmethodik, die davon ausgeht, dass jeder einzelne Benutzer eine Bedrohung darstellt. Einzelpersonen müssen mehrere Verifizierungsstufen durchlaufen, um auf einen bestimmten Datenbereich zugreifen zu können.
Dies kann in Kombination mit VPNs verwendet werden, um die allgemeine Sicherheitsinfrastruktur zu stärken, aber die bestehenden Probleme, die VPNs bereits haben, werden dadurch nicht minimiert. Stattdessen fügt es dem VPN eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, aber wenn die Person durch das VPN gelangt, bleiben die Probleme bestehen.
Integrieren Sie zusätzliche Sicherheitsfunktionen in ein VPN
Sie können zusätzliche Sicherheitsebenen für VPN-Schwachstellen hinzufügen, z. B. durch die Einführung von Antivirensoftware, Multi-Faktor-Authentifizierung und Unterstützung für die Geräteauthentifizierung. Dies stellt jedoch für Ihre IT-Führungskräfte zusätzlichen Aufwand dar, erfordert eine kontinuierliche Wartung und kann für jedes einzelne Tool teuer sein. Die Verwaltung dieser zahlreichen Tools und deren Zusammenarbeit können für IT-Teams schwierig und zeitaufwändig sein.
Das Finden von Tools, die jede einzelne Schwachstelle von VPNs abdecken, erfordert viel Arbeit und Erfahrung, sodass diese Lösung nicht unbedingt für kleinere Teams skalierbar ist.
Warum diese Strategien VPN-Schwachstellen dennoch nicht abdecken können
Die Implementierung einer Zero-Trust-Richtlinie und das Hinzufügen von Antivirensoftware ist zwar hilfreich, löst aber nicht das inhärente Problem – es handelt sich hierbei um Lösungen, die die Schwachstellen von VPNs abdecken. Stellen Sie sich diese Lösungen wie Pflaseter auf einer Wunde vor. Es handelt sich um Lösungen, die verhindern können, dass schädliche Stoffe in eine Wunde gelangen. Es wäre jedoch hilfreich, wenn die Wunde vollständig geheilt würde.
Anstatt zusätzliche Tools zu finden, um die Schwachstellen eines VPN zu bekämpfen, sollten Sie sich nach Lösungen umsehen, die diese Probleme einfach nicht haben. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, wie Ihre Mitarbeiter weiterhin remote auf Ihr Netzwerk zugreifen können, sollten Sie stattdessen fernzugriff software in Betracht ziehen.
Verwenden Sie Fernzugriffssoftware anstelle eines VPN
Umgehen Sie die Nutzung von VPNs komplett und nutzen Sie stattdessen Fernzugriffssoftware für die Remote-Arbeit. Fernzugriffssoftware funktioniert etwas anders als ein VPN – anstatt eine direkte Verbindung zu einem Server herzustellen, wird ein lokaler Computer als Controller für einen Remote-Computer verwendet. Dies macht Fernzugriffssoftware und RDPs zu starken Alternativen zu VPNs. Fernzugriffssoftware sorgt dafür, dass alle Daten und Informationen in Ihrem Netzwerk und auf dem Remote-Gerät bleiben.
Mitarbeiter, die aus der Ferne arbeiten, können ihre Büroarbeitsplätze aus der Ferne steuern, als ob sie vor dem Computer sitzen würden. Sie haben Zugriff auf alle Dateien und Anwendungen auf diesem Remote-Computer, sodass sie auch unterwegs effektiv arbeiten können und die Sicherheitslücken von VPNs beseitigt werden.
Die Fernzugriffssoftware bietet Ihrem IT-Team außerdem mehr Kontrolle über und Verwaltungsfunktionen für eine Geräteflotte. Sie können steuern, welche Benutzer und Geräte Zugriff auf welche Unternehmenscomputer haben. Sie können die Fernzugriffssoftware auch nutzen, um Mitarbeitern dabei zu helfen, Probleme auf dem Gerät eines Benutzers mit nur wenigen Klicks zu lösen.
Probieren Sie Splashtop Enterprise für einen sichereren Fernzugriff aus
Wenn Sie nach einer Möglichkeit für Ihre Teams suchen, remote zu arbeiten und gleichzeitig ein gewisses Maß an Sicherheit aufrechtzuerhalten, ist Splashtop Enterprise eine gute Alternative zur Verwendung eines VPN für den Zugriff auf ein Remote-Netzwerk.
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