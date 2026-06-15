Sichere Fernzugriffslösungen für Unternehmen jeder Größe

Hier sind sichere Fernzugriffslösungen, die Unternehmen jeder Größe nutzen können.
Heutzutage findet fast ein Fünftel aller Jobs komplett remote statt. In diesen Rollen möchten Sie die Gewissheit haben, dass Remote-Mitarbeiter auf die Computer im Büro zugreifen können – und zwar so sicher wie möglich. Welche Lösungen für den sicheren Fernzugriff sind also am besten geeignet? Splashtop bietet ein umfassendes Angebot an Fernzugriffslösungen für Unternehmen, Teams und Bildungseinrichtungen. Im Folgenden erklären wir die verschiedenen Probleme, die Splashtop löst, und wie diese Software Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen kann.
Remote-Desktop-Steuerung
Eine der häufigsten Anwendungen einer solchen sicheren Fernzugriffslösung ist der Zugriff auf Ihren Arbeits-PC von jedem Ort aus. Mit Splashtop können Sie Ihren Remote-Desktop vollständig einsehen und steuern. Ganz so, als würden Sie sich im selben Raum befinden.
Splashtop hat eine sehr niedrige Latenz. Das bedeutet, dass Sie eine Video- und Audioverbindung in Echtzeit erhalten und keine Verlangsamung bemerken werden. Es verspricht sogar ein Full-HD/4K-View-Streaming mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.
Sie werden in der Lage sein, die volle Kontrolle über einen Windows-, Mac- oder Linux-Computer von einem anderen Computer, Handy, Tablet und Chromebook aus zu übernehmen. Sie sind nicht darauf beschränkt, per Fernzugriff nur auf bestimmte Anwendungen zuzugreifen. Sie greifen auf den Computer selbst zu, sodass Sie vollen Zugriff auf alle Tools haben, die Sie normalerweise auf Ihrem primären Arbeitscomputer haben, und auf die gesamte Rechenleistung dieses Computers, auch wenn Sie von einem Tablet, Telefon oder Chromebook aus darauf zugreifen.
Schließlich können Sie Daten zwischen Ihrem Arbeitscomputer und Ihrem lokalen Gerät übertragen sowie Dokumente per Fernzugriff drucken. Das hilft Ihnen, problemlos zwischen diesen beiden Computern zu arbeiten, ohne eine Cloud-Lösung oder eine andere Dateiübertragungsmethode zu benötigen.
Um sicherzustellen, dass dieses System sicher ist, verfügt Splashtop über mehrere verschiedene Sicherheitsfunktionen. Diese beinhalten:
Zwei-Faktor-Authentifizierung: Die Anmeldung ist nur möglich, wenn Sie Ihre Identität bestätigen.
Verbindungsprotokollierung: Verfolgen Sie, wer wann auf welche Maschinen zugreift.
Geräteauthentifizierung: Verhindern Sie den Zugriff von nicht autorisierten Geräten.
Mit Splashtop Enterprise können Sie auch SSO in Ihre Splashtop-Version integrieren, um die Sicherheit und Zweckmäßigkeit zu erhöhen. Dadurch können Sie sich an diesem und anderen Orten mit einem Benutzernamen und Passwort anmelden – und es entfällt die Notwendigkeit, sich viele verschiedene Passwörter gleichzeitig zu merken.
Greifen Sie von überall auf spezialisierte Hardware und Software zu
Manchmal benötigen Sie Zugriff auf einen Standort mit spezieller Hardware oder Software. Beispiele hierfür sind Audio- und Videobearbeitungssoftware, 3D-Modellierung und andere ressourcenintensive Anwendungen. Durch die Verwendung von Splashtop kann man mit einem Klick auf die betreffenden Computer zugreifen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Benutzer weiterhin jede teure Software verwenden können, die Sie auf den Computern installiert haben, ohne eine weitere Lizenz für die Software auf ihren Heimcomputern zu haben.
Sie können das sogar tun, wenn sie das Gebäude, in dem sich die Computer befinden, nicht persönlich aufsuchen können. Somit ist Splashtop ideal für Fachleute in der Medien- und Unterhaltungsbranche sowie für Architekten, Fachpersonal im Gesundheitswesen, in der Buchhaltung, Regierungsangestellte und mehr. Beispiele dafür, wann dies nützlich wäre, sind:
Arbeit bis spät in die Nacht: Manchmal müssen Sie Dinge außerhalb der regulären Bürozeiten erledigen. Während dieser Zeiten können die Mitarbeiter ihre Arbeit fortsetzen, indem sie per Fernzugriff ihre Computer nutzen, ohne Zugriff auf das physische Gebäude zu benötigen.
Krankheit: Aufgrund einer Krankheit oder Problemen wie einer Pandemie könnten Sie gezwungen sein, Ihre Einrichtungen zu schließen. Mit dem Fernzugriff können Sie sicherstellen, dass die Mitarbeiter produktiv bleiben und keinen Druck verspüren, ins Büro zu kommen, wenn es ihnen nicht gut geht.
Gleichberechtigter Zugang: Einige Personen möchten die Einrichtung möglicherweise nutzen, haben jedoch Zugangsbeschränkungen, z. B. aufgrund einer Behinderung. Der sichere Fernzugriff ermöglicht es ihnen, die Hardware und Software zu verwenden, ohne sich physisch im selben Raum aufzuhalten.
Fernunterricht
Fernzugriff bedeutet, dass Schüler und Studenten von überall auf Laborcomputer in Universitäten, Hochschulen und Schulen zugreifen können. Sie können dies auch dann tun, wenn sie sonst aus irgendeinem Grund keinen Zugriff darauf hätten. Dies öffnet die Tür für Fern- und Hybridunterricht. Gleichzeitig können Lehrpersonen auf ähnliche Weise auf ihre Computer zugreifen. Fakultätsmitarbeiter können auf ihre Geräte zugreifen, egal wo sie sich befinden. Dies kann sehr nützlich sein, um Lernmaterial zu bearbeiten oder die Arbeit aus der Ferne zu erledigen. Splashtop ermöglicht IT-Abteilungen auch die Kontrolle über solche Systeme. Das bedeutet, dass sie Computer aus der Ferne verwalten und Probleme schnell lösen können.
Steuerung virtueller Maschinen
Viele Unternehmen sowie kleine Unternehmen und andere Organisationen nutzen regelmäßig virtuelle Maschinen (VMs). Splashtop bietet Fernzugriffslösungen, mit denen Sie sich bei diesen virtuellen Maschinen anmelden und gleichzeitig hohe Sicherheit genießen können. Die Anmeldung ist über jedes Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät möglich. Splashtop ist stolz auf seine hochwertige UX. Die Plattform bietet intuitive Steuerelemente und die Verbindung zu einer neuen VM mit Splashtop ist schnell und einfach.
VPN-Alternative
Die VPN-Technologie wird zwar häufig von Unternehmen verwendet, um den Fernzugriff auf interne Netzwerke zu ermöglichen, ist jedoch alt, leistungsschwach und kann sehr unsicher sein. Dies gilt insbesondere in einer Zeit, in der immer mehr Menschen remote arbeiten, was die Bandbreite eines Unternehmens beansprucht und das Unternehmen zum Ziel von Cyberkriminellen macht. Splashtop ist die ideale VPN-Alternative , da es einfacher einzurichten und zu verwalten ist und leistungsstärker und sicherer ist.
IT-Fernunterstützung
Splashtop bietet Lösungen für die Remote-IT-Unterstützung , damit IT-Teams unbeaufsichtigten Zugriff auf verwaltete Computer und Geräte haben können, um interne Geräte aus der Ferne zu verwalten, zu überwachen und zu unterstützen. Die IT kann auch beaufsichtigten Zugriff auf jeden Computer, jedes Tablet oder jedes mobile Gerät (einschließlich persönlicher Geräte) erhalten, um Ad-hoc-Remote-Support für jedes Gerät bereitzustellen. Schließlich verfügt Splashtop über eine sichere Fernunterstütunzgssoftware für MSPs, die sich ideal für die Fernverwaltung von Kunden-Computern eignet.
Warum Splashtop sicher ist
Splashtop betrachtet Sicherheit als eine der Hauptprioritäten einer vertrauenswürdigen App. Diesbezüglich können wir sicherstellen, dass die Splashtop-App eine der führenden sicheren Remote-Softwarelösungen auf dem Markt ist. Splashtop ist SOC 2-zertifiziert und erfüllt viele Industriestandards und Sicherheitsvorschriften, darunter:
HIPAA
DSGVO
PCI
CCPA
Splashtop ist außerdem mit allen notwendigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten und Ihre Privatsphäre zu schützen.
Sichere Fernzugriffslösungen von Splashtop
Mit den oben genannten Informationen sollten Sie eine viel bessere Vorstellung davon haben, warum die sicheren Fernzugriffslösungen von Splashtop die besten für Sie sind. Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie mit einer kostenlosen Testversion beginnen. Hierfür ist keine Kreditkarte erforderlich.