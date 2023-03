Sichere Fernzugriffslösungen für Unternehmen jeder Größe

Hier sind sichere Fernzugriffslösungen, die Unternehmen jeder Größe nutzen können.

Heutzutage findet fast ein Fünftel aller Jobs komplett remote statt. In diesen Rollen möchten Sie die Gewissheit haben, dass Remote-Mitarbeiter auf die Computer im Büro zugreifen können – und zwar so sicher wie möglich. Welche Lösungen für den sicheren Fernzugriff sind also am besten geeignet? Splashtop bietet ein umfassendes Angebot an Fernzugriffslösungen für Unternehmen, Teams und Bildungseinrichtungen. Im Folgenden erklären wir die verschiedenen Probleme, die Splashtop löst, und wie diese Software Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen kann.

Remote-Desktop-Steuerung

Eine der häufigsten Anwendungen einer solchen sicheren Fernzugriffslösung besteht darin, von jedem Ort aus auf Ihren Arbeits-PC zuzugreifen. Mit Splashtop können Sie Ihren Remote-Desktop vollständig einsehen und steuern, als ob der Computer bei Ihnen im Raum wäre. Splashtop hat darüber hinaus sehr niedrige Latenzen. Das bedeutet, dass Sie eine Video- und Audioverbindung in Echtzeit erhalten und keine Verlangsamung bemerken werden. Es verspricht sogar Full-HD/4K-Streaming mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Sie können von einem anderen Computer, Mobiltelefon, Tablet und Chromebook aus die volle Kontrolle über einen entfernten Windows-, Mac- oder Linux-Computer übernehmen. Sie sind nicht auf den Fernzugriff auf bestimmte Anwendungen beschränkt. Sie greifen auf den Computer selbst zu, sodass Sie vollen Zugriff auf alle Tools haben, die Sie normalerweise auf Ihrem primären Arbeitscomputer haben, und auf die gesamte Rechenleistung dieses Computers, selbst wenn Sie ein Tablet, Telefon oder Chromebook verwenden. Schließlich können Sie Daten zwischen Ihrem Arbeitscomputer und Ihrem lokalen Gerät übertragen sowie Dokumente per Ferndruck ausdrucken. Damit können Sie zwischen beiden Computern arbeiten, ohne eine Cloud-Lösung oder eine andere Methode zur Dateiübertragung zu benötigen. Um sicherzustellen, dass dieses System sicher ist, verfügt Splashtop über mehrere verschiedene Sicherheitsfunktionen. Diese beinhalten:

Zwei-Faktor-Authentifizierung: Die Anmeldung ist nur möglich, wenn Sie Ihre Identität bestätigen.

Verbindungsprotokollierung: Verfolgen Sie, wer wann auf welche Maschinen zugreift.

Geräteauthentifizierung: Verhindern Sie den Zugriff von nicht autorisierten Geräten.

Mit Splashtop Enterprise können Sie auch SSO in Ihre Splashtop-Version integrieren, um die Sicherheit und Zweckmäßigkeit zu erhöhen. Dadurch können Sie sich an diesem und anderen Orten mit einem Benutzernamen und Passwort anmelden – und es entfällt die Notwendigkeit, sich viele verschiedene Passwörter gleichzeitig zu merken.

Greifen Sie von überall auf spezialisierte Hardware und Software zu

Manchmal benötigen Sie Zugriff auf einen Standort mit spezieller Hardware oder Software. Beispiele hierfür sind Audio- und Videobearbeitungssoftware, 3D-Modellierung und andere ressourcenintensive Anwendungen. Durch die Verwendung von Splashtop kann man mit einem Klick auf die jeweiligen Computer zugreifen. Dies stellt sicher, dass Mitarbeitende weiterhin jede teure Software verwenden können, die Sie auf den Computern installiert haben, ohne eine weitere Lizenz für die Software auf ihrem Heimcomputer zu haben. Sie können dies sogar tun, wenn sie keinen Zugang zu dem Gebäude haben, in dem sich die Computer befinden. Somit ist Splashtop ideal für Fachleute in der Medien- und Unterhaltungsbranche sowie für Architekten, Personen im Gesundheitswesen, in der Buchhaltung, Regierungsangestellte und mehr. Beispiele dafür, wann dies nützlich sein könnte, sind:

Arbeit bis spät in die Nacht: Manchmal müssen Sie Dinge außerhalb der regulären Bürozeiten erledigen. Während dieser Zeiten können die Mitarbeiter ihre Arbeit fortsetzen, indem sie per Fernzugriff ihre Computer nutzen, ohne Zugriff auf das physische Gebäude zu benötigen.

Krankheit: Aufgrund einer Krankheit oder Problemen wie einer Pandemie könnten Sie gezwungen sein, Ihre Einrichtungen zu schließen. Mit dem Fernzugriff können Sie sicherstellen, dass die Mitarbeiter produktiv bleiben und keinen Druck verspüren, ins Büro zu kommen, wenn es ihnen nicht gut geht.

Gleichberechtigter Zugang: Einige Personen möchten die Einrichtung möglicherweise nutzen, haben jedoch Zugangsbeschränkungen, z. B. aufgrund einer Behinderung. Der sichere Fernzugriff ermöglicht es ihnen, die Hardware und Software zu verwenden, ohne sich physisch im selben Raum aufzuhalten.

Fernunterricht

Remote access means that students can access lab computers in universities, colleges, and schools from anywhere. They can do this even when they would otherwise not have access to them for any reason. This opens the door to remote and hybrid learning. At the same time, educators can access their computers in a similar way. Faculty members can access their devices, no matter where they are. This can be very useful to edit learning material or perform work remotely. Splashtop also enables IT departments to have control over such systems. This means they can remotely manage computers and resolve any issues fast.

Steuerung virtueller Maschinen

Many enterprise companies, as well as small businesses and other organizations, make use of Virtual Machines (VMs) regularly. Splashtop offers remote access solutions that allow you to log into these VMs while having the assurance of strong security. One can log into these VMs through any Windows, Mac, iOS, Android, and Chromebook device. Splashtop prides itself on its high-end UX. The platform provides intuitive controls, and connecting to a new VM using Splashtop is fast and easy.

VPN-Alternative

While commonly used by organizations to enable access to internal networks remotely, VPN technology is old, lacking in performance, and can be highly unsecure. This is especially true in an era when more and more people are remotely working, taking up a company’s bandwidth and making the organization a target to cybercriminals. Splashtop is the ideal VPN alternative because it is easier to set up, manage, and offers better performance and security.

IT-Fernunterstützung

Splashtop offers secure remote support solutions so IT teams can have unattended access to managed computers and devices to remotely manage, monitor, and support internal devices. IT can also get attended access to any computer, tablet, or mobile device (including personal devices) to provide ad-hoc remote support to any device. Lastly, Splashtop has secure MSP remote support software ideal for managing client’s machines remotely.

Warum Splashtop sicher ist

Splashtop considers security one of the main priorities of a trustworthy app. With this in mind, we can ensure that the Splashtop app is one of the leading secure remote software solutions on the market. Splashtop is SOC 2 certified and complies with many industry standards and security regulations, including:

HIPAA

DSGVO

PCI

CCPA

Splashtop ist außerdem mit allen notwendigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Sichere Fernzugriffslösungen von Splashtop

Mit den oben genannten Informationen sollten Sie eine viel bessere Vorstellung davon haben, warum die sicheren Fernzugriffslösungen von Splashtop die besten für Sie sind. Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie mit einer kostenlosen Testversion beginnen, ohne dass eine Kreditkarte erforderlich ist.