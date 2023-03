Splashtop führt neue Antivirus-Funktionen ein, die von Bitdefender unterstützt werden

Schützt Unternehmen jeder Größe zusätzlich mit ausgeklügelter, einheitlicher Endpunktesicherheit

CUPERTINO, Kalifornien, 2. Februar 2023 —Splashtop, ein führendes Unternehmen für sichere Remote-IT-Lösungen, das das ortsunabhängige Arbeiten vereinfacht und unterstützt, gab heute die Einführung von Splashtop Antivirus powered by Bitdefender bekannt. Die preisgekrönte Cybersicherheitstechnologie ist jetzt für mehrere Splashtop-Produkte verfügbar und ermöglicht es MSPs und IT-Teams, ihre Endpunkte mit dem Vorteil einer zentralisierten Verwaltungserfahrung optimal vor Bedrohungen zu schützen.

Das neueste Angebot unterstützt das Bestreben von Splashtop, Benutzer an mehreren Fronten zu schützen, von der Sicherung von Endpunkten bis hin zur Ermöglichung eines sicheren Fernzugriffs von jedem Gerät aus. Splashtop Antivirus powered by Bitdefender bietet Anti-Malware-, Antivirus- und andere leistungsstarke Sicherheitsfunktionen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die heutigen Geschäftsendpunkte vor modernen Cyber-Bedrohungen geschützt sind. Die integrierte Funktionalität, die als Add-on zu Splashtop-Abonnements erhältlich ist, macht es kleinen, mittleren sowie großen Unternehmen noch einfacher, ihre IT-Strategien, Verwaltung und Kosten mit Splashtop zu konsolidieren.

„Unternehmen mit kombinierter Endpunktsicherheit, Fernzugriff und einfach zu verwaltendem Support auszustatten, ist eine leistungsstarke Strategie zur Vereinfachung der IT“, so Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir freuen uns, mit unserer erweiterten Partnerschaft mit Bitdefender eine erstklassige Endpoint-Sicherheitslösung anbieten zu können, die unseren Kunden jetzt noch besser zugänglich ist.“

„Ransomware, Anmeldedatendiebstahl und Phishing-Kampagnen werden mit der Entwicklung der Bedrohungslandschaft immer raffinierter und häufiger“, so Jose Lopez, Vice President, Technology Licensing and Service Providers bei Bitdefender. „Zu verhindern, dass Umgebungen infiltriert werden, ist die erste und wichtigste Maßnahme für eine starke Cyberabwehr. Wir freuen uns, mit Splashtop zusammenzuarbeiten, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre digitalen Vermögenswerte durch unsere branchenführenden Cybersicherheitstechnologien zu schützen.“

Splashtop Antivirus powered by Bitdefender unterstützt das Bestreben des Unternehmens, eine Single-Pane-of-Glass-Lösung aufzubauen, bei der Kunden alles, was sie brauchen, direkt in der Splashtop-Webkonsole sehen. Dies ermöglicht es Kunden, die Sicherheitsfunktionen zu verbessern, während zusätzliche Websites oder Konsolen für den Zugriff auf verschiedene Lösungen nicht mehr erforderlich sind, wodurch das IT-Personal entlastet wird. Zu den integrierten Funktionen, die alle mit der Splashtop-Webkonsole verwaltet werden, gehören:

Anti-Malware-Scans: Schnellscans planen, vollständige On-Demand-Scans durchführen und On-Access-Scans für Echtzeitschutz vor Malware aktivieren.

Sicherheit im Internetverkehr: Firewall, Anti-Phishing und Traffic-Scanning nutzen, um unbefugte Verbindungsversuche zu blockieren und Benutzer vor betrügerischen Websites oder schädlichen Inhalten wie Spyware oder Viren zu schützen.

Erweiterte Bedrohungskontrolle: Apps und Prozesse kontinuierlich mit dem heuristischen Bewertungsalgorithmus von Bitdefender überwachen, um Bedrohungen zu erkennen, bevor sie offiziell identifiziert werden.

Antivirus-Warnungen und -Protokollierung: Schutzstatus und protokollierte Bedrohungen für jedes Gerät anzeigen, Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn eine Bedrohung erkannt oder blockiert wird.

Geräte-Scans: Verlust sensibler Daten sowie Malware-Infektionen durch externe USB-Geräte und CD/DVD-Medien verhindern.

Richtlinienzuweisung: Antivirus-Richtlinien für bestimmte Computer und Gruppen anpassen, um den Anforderungen verschiedener Kunden und Unternehmen gerecht zu werden.

Verfügbarkeit

Splashtop Antivirus powered by Bitdefender ist jetzt mit Splashtop Enterprise, Splashtop SOS+, Splashtop Remote Support und Splashtop Business Access Pro und Legacy verfügbar.

Über Splashtop

Splashtop ist führend in Bezug auf Lösungen, die die flexible Arbeitsumgebung überall vereinfachen und optimieren. Die Lösungen des Unternehmens Seine Remote- und On-Premise-Lösungen für Arbeit, Lernen und IT-Support bieten ein Erlebnis, das so schnell, einfach und sicher ist wie bei einem Gerät vor Ort. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Compliance, eine Anwendung für den Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten.Mehr als 30 Millionen Benutzer, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit.

www.splashtop.com

Über Bitdefender

Bitdefender ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das weltweit erstklassige Lösungen zur Prävention, Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen bereitstellt. Als Wächter über Millionen von privaten, Unternehmens- und Regierungsumgebungen ist Bitdefender einer der vertrauenswürdigsten Experten der Branche, wenn es darum geht, Bedrohungen zu beseitigen, die Privatsphäre, digitale Identität und Daten zu schützen und Cyber-Resilienz zu ermöglichen. Mit umfangreichen Investitionen in Forschung und Entwicklung entdeckt Bitdefender Labs jede Minute Hunderte neuer Bedrohungen und validiert täglich Milliarden von Bedrohungsanfragen. Das Unternehmen hat bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Antimalware, IoT-Sicherheit, Verhaltensanalyse und künstliche Intelligenz entwickelt und seine Technologie ist von mehr als 150 der weltweit bekanntesten Technologiemarken lizenziert. Bitdefender wurde 2001 gegründet und hat Kunden in über 170 Ländern mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen findest du unter www.bitdefender.com.