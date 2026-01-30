Keine Technologie ist ohne ihre Risiken, aber gleichzeitig kann jedes Risiko gemindert werden. Risikominderung erfordert betriebliche Disziplin, die auf Sichtbarkeit, Kontrolle und wiederholbaren Prozessen basiert. Wenn es gut gemacht wird, hilft es Organisationen, die Gefährdung zu reduzieren, schneller auf Risiken zu reagieren und fundiertere operative Entscheidungen zu treffen.
Jedoch hat das Wachstum von Fernarbeit und Hybridem Arbeiten sowie Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Richtlinien zu einer größeren Anzahl von verteilten Endpunkten geführt, die schwerer zu schützen sind. In Kombination mit der erhöhten Bedrohung durch schnellere Exploit-Zyklen und die Verwirrung durch Toolwirrwarr ist die Risikominderung schwieriger denn je.
Glücklicherweise ist es nach wie vor möglich, einen praktischen Ansatz zur Risikominderung zu verfolgen und Risiken zu reduzieren, ohne die Komplexität zu erhöhen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, lassen Sie uns die Herausforderungen der modernen Risikominderung erkunden, wo die meisten Programme scheitern und wie Tools wie Splashtop AEM helfen können.
Was Risikominderung in modernen IT-Umgebungen bedeutet
Zuerst müssen wir verstehen, wie moderne Risikominderung aussieht. In heutigen Geschäftsumgebungen konzentriert sich die Risikominderung darauf, die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen von Betriebs- und Sicherheitsrisiken zu verringern, indem die Sichtbarkeit verbessert, Kontrollen durchgesetzt und wiederholbare Maßnahmen über Systeme und Endpunkte hinweg angewendet werden.
Risikominderung geht über die reine Identifikation von Risiken hinaus; es ist leicht zu erkennen, wenn ein Feuer eine Gefahr darstellt, aber es zu löschen, ist eine ganz andere Sache. Sobald ein Risiko identifiziert wird, müssen IT- und Sicherheitsteams Werkzeuge und Strategien implementieren, um die Bedrohung zu adressieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
In den heutigen Remote- und Endpunkt-intensiven Umgebungen sind traditionelle Risikominderungsmaßnahmen und Strategien möglicherweise nicht mehr so effektiv wie früher. Die moderne Risikominderung erfordert ein neues Set von Werkzeugen, die für die heutigen Bedrohungen und Arbeitsumgebungen entwickelt wurden, damit Unternehmen Bedrohungen effektiv begegnen und ihre Risiken gering halten können.
Die Häufigsten Lücken Im Risikomanagement, Denen IT-Teams Begegnen
Bevor wir die häufigen Schwächen traditioneller Risikominderungsstrategien ansprechen können, müssen wir verstehen, was sie sind. Während ältere Risikominderungsmethoden zu ihrer Zeit gut funktionierten, haben technologische Fortschritte sie weniger zuverlässig gemacht und mehrere blinde Flecken hinterlassen.
Häufige Lücken bei der Risikominderung umfassen:
Eingeschränkte Sichtbarkeit auf Endpunkte, Software und Konfigurationsabweichungen, die es IT- und Sicherheitsteams erschwert, Schwachstellen oder potenzielle Probleme zu identifizieren.
Verzögerte Patch-Zyklen und Behebungszyklen, die dazu führen, dass Schwachstellen über längere Zeiträume hinweg offen bleiben.
Übermäßige Abhängigkeit von zeitpunktbezogenen Audits, die nur einzelne Momente erfassen, anstatt kontinuierliche, Echtzeitsichtbarkeit zu bieten, wodurch Angreifer zwischen diesen Schnappschüssen unbemerkt agieren können.
Manuelle Prozesse, die nicht skalieren und das Verwalten mehrerer verteilter Endpunkte erschweren.
Fragmentierte Tools in den Bereichen Sicherheit und IT-Betrieb, die keinen ganzheitlichen Überblick über die Sicherheit eines Unternehmens bieten und es IT-Mitarbeitern erschweren, alles richtig zu schützen und zu verwalten.
Warum traditionelle Ansätze zur Risikominderung versagen
Angesichts dieser Lücken in der Risikominderung ist es leicht zu erkennen, warum traditionelle Strategien nicht mehr standhalten können. Ältere, veraltete Ansätze bieten nicht die Sichtbarkeit, Richtliniendurchsetzung und Geschwindigkeit, die moderne Risikominimierung erfordert, und lassen bedeutende Cybersecurity -Schwachstellen offen.
1. Risikoidentifizierung ohne kontinuierliche Sichtbarkeit
Momentaufnahmen und Bestandsaufnahmen von Vermögenswerten sind veraltet, sobald sie abgeschlossen sind, da sie keine umfassende, kontinuierliche Sicht auf Ihre Sicherheitslage bieten und möglicherweise zu spät ausgeführt werden, um von Bedeutung zu sein. Kontinuierliche Sichtbarkeit ist entscheidend, um Bedrohungen in Echtzeit zu identifizieren, damit sie sofort behoben werden können.
Fortlaufende Sichtbarkeit kann den Unterschied ausmachen zwischen dem Übersehen eines Risikos, dem Wissen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt existierte, und dem Wissen, ob es noch existiert. Wenn Sie nur einen Schnappschuss eines einzigen Moments erhalten, bekommen Sie nicht das vollständige Bild.
2. Richtlinien ohne Durchsetzung oder Rückkopplungsschleifen
Sicherheitsrichtlinien allein reichen nicht aus, um Risiken zu mindern. Sie müssen in der Lage sein, Ihre Sicherheitsrichtlinien auszuführen und durchzusetzen und zu überprüfen, ob sie wie beabsichtigt funktionieren.
Dazu gehört die Schulung und das Testen der Mitarbeiter in wie man Phishing verhindert, die Durchsetzung von Patch-Richtlinien auf allen Endpunkten mit einer Patch-Management-Lösung und die Verwendung von Endpunktmanagementlösungen, die kontinuierliche Sichtbarkeit, automatisierte Behebung und Verifizierung bieten, dass Richtlinien tatsächlich durchgesetzt werden. Dies wird dazu beitragen, die fortlaufende Sicherheit zu gewährleisten und eine konsistente Cybersicherheit aufrechtzuerhalten.
3. Manuelle Behebung, die nicht Schritt halten kann
Das manuelle Beheben von Bedrohungen und Schwachstellen ist ein zeitaufwändiger Prozess, der einfach nicht in der Lage ist, mit wachsenden Unternehmen und Remote-Arbeitsumgebungen Schritt zu halten. Der Versuch, jedes Gerät einzeln zu verwalten, führt zu mehreren Verzögerungen, erzeugt inkonsistente Ergebnisse und ist besonders fehleranfällig, wenn entfernte Endpunkte beteiligt sind.
Wie effektive Risikominderung in der Praxis aussieht
Wenn traditionelle Risikominderungsstrategien ineffizient sind, müssen wir uns fragen: Wie sieht eine effiziente Risikominderung aus? Moderne, angemessene Risikominderungsstrategien bieten auf mehrere Weisen eine konsistente Bedrohungserkennung und -verwaltung und sollten:
Erhalten Sie kontinuierliche Sichtbarkeit über Endpunkte und Software, um Bedrohungen und Schwachstellen in Echtzeit zu identifizieren und schnelle Abhilfe zu ermöglichen.
Priorisieren Sie Risiken basierend auf Ausnutzbarkeit und Exposition, nicht nur auf Schwere, um ein genaueres und effizienteres Bedrohungsmanagement zu bieten.
Automatisieren Sie die Problemlösung, wo immer möglich, um Effizienz zu steigern, ohne manuellen Aufwand zu erfordern.
Validieren Sie Ergebnisse mit Echtzeit-Status und Berichterstattung, die Sicherheit gewährleisten und Audit-Bereitschaft erhalten.
Kontinuierlich wiederholen, nicht vierteljährlich, um eine konsistente Bedrohungserkennung und -minderung zu gewährleisten und Expositionszeiten zu reduzieren.
Wie Endpoint Management zur Risikominderung beiträgt
Eine der effizientesten Möglichkeiten, Risiken in verteilten und Remote-Umgebungen zu mindern, ist eine gute Lösung für das Endpunktmanagement. Das Endpunktmanagement ermöglicht IT-Teams und Administratoren, Remote-Geräte von überall aus zu überwachen, zu unterstützen und zu schützen, wodurch sie Sicherheitsrichtlinien durchsetzen und Bedrohungen einfach erkennen können.
Endpunktverwaltung umfasst:
1. Sichtbarkeit als Grundlage für Risikominderung
Sichtbarkeit ist das wesentlichste Element zur Identifizierung und Minderung von Risiken. Schließlich kann man sich nicht gegen etwas schützen, das man nicht sieht. Sichtbarkeit über Endpunkte und Software hilft, blinde Flecken zu reduzieren, sodass IT-Teams Bedrohungen schnell erkennen und Risiken proaktiv angehen können, bevor sie zu einem Problem werden.
2. Automatisierung als Risikominderungsmechanismus
Das manuelle Angehen von Risiken, Schwachstellen und anderen Problemen kann ein langwieriger Prozess sein, und es besteht immer die Möglichkeit menschlicher Fehler. Automatisierung hingegen verkürzt die Expositionszeiten, indem sie Bedrohungen effizient identifiziert und adressiert, Patch-Updates über Endpunkte hinweg bereitstellt und Geräte auf potenzielle Probleme überwacht. Dies bietet einen schnellen, einheitlichen Minderungsprozess, der Geräte sicher hält und IT-Teams entlastet, damit sie sich auf dringendere Aufgaben konzentrieren können.
3. Kontrolle und Überprüfung von Annahmen
Sobald Sie ein Problem behoben haben, müssen Sie sicher sein, dass es gelöst wurde. Wenn Lösungen an Sichtbarkeit und Bestätigung fehlen, muss man davon ausgehen, dass das Problem ordnungsgemäß gelöst wurde, was bestenfalls unzuverlässig ist. Eine Endpunkt-Managementlösung bietet die robusten Kontroll- und Überprüfungsfunktionen, die IT-Teams wissen lassen, wann ihre Arbeit erledigt ist, und liefert klare Unterlagen für Prüfungen, um die IT-Konformität zu demonstrieren.
Wie Splashtop AEM in eine Risikominderungsstrategie passt
Endpunktverwaltung ist ein leistungsstarkes Instrument zur Risikominderung, und Splashtop AEM (Autonomes Endpunktmanagement) bietet robuste, benutzerfreundliche Funktionen für Unternehmen jeder Größe. Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams Remote-Geräte von einem einzigen Dashboard aus verwalten. Sie erhalten klare Einblicke in alle ihre Endpunkte sowie in Echtzeit-Betriebssystem- und Drittanbieter-Patching und kontinuierliche Sichtbarkeit in das Risiko von Endpunktgefährdungen.
1. Nutzung von Splashtop AEM zur Reduzierung der Endpunktrisiken
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement bietet Einblick in Ihre Endpunkte und Automatisierungstools, wodurch das Management effizienter wird. Dies umfasst das Echtzeit-Patch-Management, um Geräte auf dem neuesten Stand zu halten, Bedrohungserkennung und Bewusstsein basierend auf CVE-Daten sowie kontextbasierte Einblicke in jeden Endpunkt. Diese Funktionen entlasten die IT-Teams, während sie in Echtzeit Patches bereitstellen und kontinuierlich das Bewusstsein hinsichtlich der Verwundbarkeitsaussetzung schärfen, um das Risiko an Endpunkten zu verringern.
2. Automatisierung der Behebung ohne zusätzliche Tool-Zersplitterung
Risikominderung und Bedrohungsbehebung sollten keine komplexen manuellen Arbeitsabläufe und mehrere unterschiedliche Werkzeuge erfordern. Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet alles, was Sie brauchen, an einem Ort, um IT-Teams dabei zu helfen, Bedrohungen effizient zu erkennen, die Behebung zu automatisieren und Patches zur Behebung von Schwachstellen bereitzustellen.
3. Unterstützung der Risikominderung für Teams, die Intune oder manuelle Prozesse verwenden
Egal, ob Sie Microsoft Intune verwenden, um Ihr Microsoft-Betriebssystem und Ihre Apps zu patchen, oder ob Sie Ihre Endpunkte manuell patchen, Splashtop Autonomous Endpoint Management kann helfen. Splashtop AEM bietet automatisiertes Patch-Management über Betriebssysteme und Drittanbieteranwendungen hinweg, füllt die blinden Flecken von Intune aus und beseitigt die Notwendigkeit für Teams, jede Anwendung und Endpunkt manuell zu patchen. Dies bietet vollständige Patch-Abdeckung und verbessert die Effizienz, indem es nahtlos Ihre bestehenden Prozesse ergänzt.
Bewertung, ob Ihre Risikominderungsmaßnahmen wirksam sind
Wenn Sie Ihre Risikominderungsstrategien ändern, wie können Sie sicher sein, dass die Änderungen wirken? Es gibt mehrere Faktoren und Kennzahlen, die Sie überwachen können, um Verbesserungen zu verfolgen und zu identifizieren, einschließlich:
Reduzierung der Zeit zur Behebung von Schwachstellen: Wie lange dauert es, eine Schwachstelle zu beheben? Wenn Ihre Risikominderungsmaßnahmen wie beabsichtigt funktionieren, können Sie potenzielle Bedrohungen schneller und mit weniger Aufwand angehen.
Weniger unbekannte oder nicht verwaltete Endpunkte: Unbekannte, nicht verwaltete und ungeschützte Endpunkte stellen erhebliche Sicherheitsrisiken dar. Ordnungsgemä�ßes Endpunktmanagement sollte die Anzahl dieser Geräte reduzieren, da unbekannte Endpunkte bekannt werden und zuvor unverwaltete Geräte gesichert werden.
Verbesserte Patch-Compliance-Sichtbarkeit: Die Sichtbarkeit der Patch-Compliance erfüllt zwei Zwecke: Sie informiert IT-Teams darüber, dass ihre Endpunkte und Anwendungen ordnungsgemäß gepatcht sind, und sie erstellt klare Aufzeichnungen für Compliance-Audits. Wenn Sie leichter erkennen können, welche Ihrer Endpunkte sicher sind und Prüfungen effizient bestehen können, zahlt sich Ihre Risikominderung aus.
Schnellere Reaktion auf neu offengelegte Risiken: Wie schnell kann Ihr Team auf neue Risiken reagieren? Mit den richtigen Risikominderungsstrategien können Sie neue Bedrohungen schnell angehen. Wenn sich Ihre Reaktionszeit verbessert, funktionieren Ihre Strategien.
Risikominderung in den IT-Alltag integrieren
Effektive Risikominderung ist ein kontinuierlicher Prozess, der laufende Sichtbarkeit, Bedrohungserkennung und Patch-Management erfordert. Episodische Überprüfungen, zeitpunktbezogene Scans und regelmäßig geplante Aktualisierungszyklen reichen nicht mehr aus, um Netzwerke und Geräte zu schützen. Daher müssen Risikominderungsstrategien sich weiterentwickeln, um modernen Bedrohungen zu begegnen.
Sichtbarkeit, Automatisierung und Kontrolle sind entscheidend für eine ordnungsgemäße Risikominderung und bilden das Rückgrat nachhaltiger Betriebspraktiken, die konsistenten und fortlaufenden Schutz bieten können. Risikominderung gelingt jedoch nur, wenn sie in die täglichen IT-Arbeitsabläufe eingebettet ist.
Wenn verteilte Umgebungen und begrenzte Sichtbarkeit Ihre Risikominderungsstrategien behindern, kann Splashtop Autonomous Endpoint Management helfen. Mit Splashtop AEM können Sie ganz einfach Remote-Geräte, BYOD-Endpunkte und mehr von einem einzigen Ort aus überwachen und verwalten. Dies umfasst die Echtzeit-Bedrohungserkennung mit CVE-basierten Einblicken und Patch-Automatisierung, sodass Sie Risiken schnell beheben können, sobald sie auftreten.
Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet IT-Teams die Werkzeuge und Technologien, die sie benötigen, um Endpunkte zu überwachen, Probleme proaktiv anzugehen und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dies beinhaltet:
Automatisches Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps.
KI-gestützte CVE-basierte Erkenntnisse über Schwachstellen.
Anpassbare Richtlinien-Frameworks, die im gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Hardware- und Software-Inventarisierung sowie Verwaltung über alle Endpunkte hinweg.
Benachrichtigungen und Abhilfemaßnahmen, um Probleme automatisch zu lösen, bevor sie zu echten Problemen werden.
Hintergrundaktionen zum Zugriff auf Tools wie Task-Manager und Geräte-Manager, ohne die Benutzer zu unterbrechen.
Bereit zu sehen, wie einfach Endpunktmanagement und Risikominderung sein können? Starten Sie heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop AEM.