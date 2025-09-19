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Splashtop reviews of the week logo with IT technicians in background

Bewertung der Woche 2

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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5 Sterne von twink123

Fantastisch

Mit Splashtop kann Ihr Computer problemlos mit Ihrem iPad, iPhone usw. interagieren. Die Möglichkeit, Programme vom eigenen Computer auf dem aktuellen iPad zu verwenden, ist erstaunlich. Probleme mit Flash-Videos? Jetzt nicht mehr! Sie können von Ihrem Computer Ausdrucke erstellen lassen, als säßen Sie davor. In Ihren Einstellungen können Sie den Ruhezustand Ihres Computers verhindern, damit Sie jederzeit eine Verbindung zu ihm herstellen können. Die neuen anpassbaren Tastenkombinationen sehen brillant aus. 10 Sterne!!!

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