Bewertung der Woche 2

5 Sterne von twink123
Fantastisch
Mit Splashtop kann Ihr Computer problemlos mit Ihrem iPad, iPhone usw. interagieren. Die Möglichkeit, Programme vom eigenen Computer auf dem aktuellen iPad zu verwenden, ist erstaunlich. Probleme mit Flash-Videos? Jetzt nicht mehr! Sie können von Ihrem Computer Ausdrucke erstellen lassen, als säßen Sie davor. In Ihren Einstellungen können Sie den Ruhezustand Ihres Computers verhindern, damit Sie jederzeit eine Verbindung zu ihm herstellen können. Die neuen anpassbaren Tastenkombinationen sehen brillant aus. 10 Sterne!!!
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