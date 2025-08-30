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Illustration of remote workers connected by Splashtop technology

Webinar auf Abruf — Splashtop für Remote Labs Computerzugriff

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Erfahren Sie, wie Bildungseinrichtungen Splashtop for remote labs nutzen, um sicherzustellen, dass ihre Studenten und Dozenten von zu Hause aus auf Laborcomputer zugreifen können.

Aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie ist es vielen Studenten und Fakultätsmitgliedern nicht möglich, die Computerräume physisch zu betreten. Mit Splashtop for Remote Labs können akademische Einrichtungen den Studenten Zugang zu Computerräumen gewähren, ohne sie einem Risiko auszusetzen.

Sehen Sie sich das Remote Labs-Webinar auf Abruf an!

Dieses 45-minütige Webinar zeigt Ihnen, wie einfach es ist, Splashtop Fernzugriff einzurichten. Wir demonstrieren, wie Lehrer oder Fakultätsmitglieder nahtlos jeden entfernten Benutzer auf den Computern des Campus verwalten können, und wir zeigen, wie Lehrer Sitzungen für ihre Schüler planen können.

Möchten Sie Splashtop für Remote-Labore für Ihre Bildungseinrichtung einrichten?

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