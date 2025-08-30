Webinar auf Abruf — Splashtop für Remote Labs Computerzugriff

Erfahren Sie, wie Bildungseinrichtungen Splashtop for remote labs nutzen, um sicherzustellen, dass ihre Studenten und Dozenten von zu Hause aus auf Laborcomputer zugreifen können.
Aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie ist es vielen Studenten und Fakultätsmitgliedern nicht möglich, die Computerräume physisch zu betreten. Mit Splashtop for Remote Labs können akademische Einrichtungen den Studenten Zugang zu Computerräumen gewähren, ohne sie einem Risiko auszusetzen.
Sehen Sie sich das Remote Labs-Webinar auf Abruf an!
Dieses 45-minütige Webinar zeigt Ihnen, wie einfach es ist, Splashtop Fernzugriff einzurichten. Wir demonstrieren, wie Lehrer oder Fakultätsmitglieder nahtlos jeden entfernten Benutzer auf den Computern des Campus verwalten können, und wir zeigen, wie Lehrer Sitzungen für ihre Schüler planen können.