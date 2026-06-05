Remote Desktop Services Alternative - Splashtop

Angesichts des wachsenden Trends zur Telearbeit suchen Unternehmen nach sicheren, zuverlässigen und leistungsstarken Lösungen für den Remote-Desktop-Zugriff, um einen unterbrechungsfreien Zugriff auf ihre Desktops und Anwendungen zu gewährleisten. Obwohl Remote Desktop Services (RDS) eine beliebte Wahl für den Remote-Desktop-Zugriff war, gibt es jetzt viele andere Alternativen, und Splashtop hat sich als die aktuell beste Option herausgestellt.
Hier sind die Gründe, warum Splashtop die beste Alternative zu Microsoft Remote Desktop Services ist.
5 Gründe, warum Splashtop die beste Alternative zu Remote Desktop Services ist
1. – Leistungsstarke Fernverbindungen
Einer der wichtigsten Faktoren beim Remote-Desktop-Zugriff ist die Leistung. Splashtop ist bekannt für seine leistungsstarken Streaming-Funktionen, die einen reibungslosen, verzögerungsfreien Zugriff auf Desktops und Anwendungen ermöglichen, selbst bei langsameren Internetverbindungen.
Die proprietären Protokolle von Splashtop ermöglichen Streaming mit geringer Latenz, was es ideal für Anwendungen wie Video- und Grafikbearbeitung macht. Sie können Videos bearbeiten und andere ressourcenintensive Apps wie CAD-Tools verwenden und haben dabei das Gefühl, als würden Sie den Remote-Desktop persönlich verwenden.
Andererseits kann es bei RDS zu Latenz- und anderen Leistungsproblemen kommen, wenn es über langsamere Netzwerkverbindungen verwendet wird.
2 – Multi-Plattform-Unterstützung
Splashtop ist mit mehr Geräten und Betriebssystemen kompatibel als RDS, einschließlich Windows, Mac, iOS, Android und Chrome OS. Mit Splashtop können Sie von jedem Ihrer Computer, Tablets oder Smartphones auf Ihre Desktops zugreifen. Sie müssen sich nicht nur auf Windows-Geräte verlassen.
3 – Benutzerfreundlichkeit
Splashtop ist einfacher einzurichten und zu verwenden als RDS; letzteres erfordert mehr technisches Fachwissen für die Installation und Konfiguration. Erfahren Sie mehr darüber, wie einfach es ist, Remote-Desktop-Software mit Splashtop einzurichten.
Die Einrichtung von Splashtop dauert nur wenige Minuten. Und die intuitive Benutzeroberfläche von Splashtop macht es Benutzern leicht, die Kontrolle über ihre Remote-Computer zu übernehmen und effizient zu arbeiten, ohne dass hierfür eine Schulung erforderlich ist.
4 – Sicherheit
Wenn es um den Remote-Zugriff auf Computer geht, ist die Remote-Desktop-Sicherheit ein wichtiges Anliegen für Unternehmen. Splashtop bietet eine Reihe von Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff und Datenschutzverletzungen, einschließlich SSL/AES-256-Bit-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Geräteauthentifizierung. Splashtop unterstützt auch die HIPAA- und GDPR-Konformität für Unternehmen, die dies erfordern.
5 – Funktionen
Splashtop bietet eine Reihe von Funktionen, die Ihnen helfen, produktiver zu arbeiten, während Sie aus der Ferne auf einen Computer zugreifen, wie z.B. Remote-Drucken, Dateiübertragungen, Multi-Monitor-Unterstützung, Remote-Aufwecken und mehr. Splashtop ist mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie von einem Remote-Desktop-Tool erwarten würden.
Probieren Sie Splashtop jetzt aus – die bessere Alternative zu Remote Desktop Services
Splashtop ist aufgrund seines leistungsstarken Streamings, seiner Kompatibilität mit mehreren Plattformen, seiner Benutzerfreundlichkeit, seiner starken Sicherheitsfunktionen und seinen umfangreichen Funktionen die beste Alternative zu Remote Desktop Services.
Wenn Sie nach einer zuverlässigen und effizienten Lösung für den Remote-Desktop-Zugriff suchen, sollten Sie Splashtop ausprobieren.