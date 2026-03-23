How Remote Access Supports Always On Entertainment Businesses

Die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren und ansehen, hat sich rasant verändert. Einzelpersonen beginnen, sich vom passiven Zuschauer selbst zum Creator zu entwickeln. Social-Media-Dienste wie YouTube und TikTok bringen Zuschauer direkt mit Creators zusammen. Ebenso verlangen Streaming-Dienste von den Postproduktionsteams mehr hochwertige Inhalte.
Wie können Entwickler im Bereich „Always on“-Unterhaltung nachhaltigere Prozesse schaffen und gleichzeitig mit der Nachfrage der Zuschauer Schritt halten? Ist es für diese Personen möglich, einen flexibleren Lebensstil mit gleichbleibender Qualität zu schaffen? Hier kommt Fernzugriffssoftware ins Spiel.
Warum digitale Kreative in der Unterhaltungsbranche Fernzugriff in Betracht ziehen sollten
Fernzugriffssoftware ist nicht nur etwas für digitale Nomaden oder Angestellte von Technologieunternehmen – die Arbeit aus der Ferne kann jedem zugute kommen, der am Computer arbeitet. Wer Content erstellt, kann mit Fernzugriffssoftware jederzeit auf ein bestimmtes Gerät zugreifen. Der Einsatz der richtigen Fernzugriffssoftware kann dabei helfen, mehr Flexibilität zu schaffen, digitale Sicherheitsprozesse zu verbessern und die Effizienz zu steigern. So funktioniert das.
Bieten Sie Kreativschaffenden mehr Flexibilität
Die Anforderungen bei der Erstellung von Inhalten können zu jeder Tageszeit auftreten, und das bedeutet, dass Ihre Geräte flexibler sein müssen, um angemessen reagieren zu können. Künstler, Content-Ersteller und Postproduktionsteams benötigen oft ressourcenintensive Geräte, um ihre tägliche Arbeit zu erledigen. In Situationen, in denen sie nicht in der Lage sind, zu reagieren, kann dies ein großes Hindernis sein.
Remote-Desktop-Software bietet Mitarbeitern die Möglichkeit, von ihren eigenen Geräten aus auf ihre leistungsstarken Computer zuzugreifen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, vor Ort zu sein, um ein bestimmtes Gerät oder eine bestimmte Software zu verwenden. Stattdessen können Mitarbeiter ein persönliches Gerät verwenden, um aus der Ferne einzusteigen und ihre Arbeit wie gewohnt auszuführen, als ob sie es persönlich tun würden.
Bleiben Sie auf Abruf verfügbar
Einige Kreativteams müssen Produktionsprozesse live abwickeln. Denken Sie an Kreative wie Nachrichtensprecher oder Journalisten, Remote-Desktop für Broadcasting kann helfen, Zugang zu leistungsstarken Workstations genau dann zu bieten, wenn sie benötigt werden. Redakteure und Produzenten können Filmmaterial schnell schneiden oder Nachrichten unterwegs verwalten, sobald eine Geschichte auftaucht.
Fernzugriffssoftware kann auch dabei helfen , größere Dateien schnell zwischen einem Remote-Gerät und einem lokalen Gerät zu übertragen. Dadurch können Dateifreigabeprozesse beschleunigt werden, sodass Produzenten Rohdateien mit minimalen Verzögerungen oder Unterbrechungen teilen können.
Erstellen Sie sichere Remote-Prozesse
Wenn Ihr Team für die Bearbeitung des neuesten Blockbusters verantwortlich ist, hat es höchste Priorität, das Projekt unter Verschluss zu halten. Während die meisten Studios sichere Prozesse erfordern, befinden sich Postproduktionsteams, die mit großen Studios arbeiten, in einer einzigartigen Position – wenn ein Projekt durchsickert, kann dies sowohl den Gewinn als auch die endgültige Frist des Projekts direkt beeinflussen.
Es ist unerlässlich, dass Studios die richtigen Sicherheitspraktiken entwickeln und gewährleisten, dass die Produktion sicher bleibt, insbesondere während des Postproduktionsprozesses. Bei vielen beweglichen Teilen und Teammitgliedern kann eine Cybersicherheitsrichtlinie, die sichere Fernzugriffssoftware nutzt, dazu beitragen, Datenlecks zu minimieren.
Wenn Teammitglieder die Fernzugriffssoftware verwenden, können sie sich über ein Remote-Gerät bei ihrem Hauptarbeitsbereich anmelden, wo alle ihre Dateien aufbewahrt werden. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, Geräteverifizierung und verschlüsselte Verbindungen sorgen dafür, dass Inhalte geschützt bleiben. Zusätzliche Schutzmaßnahmen, wie z. B. Benutzerverwaltungstools, stellen sicher, dass Inhalte nur soweit verfügbar sind, wie dies auch wirklich erforderlich ist.
Wenn Sie für die Postproduktion hauptsächlich externe Auftragnehmer oder Drittpartner beauftragen, können Sie ihnen Zugriff auf ein bestimmtes Gerät gewähren, auf das sie remote zugreifen können, sodass ihre gesamte Arbeit lokal auf diesem einen Computer gespeichert wird. Informationslecks treten häufig auf, wenn Mitarbeiter versehentlich eine Datei auf ihrem lokalen, ungesicherten Gerät oder an einem anderen nicht autorisierten Ort speichern. Dieser Prozess trägt dazu bei, diese Fehler zu minimieren und bietet einen sicheren Speicherort für Dateien.
Wie Splashtop hilft, „Always on“-Creators zu unterstützen
Ein Fernzugriffstool wie Splashtop kann Kreativen dabei helfen, produktiv und in ihrem Arbeitsablauf zu bleiben, unabhängig davon, wo und wann sie arbeiten. Hier sind ein paar Beispiele dafür, wie Splashtop Menschen in der Unterhaltungsbranche hilft, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.
Splashtop hilft bei der Nachahmung von Büroarbeitsplätzen
Personen, die „Always on“-Inhalte und -Produktion verwalten, verfügen in der Regel über spezielle Workstations, um ihre Produktivität zu maximieren. Das bedeutet, dass Kreative über Hochleistungsgeräte verfügen, die ihnen die Arbeit erleichtern – diese Geräte sind jedoch unterwegs nicht immer verfügbar. Splashtop ermöglicht den Fernzugriff auf diese ressourcenintensiven Geräte, ohne dass die Leistung darunter leidet.
Dank Funktionen wie dem 4:4:4-Farbmodus, Hi-Fi-Audio und 4K-Streaming mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde (und iMac Pro Retina 5K-Streaming) wird Ihre Workstation während einer Fernzugriffssitzung zum Leben erweckt. Splashtop sorgt dafür, dass Sie unterwegs so arbeiten können, als wären Sie im Büro, sodass Sie am produktivsten sind und Ihre beste Arbeit abliefern können.
Funktionen wie Multi-Monitor-Verbindungen ermöglichen es Mitarbeitern, die Einrichtung ihrer Workstation mit mehreren Monitoren nachzuahmen, während sie remote von einem lokalen Multi-Monitor-Display aus arbeiten. Splashtop kann mehrere Monitore unterstützen, indem es folgende Funktionen bietet:
Sehen Sie sich jeweils einen Remote-Monitor an und wechseln Sie zwischen den mehreren Bildschirmen
Zeigen Sie mehrere Monitore auf einem Bildschirm in einem einzigen Fenster an
Zeigen Sie mehrere Monitore auf mehreren lokalen Bildschirmen an.
Kreativschaffende können von einem Remote-Computer aus, der möglicherweise nicht über die gleichen Funktionen wie ihre Workstation verfügt, auf ihre maßgeschneiderten Workstations zugreifen. Unabhängig davon bietet Splashtop die Möglichkeit, dieses Remote-Gerät als Fernsteuerung für die leistungsstärkere Workstation zu verwenden. Dadurch erhalten sie mehr Flexibilität und Kreativität, um ihre Arbeit von überall aus erledigen zu können, ohne auf ihre Workstations verzichten zu müssen.
Verwenden Sie externe USB-Geräte aus der Ferne
Bei komplexeren Arbeiten wie Animationen oder 3D-Modellierung reicht es manchmal nicht aus, nur eine Maus zu verwenden. Splashtop bietet eine USB-Geräteumleitung, was bedeutet, dass Remote-Benutzer ein Gerät auch an ihren lokalen Computer anschließen können, um einen Remote-Endpunkt zu steuern. Das bedeutet, dass Mitarbeiter USB-Geräte wie Wacom-Tablets, Mikrofone und Webcams auch von ihrem Remote-Gerät aus verwenden können.
USB-Umleitung hilft auch Mitarbeitern, wenn ein Benutzer spezielle Software auf einem USB-Stick oder einer dedizierten Datei hat. Mitarbeiter können ihr Laufwerk in ihren lokalen Computer einstecken, und die Dateien können vom entfernten Endpunkt aus zugegriffen werden.
Etablieren Sie sichere Remote-Gewohnheiten
Die Umleitung von USB-Geräten kann Ihrem Team auch helfen, sicherere Gewohnheiten beim Arbeiten aus der Ferne zu entwickeln. USB-Zugriffswerkzeuge wie Yubikey helfen, eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihren persönlichen Arbeitsplatz bereitzustellen. Ein Mitarbeiter kann via Splashtop einsteigen und dann seinen Yubikey in seinen lokalen Computer einstecken, um weiterhin auf seinen Remote-Desktop zuzugreifen. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene über den verschlüsselten Fernzugriff hinaus. Dies stellt sicher, dass nur die richtigen Personen auf Geräte zugreifen, selbst aus der Ferne.
Seien Sie überall kreativ mit Splashtop
Die Einführung eines Fernzugriffstools für Ihr Kreativteam kann Ihren Mitarbeitern die Flexibilität bieten, die sie benötigen, um ihre beste Arbeit zu leisten. Splashtop hilft, die Arbeitsstation eines Kreativen von überall aus zu replizieren, sodass sie die gleichen Tools von einem Remote-Gerät aus nutzen können.
Interessiert daran, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Splashtop für Ihr Entertainment-Unternehmen nutzen können? Probieren Sie es mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop Enterprise aus und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen des Fernzugriffs.
Empfohlener Inhalt:
Finden Sie sich mit Splashtop im Medien- und Unterhaltungssektor der Zukunft zurecht
Die Work-Life-Balance mit Remote-Desktop-Software verbessern