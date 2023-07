Nutzung der USB-Geräteumleitung für nahtlose Remote-Arbeit

Da sich die moderne Arbeitsumgebung ständig weiterentwickelt, war der Bedarf an effektiven und nahtlosen Remote-Arbeitslösungen noch nie so wichtig wie heute. Wenn Sie ein Kreativprofi, ein Power-User oder sogar ein Gaming-Enthusiast sind, ist die Möglichkeit, von jedem Ort aus arbeiten oder spielen zu können, ein erheblicher Vorteil.

Dies erfordert jedoch oft mehr als nur die Möglichkeit, aus der Ferne auf Arbeitsstationen zuzugreifen. Kreativprofis und Power-User benötigen häufig die Möglichkeit, zusätzliche Geräte zu nutzen, während sie auf ihre Remote-Computer zugreifen.

Splashtop ist ein führender Anbieter von Remote-Desktop-Lösungen, die diese Lücke schließen und ein unübertroffenes Remote-Arbeitserlebnis bieten sollen. Mit Funktionen wie leistungsstarkem 60-fps-Fernzugriff, der Sicherheit, der Sie vertrauen können, und zusätzlichen Funktionen, die auf Kreativprofis und Gamer zugeschnitten sind, stellt Splashtop sicher, dass die Entfernung kein Hindernis für Produktivität oder Unterhaltung darstellt.

Eine der Hauptfunktionen, die Splashtop auszeichnet, ist die USB-Geräteumleitung. Diese Funktion ist in den Paketen Splashtop Business Access Performance und Splashtop Enterprise verfügbar und ermöglicht es Benutzern, ein USB-Gerät von ihrem lokalen Computer auf den Remote-Computer umzuleiten.

Ob es sich um eine Smartcard, einen Sicherheitsschlüssel, einen Gamecontroller, einen Drucker oder ein HID-Gerät handelt, mit der USB-Geräteumleitung von Splashtop funktioniert das umgeleitete Gerät so, als ob es direkt an den Remote-Computer angeschlossen wäre.

In diesem Blog erfahren Sie im Detail, was USB-Geräteumleitung ist, wie sie funktioniert und wie Sie sie für ein nahtloses Remote-Arbeitserlebnis nutzen können.

Grundlegendes zur USB-Geräteumleitung

Die USB-Geräteumleitung ist eine leistungsstarke Funktion, die den Zugriff auf ein lokales USB-Gerät von einem Remote-Computer aus ermöglicht, als ob es direkt mit diesem Remote-Computer verbunden wäre. Mit den fortschrittlichen Remote-Desktop-Lösungen von Splashtop ist diese Funktionalität nur ein paar Klicks entfernt.

Wie es funktioniert

Wenn ein USB-Gerät an Ihren lokalen Computer angeschlossen ist, wird es normalerweise nur vom lokalen System erkannt und es kann nur dort darauf zugegriffen werden. Mit der USB-Geräteumleitung ermöglicht Splashtop jedoch die „Umleitung“ der Eingaben dieses Geräts an Ihren Remote-Computer.

Der Prozess dahinter ist unkompliziert. Wenn Sie die USB-Geräteumleitung aktivieren, identifiziert die Splashtop-Software das lokale USB-Gerät und erstellt eine virtuelle Version davon auf dem Remote-Computer. Alle Vorgänge und Datenaustausche, die normalerweise zwischen dem lokalen Computer und dem USB-Gerät stattfinden würden, werden dann in Echtzeit an den Remote-Computer weitergeleitet.

Hauptvorteile und Verwendungsmöglichkeiten

Die USB-Geräteumleitung bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere für diejenigen, die in bestimmten Rollen arbeiten:

Kreativprofis : Künstler, Grafikdesigner und andere Kreativprofis verlassen sich häufig auf spezielle USB-Geräte wie Grafiktabletts, 3D-Mäuse und Fotoausrüstung.Mit der USB-Geräteumleitung können sie diese Geräte von jedem Ort aus nutzen und so ihren kreativen Workflow ohne Unterbrechung aufrechterhalten.

Power-User : Egal, ob es darum geht, auf Dateien von einem USB-Laufwerk zuzugreifen, auf einem lokalen Drucker zu drucken oder einen Sicherheitsschlüssel für die Softwarelizenzierung zu verwenden – Power-User finden unzählige Anwendungsmöglichkeiten für die USB-Geräteumleitung.

Gaming-Enthusiasten: Mit der Möglichkeit, Gamecontroller umzuleiten, können Gamer ihre Lieblingsspiele auch unterwegs auf ihren leistungsstarken Heimsystemen genießen.

Nutzung der USB-Geräteumleitung für verschiedene Szenarien

Die USB-Geräteumleitung ist nicht nur ein netter Trick – sie ist ein leistungsstarkes Tool, das eine Vielzahl von Möglichkeiten für Remote-Arbeit und für die Freizeit eröffnet. Hier werden wir einige Praxisbeispiele dafür untersuchen, wie die USB-Geräteumleitung bei verschiedenen Aufgaben und Rollen in vollem Umfang genutzt werden kann.

HID-Geräte

HID-Geräte, oder Human Interface Devices, umfassen eine breite Palette an Peripheriegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Digitalisiertabletts.Medien- und Unterhaltungsprofis verlassen sich bei ihrer Arbeit häufig auf spezielle HID-Geräte.Mit der USB-Geräteumleitung können sie diese Geräte mit ihren Remote-Computern verwenden und stellen so sicher, dass ihre Kreativität nicht durch ihren Standort behindert wird.

Drucker

Müssen Sie ein wichtiges Dokument von Ihrem Remote-Computer auf einem lokalen Drucker drucken? Mit der USB-Geräteumleitung von Splashtop ist dies ein Kinderspiel. Schließen Sie Ihren Drucker einfach an Ihren lokalen Computer an, aktivieren Sie die USB-Umleitung und schon können Sie direkt vom Remote-Computer aus drucken, als ob der Drucker dort angeschlossen wäre.

Smartcards und Sicherheitsschlüssel

In einer Welt, in der digitale Sicherheit von größter Bedeutung ist, verwenden viele Organisationen und Softwareanwendungen Smartcards oder Sicherheitsschlüssel zur Authentifizierung und Zugriffskontrolle. Mit der USB-Geräteumleitung von Splashtop können diese auf Ihren Remote-Computer umgeleitet werden, sodass Sie auch dann ein hohes Maß an Sicherheit aufrechterhalten können, wenn Sie sich nicht an Ihrem primären Arbeitsplatz befinden.

Gamecontroller

Für Gaming-Enthusiasten kann die Abwesenheit von Ihrem Heimsystem oft bedeuten, dass das Spielerlebnis beeinträchtigt wird. Mit der USB-Geräteumleitung können Sie Ihren Lieblings-Gamecontroller an Ihr lokales Gerät anschließen und ihn auf Ihr leistungsstarkes Heimsystem umleiten. Egal, ob Sie ein rasantes Actionspiel oder ein strategisches Rollenspiel spielen, Sie können spielen, als ob Sie direkt vor Ihrem Heimcomputer sitzen würden.

Die Lösungen von Splashtop für erweiterte Leistung

Die robusten Lösungen von Splashtop gehen über die reine USB-Geräteumleitung hinaus. Das Splashtop Business Access Performance-Paket wurde für Gaming-Enthusiasten, Kreativprofis und Power-User entwickelt und bietet ein erstklassiges Remote-Desktop-Erlebnis. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

4:4:4-Farbmodus : Dieser bietet ein Höchstmaß an Farbgenauigkeit und Bildklarheit, was für Aufgaben wie Grafikdesign und Videobearbeitung von entscheidender Bedeutung ist.

Ultra-Hi-Fi-Audioeinstellungen : Mit hohen Audio-Bitraten können Benutzer den Ton von ihrem Remote-Computer in erstklassiger Qualität hören.

Remote-Stift und Zeichentablett : Verwenden Sie Ihren Stift auf Ihrem lokalen Gerät, um Ihren Remote-Computer in Echtzeit zu steuern.

Mikrofon-Passthrough: Verwenden Sie Ihr lokales Mikrofon als Eingang für Ihren Remote-Computer.

Dieses Paket ist perfekt für Benutzer, die sich erweiterte Leistungsfunktionen von ihrer Fernzugriffssoftware wünschen.

Darüber hinaus ist das Splashtop Enterprise-Paket eine Komplettlösung für Fernzugriff und Support, die über dieselben Funktionen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Fernarbeit verfügt wie Splashtop Business Access Performance. Es bietet aber auch zusätzliche Fernsupport- und Endpunktverwaltungsfunktionen für IT-Teams.

Egal, ob Sie ein einzelner Benutzer oder Teil einer größeren Organisation sind, die fortschrittlichen Leistungs- und Unternehmenslösungen von Splashtop sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Diese Angebote bieten in Verbindung mit Funktionen wie der USB-Geräteumleitung eine umfassende, zuverlässige und effiziente Remote-Arbeitsumgebung.

Splashtop – Erste Schritte

Die Zukunft der Arbeit ist unbestreitbar remote, und die von uns verwendeten Tools müssen diesen Wandel widerspiegeln. Wie wir in diesem Beitrag gesehen haben, hat die USB-Geräteumleitungsfunktion von Splashtop das Potenzial, die Art und Weise, wie wir an Remote-Arbeit und Freizeit herangehen, zu revolutionieren. Durch den effektiven „Transport“ Ihrer lokalen USB-Geräte zu Ihrem Remote-Computer überwindet Splashtop eine weitere Hürde für einen nahtlosen Remote-Betrieb.

Während wir uns weiterhin in der Remote-Arbeitslandschaft bewegen, wird die Nutzung dieser erweiterten Funktionen von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Produktivität und die Verbesserung des gesamten Remote-Arbeitserlebnisses sein.

Sie können jetzt eine kostenlose Testversion von Splashtop Business Access Performance starten, um selbst zu sehen, wie es Ihr Remote-Arbeitserlebnis verbessern kann.

