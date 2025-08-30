Das Justizministerium entwickelt eine Task Force zur Bekämpfung von Ransomware

Das Justizministerium hat die Verhinderung von Ransomware zu einer obersten Priorität erklärt. Das Wall Street Journal berichtete am 21. April dieses Jahres, dass" das Justizministerium eine Task Force gebildet hat, um die Verbreitung von Ransomware-Cyberangriffen einzudämmen, um die beliebten Erpresserprogramme weniger lukrativ zu machen, indem das gesamte digitale Ökosystem, das sie unterstützt, ins Visier genommen wird.“
Die Task Force wird die Ausbildung intensivieren und mehr Ressourcen des Justizministeriums darauf verwenden, Ransomware-Angriffe auf US-Unternehmen einzudämmen. Das kommt daher, dass 2020 das schlimmste Jahr für Ransomware-Angriffe in den USA war.
Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten und aufgrund der Pandemie auf Technologie angewiesen sind, haben Ransomware-Angriffe im vergangenen Jahr stark zugenommen. Ransomware-Angreifer haben es häufig auf Unternehmen abgesehen, die VPN- und RDP-Software für Remote-Mitarbeiter verwenden, wodurch Unternehmen anfällig für Angriffe werden können.
Erst kürzlich hat die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency bestätigt, dass eine Reihe von Bundesbehörden durch Sicherheitslücken in der VPN-Software von Pulse Connect Secure kompromittiert wurden.
Die Task Force des Justizministeriums wird sich dafür einsetzen, Einzelpersonen und Unternehmen vor Ransomware-Angriffen zu schützen, bevor sie geschehen, und erklärt, dass sie sich darauf konzentrieren werden, „innovative Einsatzmöglichkeiten von Justizbehörden... zum Schutz der Opfer zu finden, bevor sie zu Opfern werden“.
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