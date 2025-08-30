Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Elegant historical building and ornate street lamps

Das Justizministerium entwickelt eine Task Force zur Bekämpfung von Ransomware

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Das Justizministerium hat die Verhinderung von Ransomware zu einer obersten Priorität erklärt. Das Wall Street Journal berichtete am 21. April dieses Jahres, dass" das Justizministerium eine Task Force gebildet hat, um die Verbreitung von Ransomware-Cyberangriffen einzudämmen, um die beliebten Erpresserprogramme weniger lukrativ zu machen, indem das gesamte digitale Ökosystem, das sie unterstützt, ins Visier genommen wird.“

Die Task Force wird die Ausbildung intensivieren und mehr Ressourcen des Justizministeriums darauf verwenden, Ransomware-Angriffe auf US-Unternehmen einzudämmen. Das kommt daher, dass 2020 das schlimmste Jahr für Ransomware-Angriffe in den USA war.

Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten und aufgrund der Pandemie auf Technologie angewiesen sind, haben Ransomware-Angriffe im vergangenen Jahr stark zugenommen. Ransomware-Angreifer haben es häufig auf Unternehmen abgesehen, die VPN- und RDP-Software für Remote-Mitarbeiter verwenden, wodurch Unternehmen anfällig für Angriffe werden können.

Erst kürzlich hat die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency bestätigt, dass eine Reihe von Bundesbehörden durch Sicherheitslücken in der VPN-Software von Pulse Connect Secure kompromittiert wurden.

Die Task Force des Justizministeriums wird sich dafür einsetzen, Einzelpersonen und Unternehmen vor Ransomware-Angriffen zu schützen, bevor sie geschehen, und erklärt, dass sie sich darauf konzentrieren werden, „innovative Einsatzmöglichkeiten von Justizbehörden... zum Schutz der Opfer zu finden, bevor sie zu Opfern werden“.

Wie Splashtop dabei hilft, Unternehmen vor Ransomware zu schützen

Splashtop ist die beste VPN- und RDP-Alternative. Die Splashtop-Fernzugriffssoftware ist weitaus sicherer als VPN und RDP. Sie hilft, Ransomware-Angriffe zu verhindern und bietet Mitarbeitern im Homeoffice eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen.

Splashtop schützt Unternehmen durch Ende-zu-Ende-verschlüsselte Fernverbindungen, die durch eine sichere Infrastruktur mit 24/7 Intrusion Prevention unterstützt werden.

Splashtop stattet Benutzer auch mit mehreren erweiterten Sicherheitsfunktionen aus, darunter Geräteauthentifizierung, Multi-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On (SSO), automatische Protokollierung, Sitzungsaufzeichnung und mehr. Integrationen zur Endpunktsicherheit sind für eine zusätzliche Schutzebene verfügbar.

Sicherheit ist eine nie endende Aufgabe, weshalb Splashtop Millionen investiert hat, um sicherzustellen, dass die Kunden gut vor Cyberbedrohungen geschützt sind.

Legen Sie direkt los!
Beginnen Sie Ihre KOSTENLOSE Splashtop-Testversion
Kostenlos testen


Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

Man looking worriedly at a computer screen with a large notification displaying a ransomware attack
KARTENKARTE

Wie MSPs Schäden durch Cyberattacken abschwächen können

Mehr erfahren
Hand holding cybersecurity lock and shield icon
Sicherheit

Die 10 wichtigsten Trends und Prognosen zur Cybersicherheit für 2024

Mehr erfahren
Woman talking on a cell phone while using a laptop
IT & Helpdesk-Fernsupport

KMU-Cybersicherheit im Jahr 2022: Gleiche Herausforderungen, bessere Lösungen

Mehr erfahren
Hands typing on a laptop keyboard.
Sicherheit

Große Sicherheitsverletzungen beweisen die Notwendigkeit eines schnelleren Patch-Managements.

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen