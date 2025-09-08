Einführung von Splashtop Connector: RDP über Fernzugriff der nächsten Generation

Erfahren Sie, wie der neue Splashtop Connector Ihre Sicherheits- und Produktivitätsanforderungen mit RDP über Fernzugriff der nächsten Generation erfüllen kann.
Stellen Sie sich vor, Ihre Fernzugriffs- und Tele-Assistenz-Lösung würde Ihren Benutzern die folgenden Möglichkeiten bieten – ohne VPN:
Unterstützen Sie Computer in internen Netzwerken, die keinen Internetzugang haben oder die Installation einer Drittanbieter-App nicht zulassen
Nutzen Sie vorhandene Terminaldienste, um einzelne Desktop-Sitzungen auf demselben Computer zu genießen oder eine bestimmte Anwendung aus der Ferne auszuführen, ohne eine Verbindung zu einem vollständigen Remote-Desktop herzustellen
Greifen Sie aus der Ferne auf Computer zu, ohne sich im selben Netzwerk zu befinden
Erhalten Sie agentenlosen Zugriff auf Systeme über Fernzugriffssoftware, die auf nur einem Computer innerhalb des Netzwerks installiert ist
Dies sind nur einige der leistungsstarken Funktionen des neuen Splashtop Connector.Dieser ermöglicht es Nutzern, sich über RDP direkt von der Splashtop Business App aus mit Computern zu verbinden, um Fernzugriff und Fernunterstützung zu erhalten.
Warum sollte Ihr Unternehmen RDP über den nächsten Fernzugriff nutzen wollen?
Hierfür gibt es zwei wichtige Gründe: Ihren Sicherheits- und Produktivitätsanforderungen gerecht werden.
Betrachten Sie ein Szenario, in dem Ihr Techniker viele Computer unterstützen muss, die alle in einem geschlossenen Netzwerk arbeiten. Diese Computer haben wahrscheinlich keinen Internetzugang oder arbeiten unter strengen Firewall-Richtlinien. Darüber hinaus können Sie eine Sicherheitsrichtlinie haben, die die Verwendung einer Drittanbieter-fernzugriff app auf diesen Computern blockiert. Ihr Techniker könnte traditionell ein VPN verwenden, um alle Computer zu unterstützen, die unter diesen Sicherheitsbeschränkungen arbeiten. Sie müssen möglicherweise sogar einen umständlichen Verbindungsfluss erstellen (unter Verwendung mehrerer Apps), um sich remote zu verbinden.
Stellen Sie sich stattdessen vor, dass die IT einfach den Splashtop Connector auf einem einzigen Rechner im geschlossenen Netzwerk installieren kann. Diese einzelne Maschine fungiert wie eine Brücke oder ein Sprungpunkt, der es Ihrem Techniker ermöglicht, sich über RDPmit allen anderen Computern im selben Netzwerk zu verbinden, ohne etwas auf den anderen Computern installieren zu müssen. Plötzlich wird Ihr Arbeitsablauf vereinfacht und verwendet nur eine App, um sich zu verbinden.
In einem weiter gefassten Szenario ermöglicht Splashtop Connector einem Techniker die Fernunterstützung eines großen Unternehmens mit mehreren Niederlassungen auf der ganzen Welt. Durch die Installation von Splashtop Connector auf nur einem Rechner in jeder Niederlassung kann der Techniker alle Standorte gleichzeitig unterstützen.
Hier ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit von Splashtop Connector in der Praxis, wie es ein zahnärztliches Abrechnungsunternehmen erlebt hat:
Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk von 1.800 Auftragnehmern und unterstützt sie mit einem internen IT-Administrationsteam. Dieses Team ist auch für die Unterstützung von ERP-Systemen und anderer Software verantwortlich, die auf Windows-Computern in ihren Zahnarztpraxen ausgeführt werden. Jedes Büro hat nur ein oder zwei Server, sodass sich häufig mehrere Auftragnehmer mit demselben Server verbinden, um die ERP-Anwendung zu verwenden.
Vor dem Einsatz von Splashtop Connector war das Unternehmen gezwungen, einen komplizierten, benutzerdefinierten Arbeitsablauf zu verwenden, um mehrere RDS-Sitzungen (Remote Desktop Service) auf demselben Server zu ermöglichen. Durch die Implementierung von Splashtop Connector wurde der Arbeitsablauf vereinfacht und mehreren Auftragnehmern der Zugriff auf denselben Server ermöglicht. Darüber hinaus hat die IT-Abteilung jetzt die Möglichkeit, den Zugriff der Auftragnehmer auf die ERP-Anwendung zu beschränken, je nach den Sicherheitsanforderungen des Kunden.
Tatsächlich verfolgt Splashtop einen umfassenden Sicherheitsansatz, der sich in dem kompletten Angebot der Sicherheitsfunktionen von Splashtop widerspiegelt.Verbindungen über Splashtop Connector verwenden eine End-to-End-Verschlüsselung und TLS/AES-256 über das Internet.
Das Unternehmen hat nicht nur die Kosten erheblich gesenkt, sondern durch die Konsolidierung seines Toolsets auch dauerhaft an Effizienz gewonnen. Upgrades und Patches müssen nicht mehr über mehrere Softwareprodukte hinweg synchronisiert werden (was üblicherweise die IT-Ressourcen belastet). Jetzt verwendet das Unternehmen Splashtop Enterprise als zentrale Konsole, damit die internen IT-Techniker die Computer verwalten und Auftragnehmer unterstützen können.
Gewinnen Sie sichere Effizienz – durch Design
VPN wurde nie dafür entwickelt, die heutigen Anforderungen an Remote-Arbeit zu bewältigen oder Organisationen angesichts moderner Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen. Die Sicherheitsrisiken haben zugenommen, und es ist wichtiger denn je, Ihre Organisation und sich selbst zu schützen.
Die Software für Fernzugriff und Fernunterstützung von Splashtop ist für hohen Datenverkehr ausgelegt.Sie bietet vollständigen oder teilweisen Zugriff auf Dateien und Anwendungen von entfernten Computern, unabhängig von der Netzwerkumgebung.Die präzise abgestufte Berechtigungskontrolle und die Verwendung von Standard-Webkommunikationsports machen Splashtop sicherer und geeigneter als VPN und herkömmliches RDP für eine entfernte oder flexible Arbeitsumgebung.Mit anderen Worten: Splashtop Connector wurde im Hinblick auf die Sicherheit und Effizienz Ihres Unternehmens entwickelt.