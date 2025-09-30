Splashtop Streamer über Apple Remote Desktop installieren

Müssen Sie Ihren Splashtop Streamer über Apple Remote-Desktop (ARD) installieren? So geht's.
Dies gilt für benutzerdefinierte Streamer, die Sie unter Ihrem Splashtop Remote Support-Konto erstellen.
Erstellen Sie eine Gruppe und ein Bereitstellungspaket mit Ihren bevorzugten Optionen auf der Splashtop-Website, laden Sie die DMG herunter und notieren Sie sich den Installationscode für diese Gruppe.
Laden Sie das Bereitstellungsskript hier herunter.
Verwende ARD, um das Skript und das Deployment-Paket nach /tmp auf dem/den Zielcomputer zu kopieren.
Ändere die Berechtigungen für das Deployment-Skript, damit es ausführbar ist.
Passen Sie diesen Befehl an Ihre spezifischen Parameter an: sudo ./
deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d your_code -w 0 -s 0 -v 0 In diesem Fall wäre dies
wie in der letzten Abbildung.
Weitere Informationen zu den einzustellenden Optionen und deren Ablauf finden Sie hier.
Vielen Dank an den Splashtop-Nutzer Ben Levy für das Verfassen dieser Anweisungen.