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Screenshot showcasing Splashtop Streamer program in action

Splashtop Streamer über Apple Remote Desktop installieren

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
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Müssen Sie Ihren Splashtop Streamer über Apple Remote-Desktop (ARD) installieren? So geht's.

Dies gilt für benutzerdefinierte Streamer, die Sie unter Ihrem Splashtop Remote Support-Konto erstellen.

  1. Erstellen Sie eine Gruppe und ein Bereitstellungspaket mit Ihren bevorzugten Optionen auf der Splashtop-Website, laden Sie die DMG herunter und notieren Sie sich den Installationscode für diese Gruppe.

  2. Laden Sie das Bereitstellungsskript hier herunter.

  3. Verwende ARD, um das Skript und das Deployment-Paket nach /tmp auf dem/den Zielcomputer zu kopieren.

  4. Ändere die Berechtigungen für das Deployment-Skript, damit es ausführbar ist.

  5. Passen Sie diesen Befehl an Ihre spezifischen Parameter an: sudo ./
    deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d your_code -w 0 -s 0 -v 0     In diesem Fall wäre dies
    wie in der letzten Abbildung.

  6. Weitere Informationen zu den einzustellenden Optionen und deren Ablauf finden Sie hier.

Vielen Dank an den Splashtop-Nutzer Ben Levy für das Verfassen dieser Anweisungen.

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