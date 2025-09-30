Splashtop als Hybrid-Arbeitslösungsanbieter des Jahres ausgezeichnet – RemoteTech Breakthrough Awards 2023

Die Splashtop-Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung haben zahlreiche Auszeichnungen und Top-Benutzerbewertungen auf Bewertungsseiten Dritter erhalten. Erfahren Sie, warum und testen Sie Splashtop kostenlos.
Bei den RemoteTech Breakthrough Awards 2023 wurde Splashtop zur führenden Softwarelösung für die Einrichtung erstklassiger hybrider Arbeitsumgebungen gekürt.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Splashtop bei den angesehenen RemoteTech Breakthrough Awards 2023 als „Hybrid Work Solution Provider of the Year“ ausgezeichnet wurde. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt weltweit führende Technologieunternehmen, Produkte und Dienstleistungen, die effektives Arbeiten aus der Ferne ermöglichen. In diesem Jahr war die Konkurrenz mit über 1.250 Nominierungen aus der ganzen Welt hart. Diese Anerkennung zeigt unser kontinuierliches Streben, unseren 30 Millionen Nutzern weltweit einen Mehrwert zu bieten.
Bei Splashtop legen wir großen Wert auf die Entwicklung benutzerfreundlicher Tools, die Probleme durch verbesserte Leistung, Benutzerfreundlichkeit, maximale Sicherheitund Kosteneffizienz lösen. Unsere Lösungen sind bis zu 50 % günstiger als die der Konkurrenzund machen die Fernzugriff-Technologie für Unternehmen jeder Größe zugänglich – von Freiberuflern bis hin zu KMUs und Konzernen.
Benutzerfreundlichkeit steht im Mittelpunkt unserer Lösungen. Wir sind davon überzeugt, dass Technologie intuitiv, benutzerfreundlich und allgemein zugänglich sein sollte. Die Produkte von Splashtop verfügen über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die innerhalb von Minuten installiert werden kann, was die Akzeptanz und Nutzung durch Endbenutzer fördert und gleichzeitig den Anforderungen von IT-Helpdesk-Experten gerecht wird, die nahtlose, einfach bereitzustellende Lösungen benötigen. Mit nur einem Klick können Benutzer auf Apps und Ressourcen zugreifen, Aufgaben ausführen und technischen Support erhalten – und das alles ohne Unterbrechung ihres Arbeitsablaufs.
In hybriden und Remote-Arbeitsumgebungen steht die Leistung im Vordergrund. Die fortschrittlichen Komprimierungstechniken von Splashtop optimieren die Bandbreitennutzung und sorgen für reibungslose und stabile Verbindungen, die ein unvergleichliches Benutzererlebnis bei 4K-Streaming und 60 Bildern pro Sekunde bieten. Dadurch können Remote-Mitarbeiter eine Verbindung zu High-End-Workstations herstellen, rechenintensive Anwendungen von jedem Gerät aus bedienen und so die BYOD-Richtlinien optimal nutzen. Funktionen wie Dateiübertragung, Remote-Druck, Multi-zu-Multi-Monitor und mehr sorgen unabhängig vom Standort für maximale Produktivität. Selbst Benutzer, die auf Präzisionshardware und -software angewiesen sind, können sich auf Splashtop für ein makelloses Remote-Erlebnis verlassen, mit Optionen wie 4:4:4-Farbmodus, High-Fidelity-Audio, Mikrofon-Passthrough und USB-Geräteumleitung.
Bei Splashtop sind unsere Kunden unser Kompass. Ihr Feedback und ihre Bedürfnisse leiten uns in die richtige Richtung, sodass wir unsere Angebote kontinuierlich innovieren, entwickeln und verfeinern können. Dieser kundenorientierte Ansatz ermöglicht es uns, verschiedene Branchen besser zu bedienen und ihre einzigartigen Bedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen.
Die Verleihung der Auszeichnung „Hybrid Work Solution Provider of the Year“ ist eine Bestätigung des Engagements von Splashtop für die Bereitstellung sicherer, einfacher, leistungsstarker und kundenorientierter Lösungen für Fernzugriff und Support. Wir sind unglaublich dankbar für diese Anerkennung und versprechen, weiterhin Maßstäbe im Bereich der Fernzugriffstechnologie zu setzen.
Diese Auszeichnung dient uns als Motivation für weitere Innovationen und Verbesserungen. Wir freuen uns darauf, unseren Momentum zu bewahren und weitere Meilensteine zu erreichen. Unser Ziel ist es, noch mehr Unternehmen mit den besten Remote-Technologielösungen zu unterstützen!
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