Warum die Vorbereitung auf den Patch Tuesday wichtig ist
Am zweiten Dienstag jedes Monats veröffentlicht Microsoft neue Patches und Updates. Dieses Ereignis, genannt Patch Tuesday, kann IT-Teams unter Druck setzen, die plötzlich mehrere Endpunkte im gesamten Unternehmen mit jedem neuen Update, das in diesem Monat veröffentlicht wird, aktualisieren müssen.
Das eigentliche Problem hinter diesem Ansturm liegt jedoch nicht an der Menge der Patches. Vielmehr ist es alles eine Frage der Vorbereitung. IT-Teams wissen, was der Patch Tuesday ist und sollten wissen, was sie erwartet, doch viel zu wenige bereiten sich im Voraus darauf vor.
Wenn Sie sich jeden Patch-Dienstag beeilen müssen, Updates zu installieren, muss das keine Herausforderung sein. Mit ein wenig Planung und Vorbereitung, die auf Sichtbarkeit, Priorisierung und Ausführung ausgerichtet sind, kann der Patch Tuesday zu einer routinemäßigen Aktivität werden, anstatt zu einem reaktiven Ansturm.
Sehen wir es uns an.
Was an einem Patch-Dienstag typischerweise schiefgeht
Wenn Sie einem IT-Agenten sagen, dass Patch Tuesday bevorsteht, schaudert er dann mit nervöser Vorfreude? Der Patch Tuesday kann anfällig für Probleme sein, wenn ein IT-Team unvorbereitet ist, einschließlich:
1. Kein klarer Überblick über betroffene Geräte
Der Patch Tuesday kann Updates für eine Vielzahl von Microsoft-Betriebssystemen und -Anwendungen umfassen, sodass IT-Teams ohne ein klares, zugängliches Inventar Schwierigkeiten haben können, herauszufinden, was aktualisiert werden muss, und betroffene Endpunkte zu identifizieren.
2. Das Patchen beginnt zu spät
Wenn die Patches am Dienstag herauskommen, wann sollten sie installiert werden? Zu oft warten Teams bis zum Veröffentlichungstag, um mit der Planung zu beginnen, und der Bedarf an manuellen Überprüfungen und Genehmigungen kann das Patchen weiter verzögern. Sie benötigen Patch-Management- und Automatisierungstools, um Updates so schnell wie möglich bereitzustellen. Verwenden Sie eine Endpunktverwaltungslösung wie Splashtop Autonomous Endpoint Management, um zu überprüfen, ob Ihre Patch-Richtlinien und Automatisierungsregeln aktiv sind.
3. Updates von Drittanbietern werden übersehen
Der Patch Tuesday konzentriert sich auf Updates für Microsoft-Betriebssysteme und Anwendungen, aber nur sehr wenige Unternehmen verlassen sich vollständig auf Microsoft-Produkte. Drittanbieter-Apps dürfen nicht übersehen werden; wenn sie veraltet sind, eröffnen sie Sicherheitslücken und schaffen zusätzliche Risiken.
4. Begrenzte Zeit, um Risiken zu priorisieren
Wenn mehrere neue Patches veröffentlicht werden, wie priorisieren Sie diese? Der Patch Tuesday enthält oft zahlreiche Updates ohne Kontext, was es unklar macht, welche nur kleinere Funktionsverbesserungen sind und welche kritische Sicherheitspatches darstellen. IT-Teams müssen in der Lage sein, die wichtigsten Patches zu identifizieren, damit sie priorisieren und entsprechend planen können, um ihre Anfälligkeit für hochriskante Schwachstellen zu minimieren.
Was es wirklich bedeutet, für den Patch Tuesday "vorbereitet" zu sein
Der Patch Tuesday sollte ein IT-Team niemals überraschen. Es ist eine monatliche Veranstaltung zu einem festen Termin, daher ist die Vorbereitung relativ einfach. Natürlich kann "gut vorbereitet sein" je nach Person unterschiedlich definiert werden.
Vorbereitet zu sein für den Patch Tuesday bedeutet in der Regel:
Genau zu wissen, welche Geräte und Software von den Updates betroffen sein werden.
Verstehen, welche Schwachstellen am wichtigsten sind und priorisiert werden sollten.
Patch-Management und -Automatisierung bereit haben, bevor Patches veröffentlicht werden.
In der Lage sein, Updates schnell und ohne manuellen Aufwand bereitzustellen.
Sichtbarkeit in Ihre Endpunkte haben, um zu bestätigen, dass Patches erfolgreich installiert sind.
Mit diesem Wissen und Werkzeugen bereit für den Patch Tuesday wird es einfacher, Prioritäten bei den Patches zu setzen, Geräte zu identifizieren, die Updates benötigen, und diese über Ihre Endpunkte hinweg bereitzustellen. Als Ergebnis ist die Patch-Verteilung schneller, effizienter und weniger störend im gesamten Unternehmen.
Wie Sie sich in den Tagen vor dem Patch Tuesday vorbereiten können
Wenn Patch Tuesday naht, ist es an der Zeit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Sie können sicherstellen, dass Sie bereit sind, die Updates auf Ihren Endpunkten bereitzustellen, indem Sie einige einfache Schritte befolgen:
Überprüfen Sie Ihr Geräteinventar und die Betriebssysteme, um die Endpunkte zu identifizieren, die von den Updates betroffen sind.
Identifizieren Sie kritische Software und Drittanbieteranwendungen in Ihrer Umgebung, die möglicherweise ebenfalls Patches benötigen.
Verwenden Sie eine Endpunkt-Management-Lösung wie Splashtop Autonomes Endpunktmanagement, um zu überprüfen, dass Ihre Patch-Strategien und Automatisierungsregeln aktiv sind, damit wichtige Updates sofort nach ihrer Veröffentlichung bereitgestellt werden können.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Endpunkte ordnungsgemäß auf dieser Plattform einchecken und berichten.
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem Team die Erwartungen klar kommunizieren, um Ihre Patch Tuesday-Zeitpläne einzuhalten. Dies wird dazu beitragen, dass Patches effizient auf Ihre Endpunkte verteilt werden, im Einklang mit den Priorisierungsregeln und -richtlinien Ihres Unternehmens.
Wie Splashtop AEM Teams hilft, sich auf den Patchday vorzubereiten
Wenn Sie Patches nahtlos über entfernte Endpunkte hinweg bereitstellen möchten, benötigen Sie eine Endpunktmanagementlösung, die Patches automatisch erkennen, bereitstellen und validieren kann, sobald diese veröffentlicht werden. Splashtop AEM (Autonomes Endpunktmanagement) ist eine solche Lösung, die Unternehmen die Automatisierungs- und Fernverwaltungs fähigkeiten bietet, die sie benötigen, um das Patch-Management zu optimieren.
Splashtop AEM bietet:
1. Echtzeit-Sichtbarkeit in Geräte und Software
Splashtop AEMs Echtzeit-Hardware- und Softwareinventar bietet Ihnen aktuelle Einblicke in jede Ihrer Endpunkte, einschließlich OS-Version, Patch-Status und Eigentumsverhältnisse. Mit dieser Sichtbarkeit können IT-Agenten schnell erkennen, welche Geräte von den neuesten Patches betroffen sein werden. Dies reduziert das Rätselraten und ermöglicht eine schnellere Eingrenzung für einen effizienteren Bereitstellungsprozess.
2. Richtlinienbasierte Automatisierung bereit vor dem Veröffentlichungstag
IT-Administratoren können benutzerdefinierte Automatisierungsregeln und Patching-Richtlinien in Splashtop Autonomous Endpoint Management festlegen, einschließlich Regeln, die basierend auf Zeitplänen, Ereignissen oder Endpunktattributen für bestimmte Teams und Abteilungen ausgelöst werden. Sobald diese Regeln festgelegt sind, kann Splashtop AEM automatisch Patches gemäß Ihrer Richtlinie bereitstellen, sobald sie verfügbar sind, anstatt IT-Agenten zu erfordern, diese manuell zu priorisieren und bereitzustellen. Dadurch sind Sie für den Patch Tuesday gut vorbereitet und müssen die Patches nicht in letzter Minute priorisieren.
3. Abdeckung für das Patchen von Betriebssystemen und Drittanbietern
Viele Patchlösungen konzentrieren sich nur auf Betriebssysteme, aber nur wenige Unternehmen verwenden dasselbe Betriebssystem auf allen Endpunkten. Darüber hinaus erfordern Drittanbieter-Apps häufig Updates und Patches, und wenn sie nicht gepatcht werden, bleiben Geräte anfällig. Splashtop Autonomous Endpoint Management hingegen funktioniert betriebssystemübergreifend und umfasst das Patchen von Drittanbieter-Apps, um eine umfassende Patch-Abdeckung über Endpunkte hinweg und eine bessere Patch-Bereitschaft sicherzustellen.
Was man am Patch Tuesday selbst tun sollte
Wenn der Patch-Tuesday beginnt, müssen Sie nicht durch den Prozess stolpern und versuchen, alles auf einmal bereitzustellen. Es ist einfach, in ein paar einfachen Schritten eine reibungslose Patch-Bereitstellung vorzubereiten:
Überprüfen Sie die veröffentlichten Patches und Schweregradinformationen (Splashtop veröffentlicht an jedem Veröffentlichungstag Zusammenfassungen der Patch Tuesday Blogs).
Identifizieren Sie zuerst die kritischsten und am einfachsten ausnutzbaren Schwachstellen, indem Sie Schweregrad, Ausnutzbarkeit und öffentliche Offenlegungssignale einbeziehen.
Verwenden Sie eine Lösung mit automatisiertem Patch-Management, wie Splashtop AEM, um Patches auf Endpunkten bereitzustellen.
Überwachen Sie den Patch-Fortschritt in Echtzeit über alle Endpunkte hinweg.
Sollten Patches nicht korrekt installiert werden, bietet das Dashboard von Splashtop Autonomous Endpoint Management Sichtbarkeit für jeden Endpunkt, sodass Sie Ausfälle schnell identifizieren und beheben können. Dies hilft, eine reibungslose, vollständige Einführung auf allen Endpunkten, einschließlich Remote-Geräten, zu gewährleisten.
So Validieren Sie den Erfolg von Patches nach der Bereitstellung
Sobald ein Patch auf Ihren Endpunkten bereitgestellt wurde, ist es wichtig zu überprüfen, ob er erfolgreich installiert wurde. Es besteht immer die Möglichkeit, dass während der Bereitstellung ein Fehler aufgetreten ist, daher ist die Validierung wichtig, um die Sicherheit und IT-Compliance zu gewährleisten.
Sobald Sie die neuen Patches bereitgestellt haben, sollten Sie ein paar schnelle Schritte unternehmen, um dies zu bestätigen:
Bestätigen Sie Patches, die erfolgreich auf Geräten installiert wurden, mithilfe einer Lösung, die Echtzeiteinsicht in Ihre Endpunkte bietet, wie Splashtop Autonomous Endpoint Management.
Endpunkte identifizieren, die Updates verpasst haben, damit Sie diese richtig neu installieren können.
Berichte überprüfen für Compliance- und Audit-Zwecke, um Patch- und Sicherheitskonformität nachzuweisen.
Nachverfolgung und Nachbesserung planen für alle Endpunkte, die noch gepatcht werden müssen.
Häufige Fehler bei der Vorbereitung auf den Patch Tuesday, die Sie vermeiden sollten
Trotz alldem gibt es viele Fehler, die IT-Teams während des Patch Tuesday machen können und auch machen. Obwohl diese häufigen Fehler verständlich sind, können sie Ineffizienzen verursachen und die Bereitstellung von Patches verlangsamen, deshalb ist es wichtig, darauf zu achten.
Häufige Fehler sind:
Warten bis zum Veröffentlichungstag zur Beurteilung der Auswirkungen: Patch Tuesdays sind vorhersehbar; Unternehmen sollten im Voraus wissen, welche Patches sie erwarten können. Dies ermöglicht es Organisationen, die Auswirkungen im Voraus zu bewerten, anstatt zu versuchen, dies herauszufinden, nachdem Patches veröffentlicht wurden.
Alle Patches gleich priorisieren: Die Veröffentlichungen am Patch Tuesday können von kritischen Sicherheitsupdates bis hin zu geringfügigen Leistungsverbesserungen reichen. Es ist wichtig, die kritischsten Patches zu identifizieren und sie zu priorisieren, damit die notwendigen Updates zuerst installiert werden.
Ignorieren von Updates für Anwendungen von Drittanbietern: Auch wenn Ihr Unternehmen hauptsächlich Windows-Geräte verwendet, deckt der Patch Tuesday nicht alles ab. Drittanbieteranwendungen sind nicht in den Patch Tuesday-Updates enthalten, daher ist es wichtig, eine Patch-Management-Lösung zu verwenden, die App-Updates zusammen mit den Patch Tuesday-Veröffentlichungen erkennen und bereitstellen kann.
Verlassen auf manuelle Nachverfolgung oder Tabellenkalkulationen: Die Nachverfolgung der Patch-Bereitstellung ist wichtig, um vollständige Sicherheit und IT-Konformität zu gewährleisten, aber manuelle oder tabellenkalkulationsbasierte Methoden sind anfällig für menschliche Fehler und zeitintensiv. Verwenden Sie stattdessen eine Plattform, die Ihren Patch-Status automatisch über Endpunkte hinweg nachverfolgen kann, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.
Fehler bei der Überprüfung des Patchabschlusses: Fehler können gelegentlich verhindern, dass ein Patch ordnungsgemäß bereitgestellt wird. In diesen Fällen ist die vollständige Überprüfung der Patch-Bereitstellung sowohl aus Sicherheits- als auch aus Audit-Gründen unerlässlich.
Patch Tuesday zu einem Routinemäßigen Prozess mit Splashtop AEM machen
Patch-Dienstage sind nur dann ein Problem, wenn Sie unvorbereitet sind. Mit der richtigen Sichtbarkeit, Priorisierung und Automatisierung können Sie Patches effizient auf Ihren Endpunkten ausrollen, sobald sie freigegeben werden, um eine reibungslose Bereitstellung und aktuelle Cybersicherheit zu gewährleisten.
Wenn Sie ein sicheres, nahtloses und effizientes Patch-Management wünschen, Splashtop AEM hat alles im Griff. Splashtop AEM ermöglicht es Unternehmen und IT-Teams, Patches in verteilten Endpunktumgebungen automatisch zu erkennen, herunterzuladen, zu priorisieren und zu installieren, um Geräte auf dem neuesten Stand und sicher zu halten.
Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet IT-Teams die notwendigen Werkzeuge und Technologien, um Endpunkte zu überwachen, proaktiv Probleme anzugehen und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dies beinhaltet:
Automatisches Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps.
CVE-basierte Schwachstellen-Einsicht mit KI-gestützter Priorisierung.
Anpassbare Richtlinienrahmen, die in Ihrem gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Hardware- und Software-Inventarisierung sowie Verwaltung über alle Endpunkte hinweg.
Benachrichtigungen und Abhilfemaßnahmen, um Probleme automatisch zu lösen, bevor sie zu echten Problemen werden.
Hintergrundaktionen zum Zugriff auf Tools wie Task-Manager und Geräte-Manager, ohne die Benutzer zu unterbrechen.
Bereit, den Patch Tuesday zu einem weiteren entspannten Tag zu machen? Starten Sie mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop AEM und machen Sie monatliche Patches vorhersehbar: