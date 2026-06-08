Der Aufschwung von Fernarbeit und hybridem Arbeiten war für Mitarbeitende ein Segen, für IT-Sicherheitsteams jedoch auch ein Kopfzerbrechen. Mitarbeitende können auch unterwegs arbeiten, oft von ihren eigenen Geräten in BYOD-Umgebungen aus, was eine beispiellose Flexibilität und Zugänglichkeit ermöglicht. Das bedeutet jedoch, dass sich die Geräte der Mitarbeitenden nicht immer im Unternehmensnetzwerk befinden, obwohl sie weiterhin die Sicherheitsanforderungen des Unternehmens erfüllen müssen.
Wenn die IT den Gerätestatus nicht überprüfen, keine Kontrollen anwenden, Probleme nicht beheben und die Transparenz nicht aufrechterhalten kann, sind schriftliche Richtlinien das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Wie können Unternehmen also Sicherheitsrichtlinien aus der Ferne durchsetzen?
Mit den richtigen Tools können Unternehmen die Endpunktsicherheit stärken, Compliance-Bemühungen unterstützen und in Remote-Arbeitsumgebungen eine bessere Transparenz aufrechterhalten. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns an, welche Richtlinien IT-Teams durchsetzen müssen, was die Verwaltung von Remote-Geräten erschwert und wie sich Sicherheitsrichtlinien auf die Endgeräte Ihrer Mitarbeiter anwenden lassen.
Was bedeutet es, Sicherheitsrichtlinien aus der Ferne durchzusetzen?
Die Remote-Richtliniendurchsetzung ermöglicht es der IT, Sicherheitsanforderungen für entfernte Endpunkte anzuwenden und zu überprüfen, ohne physisch auf die Geräte zugreifen zu müssen.
Eine schriftlich festgehaltene IT-Richtlinie zu haben, ist das eine. Die Durchsetzung ist eine andere Sache und erfordert Transparenz, Automatisierung, die richtigen Konfigurationen, Behebung und Berichterstattung. Dies ist ein fortlaufender Prozess, der die Sicherheitsstandards kontinuierlich einhalten sollte, und keine einmalige Einrichtung.
Gängige Sicherheitsrichtlinien, die IT-Teams auf den Geräten von Mitarbeitenden durchsetzen müssen
Auch wenn die individuellen Sicherheitsanforderungen variieren, gibt es mehrere universelle Anforderungen, die IT-Teams in Unternehmen durchsetzen. Gängige Sicherheitsrichtlinien umfassen:
Anforderungen an Passwort und Bildschirmsperre.
Anforderungen an Betriebssystem-Updates.
Anforderungen für Updates von Drittanbieteranwendungen.
Firewall- und Antivirus-Status.
Genehmigte und/oder blockierte Softwareanwendungen.
Geräteinventar und Eigentumsstatus.
Berechtigungen für den Fernzugriff.
Verschlüsselungs- und Datenschutzeinstellungen.
Benutzerzugriff und Least-Privilege-Kontrollen.
WLAN-, VPN- und Proxy-Einstellungen (falls zutreffend).
Warum es schwieriger ist, die Geräte von Remote-Mitarbeitenden konform zu halten
Es gibt mehrere Faktoren, die zu den betrieblichen Herausforderungen beitragen, insbesondere im Vergleich zu Geräten im Büro, darunter:
1. Die IT hat weniger direkten Zugriff auf jedes Gerät
Wenn Mitarbeitende unterwegs arbeiten, sind ihre Endpunkte oft nicht mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden. Das bedeutet, dass es für IT-Teams schwieriger ist, bei Bedarf darauf zuzugreifen, und dass Wartungsfenster möglicherweise verpasst werden, wodurch manuelle Prüfungen schwierig und unzuverlässig werden.
2 . Der Gerätestatus kann sich zwischen den Prüfungen ändern
IT-Compliance ist kein statischer Zustand. Geräte können veralten, Patches verpassen, Einstellungen ändern, nicht autorisierte Software installieren oder auf andere Weise die Compliance-Anforderungen nicht mehr erfüllen. Daher ist eine kontinuierliche Transparenz unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Compliance jederzeit gewährleistet ist, anstatt sich auf stichtagsbezogene Audits zu verlassen.
3. Manuelle Nachverfolgung skaliert nicht
Wenn Sie mehrere Remote-Endpunkte verwalten müssen, ist es bestenfalls unzuverlässig, von Mitarbeitenden zu erwarten, dass sie ihre Geräte manuell aktualisieren und verwalten. Das Versenden von Erinnerungs-E-Mails und das manuelle Nachverfolgen von Problemen führen zu einer uneinheitlichen Durchsetzung und bergen das Risiko menschlicher Fehler; entscheidend ist der Einsatz von Tools, die mit wiederholbaren Prozessen zuverlässig skalieren.
4. Verschiedene Tools können unterschiedliche Teile des Workflows übernehmen
Unternehmen nutzen in ihren Workflows häufig mehrere Tools, darunter Mobile Device Management (MDM), Remote Monitoring and Management (RMM), Antivirensoftware, Fernsupport und Patch-Management-Software. Allerdings kann es eine Herausforderung sein, sie zur Zusammenarbeit zu bringen. IT-Mitarbeitende müssen Probleme erkennen und schnell handeln können. Daher kann eine einheitliche Plattform helfen, die Komplexität zu reduzieren und die Reaktionsfähigkeit zu verbessern.
So setzen Sie Sicherheitsrichtlinien per Fernzugriff auf Mitarbeitergeräten durch
Wenn Sie die Sicherheit auf den Geräten Ihrer Remote-Mitarbeitenden durchsetzen möchten, ist das möglich, aber es gibt einige wichtige Schritte, die Sie befolgen sollten. Befolgen Sie diese Schritte, um einen einheitlicheren, wiederholbaren Ansatz zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien über Remote-Endpunkte hinweg zu schaffen:
1. Inventarisieren Sie jeden verwalteten Endpunkt
IT-Teams müssen wissen, welche Geräte sie verwalten müssen, bevor sie Richtlinien durchsetzen können. Das bedeutet, dass ein aktuelles Inventar essenziell ist, idealerweise mit automatischen Inventaraktualisierungen. Dazu sollten Gerätebesitz, Betriebssystemversion, installierte Software, Benutzerzuweisung, Standort und Verwaltungsstatus gehören, um die Sortierung und Verwaltung zu erleichtern.
2. Sicherheits-Baselines definieren
Sobald alle Geräte bekannt sind, ist es auch wichtig, ihre Sicherheits-Baselines festzulegen. Diese sollten Unternehmensanforderungen in durchsetzbare Einstellungen übersetzen, einschließlich Patch-Status, genehmigter Software, Firewall-Status, Zugriffsanforderungen und so weiter.
3. Richtlinien über Endpoint-Management-Tools anwenden
Sobald Richtlinien definiert sind, müssen sie auch von einem zentralen Ort aus angewendet werden, anstatt sie den Endbenutzern zu überlassen. Tools wie MDM- oder RMM-Software, Microsoft Intune und Endpunktmanagement-Tools können dabei helfen, Sicherheitsrichtlinien auf allen Endpunkten durchzusetzen.
4. Compliance kontinuierlich überwachen
IT-Teams sollten sehen können, welche Geräte konform sind, welche nicht konform sind und warum. Dies gelingt am besten über zentrale Dashboards, automatisierte Warnmeldungen, Berichterstellung und Statusinformationen auf Geräteebene.
5. Betriebssysteme und Drittanbieteranwendungen patchen
Patching ist einer der wichtigsten Aspekte bei der Durchsetzung von Endpunkt-Richtlinien. Geräte in Ihrer Endpunktumgebung müssen stets auf dem neuesten Stand bleiben, da veraltete Software das Risiko birgt, Schwachstellen offenzulegen. Das Patch-Management sollte sowohl Betriebssysteme als auch Anwendungen von Drittanbietern umfassen, um Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, vermeidbare Risiken zu reduzieren und die Audit-Bereitschaft aufrechtzuerhalten.
6. Automatisieren Sie die Behebung häufiger Probleme
Automatisierung ist ein leistungsstarkes Werkzeug, um Geräte sicher zu halten, ohne manuellen Aufwand zu erfordern. Mit guter Automatisierung können Sie gängige Aufgaben automatisch ausführen, darunter das Auslösen von Updates, das Neustarten von Diensten oder Geräten, das Ausführen von Skripten, das Anwenden von Änderungen und mehr. So bleibt die Sicherheit gewährleistet, während Ihre Mitarbeitenden entlastet werden.
7. Nutzen Sie Fernsupport, wenn Automatisierung nicht ausreicht
Wenn Automatisierung allein bei bestimmten Endpunkten oder Problemen nicht ausreicht, hilft Fernsupport-Software Technikern dabei, Probleme zu untersuchen, Geräte zu beheben und Korrekturen von überall aus anzuwenden. Dadurch wird Support schneller und leichter zugänglich, unabhängig davon, wo sich die Mitarbeitenden befinden.
8. Aufzeichnungen für Audits und Überprüfungen aufbewahren
Die Durchsetzung sollte Nachweise umfassen, die Audits, Überprüfungen und Compliance-Berichte unterstützen. Dazu können Protokolle, Berichte zum Patch-Status, Inventarberichte und Richtlinienergebnisse gehören – all das hilft IT-Teams dabei zu zeigen, was geprüft wurde, was geändert wurde und was Aufmerksamkeit erfordert, und ihr Engagement für Sicherheit zu belegen.
Wo MDM, UEM, Intune und Endpoint Management einzuordnen sind
Sehen wir uns nun einige Tools an, die häufig zur Durchsetzung der Gerätesicherheit eingesetzt werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie IT-Teams die Gerätesicherheit aus der Ferne verwalten können, darunter:
MDM- und UEM-Tools
Tools für Mobile Device Management und Unified Endpoint Management (UEM) werden häufig verwendet, um Geräte zu registrieren, Konfigurationsrichtlinien anzuwenden, mobile Geräte zu verwalten und Zugriffsanforderungen durchzusetzen. Damit sind sie hilfreiche Tools für die Bestandsverwaltung und die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien und damit eine gute Grundlage für Remote-Sicherheit.
Microsoft Intune
Für Microsoft-zentrierte Umgebungen ist Microsoft Intune ein weit verbreitetes Tool für das Endpunktmanagement. Es kann dabei helfen, Sicherheitsrichtlinien anzuwenden, die Gerätekonformität zu verwalten und bedingten Zugriff zu unterstützen, wobei Teams möglicherweise dennoch zusätzliche Tools für schnelleres Patchen, tiefere Endpunkttransparenz und Remote-Behebung benötigen.
Tools für Endpunktmanagement und Fernsupport
Mit Endpoint-Management und Fernsupport-Tools können IT-Teams die Transparenz aufrechterhalten, Patches für Geräte bereitstellen und Endpunkte von überall aus beheben. Mit Software wie Splashtop AEM (autonomes Endpunktmanagement) können IT-Teams Richtlinien für Endpunkte definieren und durchsetzen, mit automatischer Inventarisierung, Patch-Management und Warnmeldungen zur Aufrechterhaltung der Cybersicherheit.
Wie Splashtop AEM dabei hilft, Endpunktsicherheitsrichtlinien durchzusetzen
Wenn Endgeräte von Mitarbeitern auf verschiedene Standorte verteilt sind, hilft Splashtop AEM IT-Teams dabei, die Transparenz zu zentralisieren, das Patchen zu automatisieren und Remote-Maßnahmen zur Problembehebung von einem Ort aus durchzuführen. Dies trägt dazu bei, die Richtliniendurchsetzung in verteilten Endpunktumgebungen konsistenter zu gestalten.
Mit Splashtop AEM können Sie:
1. Endpoint-Status an einem Ort einsehen
Splashtop AEM ermöglicht IT-Teams, ihre Endpunkte und ihr Inventar über eine einzige Konsole zu überwachen, einschließlich Endpunktzustand, Inventar, Patch-Status und Sicherheitslage. Dies bietet IT-Teams die Transparenz, die sie benötigen, um Geräte zu verwalten und die Sicherheit über Endpunkte hinweg durchzusetzen.
2. Geräte in Echtzeit patchen
Das automatisierte Patch-Management von Splashtop AEM hilft IT-Teams dabei, Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern auf allen Geräten zu aktualisieren, ohne dass Benutzer sie manuell installieren müssen. Damit können IT-Teams Endpunkte gepatcht und auf dem neuesten Stand halten, Richtlinien geräteübergreifend durchsetzen und gleichzeitig Patch-Zeitpläne einhalten.
3. Schwachstellen identifizieren und priorisieren
Mit den CVE-basierten Einblicken von Splashtop AEM können IT-Teams die Schwachstellen in ihrer Umgebung besser verstehen und priorisieren, welche behoben werden sollten. Dies hilft Unternehmen, Abhilfemaßnahmen zu priorisieren und Sicherheits- und Compliance-Workflows mit einem klareren Schwachstellenkontext zu unterstützen.
4. Automatisieren Sie Workflows zur Fehlerbehebung
Splashtop AEM bringt die Vorteile der Automatisierung für IT-Teams und macht Workflows schneller und effizienter. Dazu gehören richtlinienbasierte Automatisierung, Warnmeldungen, Skripting und Korrekturmaßnahmen, die darauf ausgelegt sind, häufige Probleme auf Endpunkten zu beheben. Das reduziert repetitive manuelle Arbeit und hilft dabei, Richtlinien und Einstellungen in verteilten Umgebungen durchzusetzen.
5. Geräte aus der Ferne unterstützen, wenn Probleme untersucht werden müssen
Wenn Automatisierung allein nicht ganz ausreicht, bietet Splashtop auch Fernzugriff und Support, sodass IT-Mitarbeitende Geräte direkt von überall aus beheben können. Mit Splashtop können Sie ganz einfach per Fernzugriff auf Endpunkte auf verschiedenen Geräten zugreifen und diese verwalten, wodurch Fehlerbehebung und IT-Workflows verbessert werden.
Best Practices für den Aufbau eines wiederholbaren Workflows zur Richtliniendurchsetzung
Obwohl mehrere Faktoren und Variablen zu berücksichtigen sind, haben wir eine Liste mit Best Practices für die Umsetzung von Cybersicherheit zusammengestellt. Zu den Best Practices gehören:
Beginnen Sie mit den Richtlinien, die die größten Risiken steuern.
Verwenden Sie Gerätegruppen, um Richtlinien nach Rolle, Abteilung oder Risikostufe anzuwenden.
Überwachen Sie Richtlinienergebnisse kontinuierlich, statt sich auf regelmäßige Prüfungen zu verlassen.
Automatisieren Sie gängige Problemlösungen für Situationen, in denen der Behebungsweg klar ist.
Halten Sie Benutzer aus der routinemäßigen Durchsetzung heraus (wo immer möglich), damit die IT dies übernehmen kann.
Überprüfen Sie fehlgeschlagene Aktionen und wiederkehrende Probleme, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist, und den Workflow zu verbessern.
Führen Sie Protokolle und Berichte, um die IT-Compliance nachzuweisen und die Audit-Bereitschaft aufrechtzuerhalten.
Überprüfen Sie Richtlinien erneut, wenn sich Geräte, Anwendungen und Arbeitsmodelle ändern.
Sicherheitsrichtlinien auf Remote-Geräten mit Splashtop AEM durchsetzen
Die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien aus der Ferne kann ohne die richtigen Tools eine Herausforderung sein, und schriftliche Richtlinien sind nur dann nützlich, wenn sie sich konsistent auf Endpunkten anwenden lassen. Dafür sind Transparenz, robuste Automatisierung, Patch-Management, Berichterstellung und mehr erforderlich.
Mit Splashtop AEM können IT-Teams das Endpunktmanagement mit Echtzeit-Patching, CVE-basierten Sicherheitsinformationen, Endpunktinventar, Warnmeldungen und Remote-Fehlerbehebung vereinfachen. Dies hilft Teams, Remote-Geräte konsistenter zu verwalten, den manuellen Durchsetzungsaufwand zu reduzieren und die Endpunktsicherheit sowie die Audit-Bereitschaft zu stärken.
Bereit, mit Automatisierung, Einblicken und Remote-Fehlerbehebung die Gerätesicherheit auf all Ihren Endpunkten durchzusetzen? Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop AEM.