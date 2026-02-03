Warum Software von Drittanbietern ein Hauptziel ist
Wenn Angreifer nach Schwachstellen in einem System oder Netzwerk suchen, ist Software von Drittanbietern oft der erste Ort, an dem sie schauen. Die meisten erfolgreichen Angriffe müssen sich nicht auf ausgeklügelte Zero-Day-Exploits oder komplizierte Code-Hacks verlassen, wenn sie stattdessen bekannte Schwachstellen in gängiger Software von Drittanbietern ausnutzen können.
Häufige Anwendungen wie Browser, Kollaborationstools und Dokumentenleser werden häufig von Angreifern ins Visier genommen und als Einstiegspunkte genutzt. Daher ist es genauso wichtig, sie gepatcht und sicher zu halten wie jede andere Sicherheitsaktualisierung. Doch zu viele Patch-Tools konzentrieren sich nur auf Betriebssysteme und Geräte, was diese Anwendungen anfällig macht.
Vor diesem Hintergrund wollen wir erkunden, wie Angreifer ungepatchte Software von Drittanbietern ausnutzen und wie IT-Teams sie stoppen können, bevor sie Schaden anrichten. Von dort aus ist es ein Wettlauf, ob die Angreifer die Schwachstellen ausnutzen können, bevor Patches bereitgestellt werden können.
Was gilt als Drittanbieter-Software
In diesem Zusammenhang werden wir jede nicht zum Betriebssystem gehörende Software als Drittanbieter-Software oder Anwendungen bezeichnen. Dazu gehören Programme und Anwendungen, die so alltäglich sind, dass die Menschen sie nicht einmal als „Drittanbieter“ betrachten. Während Nischenwerkzeuge sicherlich infrage kommen können, sind sie nicht die Hauptziele, nach denen Angreifer suchen.
Häufige Ziele von Drittanbieter-Software umfassen:
Browser und Browserkomponenten, wie Chrome, Firefox und Safari.
Kollaborations- und Konferenztools wie Slack, Confluence und andere.
PDF-Reader und Dokumentbetrachter, einschließlich Vorschau und Adobe Acrobat.
Komprimierungstools und Datei-Hilfsprogramme, wie WinZip und WinRAR.
Entwicklerlaufzeiten und Frameworks, einschließlich Java, .NET und Node.js.
Mediaplayer und Plugins, wie iTunes, Windows Media Player und VLC.
Warum Angreifer Drittanbieter-Software bevorzugen
Was macht also diese Anwendungen von Drittanbietern zu so verlockenden Zielen? Es gibt mehrere Faktoren, die sie zu häufigen Angriffszielen machen, darunter:
1. Weitverbreitete Installation
Diese Anwendungen von Drittanbietern sind weit verbreitet und auf fast jedem Endpunkt in einer Organisation, über mehrere Unternehmen hinweg, installiert. Wenn Angreifer eine Software-Schwachstelle ausnutzen, können sie Zugriff auf eine Vielzahl von Geräten über mehrere Organisationen hinweg erlangen, was zahlreiche leichte Ziele bietet.
2. Langsamere Patch-Einführung
Updates von Software von Drittanbietern werden oft verzögert oder ignoriert, insbesondere im Vergleich zu Betriebssystem-Patches. Während Unternehmen möglicherweise schnell darauf reagieren, Zero-Day-Schwachstellen zu beheben, werden kleinere Patch-Updates häufig verschoben, was Angreifern mehr Zeit und Gelegenheiten bietet, Software-Schwachstellen auszunutzen und anzugreifen.
3. Inkonsistente Eigentümerschaft
Wissen Sie, wer in Ihrem Unternehmen für die Aktualisierung von Drittanbietersoftware verantwortlich ist? Ist es der Benutzer? Das IT-Team? Gibt es überhaupt eine Patch-Politik? Für viele Organisationen ist es unklar, wer für das Patching von Drittanbietern verantwortlich ist, was dazu führt, dass eine Anwendung über längere Zeit nicht gepatcht wird.
Wie Angreifer Ungepatchte Drittanbieter-Software Ausnutzen
Sobald Angreifer eine nicht gepatchte Drittanbieteranwendung finden, können sie diese auf verschiedene Weise angreifen und ausnutzen. Während die Methode und die Einzelheiten je nach Software und Schwachstelle variieren, gibt es einige gängige Methoden, derer sich Unternehmen, Sicherheitsteams und Mitarbeiter bewusst sein müssen.
1. Ausnutzung bekannter Schwachstellen
Wenn eine gemeinsame Schwachstelle und Gefährdung (CVE) identifiziert wird, werden Cyberkriminelle ebenso schnell davon erfahren wie Sicherheits-Teams. Ab dann wird es zu einem Wettlauf zwischen der Bereitstellung von Patches und der Ausnutzung, und in vielen Fällen gelingt es Angreifern einfach deshalb, weil Patches verzögert werden, nicht weil es keine Lösungen gibt.
2. Phishing und Zustellung bösartiger Dateien
Phishing und bösartige Dateien sind häufige Angriffe. Diese senden infizierte E-Mail-Anhänge oder Links an Mitarbeiter, und es reicht schon ein unachtsamer Mitarbeiter, der einen öffnet, um den Angreifern eine Tür zu öffnen, um auf ein gesamtes Netzwerk zuzugreifen und es zu kompromittieren. Mitarbeiter müssen wissen, wie sie Phishing verhindern können und in Cybersecurity -Best Practices geschult werden, um diese Angriffe zu vermeiden und zu melden.
3. Drive-By-Downloads und kompromittierte Websites
Veraltete Browser und Plugins können Geräte für stille Angriffe von kompromittierten Websites anfällig machen. In diesen Fällen kann bösartige Software auf dem Gerät eines Mitarbeiters installiert werden, ohne dass sie es bemerken, und bietet Angreifern einen Einstiegspunkt.
4. Privilegieneskalation und laterale Bewegung
Sobald eine Drittanbieter-Anwendung kompromittiert ist, kann sie Angreifern tieferen Zugriff auf ein Gerät, Konto und Firmennetzwerk ermöglichen. Wenn Zugriffssteuerungen und Privilegiengrenzen schwach oder inkonsistent durchgesetzt werden, können Angreifer kompromittierte Zugangsdaten verwenden, um sich lateral über Systeme und Anwendungen zu bewegen.
Warum diese Angriffe so effektiv sind
Obwohl jeder Cyberangriff schädlich sein kann, wenn er durchkommt, sind ungepatchte Anwendungen von Drittanbietern oft Hauptziele für Angreifer. Diese Angriffe können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, die sie für Angreifer einfacher und für Unternehmen riskanter machen, besonders effektiv sein.
Gründe für die Wirksamkeit dieser Angriffe sind:
Schwachstellen sind bereits bekannt und dokumentiert, sodass Angreifer bereits wissen, wonach sie suchen müssen und wie sie angreifen können.
Exploits erfordern wenig Raffinesse, sobald sie veröffentlicht sind, sodass Angreifer keine neuen Methoden entwickeln müssen.
Viele Endpunkte bleiben wochen- oder monatelang ungepatcht, was Angreifern ausreichend Zeit zum Zuschlagen gibt.
Traditionelle Abwehrmaßnahmen gehen davon aus, dass bereits gepatcht wurde, sodass Unternehmen ihre Software ungepatcht lassen können, ohne es zu merken.
Die Erkennung erfolgt oft erst, wenn der Schaden bereits angerichtet ist, sodass es für Unternehmen schon zu spät ist, wenn sie herausfinden, dass sie getroffen wurden.
Die Sichtbarkeitslücke, die Angreifer ausnutzen
Wenn Angreifer zuschlagen, suchen sie nach Schwachstellen und Sicherheitslücken, die sie ausnutzen können. Wenn sie ein Ziel mit minimaler Aufsicht und Sichtbarkeit finden können, haben sie mehr Freiheit, in ein Netzwerk einzudringen, Daten zu stehlen und Schaden im gesamten Unternehmen anzurichten.
Wenn Sie keinen Einblick in Ihre Drittanbieter-Software haben, können Hacker über diese in Ihr Netzwerk eindringen, mit weitaus geringerer Wahrscheinlichkeit einer frühzeitigen Entdeckung und oft einer verzögerten Reaktion, bis der Schaden bereits eingetreten ist. Häufige Sichtbarkeitslücken sind:
1. Mangel an Inventar von Software von Drittanbietern
IT-Teams können Software nicht schützen, von deren Existenz sie nichts wissen. Wenn Mitarbeiter ohne Wissen der IT Software auf ihren Arbeitsgeräten installieren, können sie Sicherheitsrisiken schaffen, indem sie ungeschützte, nicht überwachte Anwendungen verwenden. Angreifer können Schwachstellen in dieser Software ausnutzen, um ein System über Software zu kompromittieren, von der IT-Teams nicht einmal wissen, dass sie Schutz benötigt.
2. Kein Echtzeit-Einblick in den Patch-Status
Viele Unternehmen verlassen sich auf Punkt-in-Zeit-Scans, um ihre Software und Netzwerke zu überwachen. Diese Scans liefern jedoch nur Momentaufnahmen eines bestimmten Zeitpunkts, sodass es leicht passieren kann, dass sie Gefährdungsfenster oder verdächtige Aktivitäten übersehen. Echtzeit-Einblicke in Softwarebestände und Patch-Status sind entscheidend, um die Gefährdungszeiträume zu verkürzen und schnell reagieren zu können, sobald Risiken festgestellt werden.
3. Manuelles Patchen skaliert nicht
Sich auf manuelles Patchen zu verlassen, ist unzuverlässig und anfällig für menschliche Fehler. Wenn Mitarbeiter oder IT-Agenten Software-Patches selbst installieren müssen, kann das zeitaufwändig sein, oder sie übersehen versehentlich ein Update. Ohne automatisiertes Patch-Management ist es schwierig sicherzustellen, dass Software auf allen Endpunkten ordnungsgemäß gepatcht wird, was die Endpunkte anfällig für Angriffe macht.
Wie Splashtop AEM die Ausnutzung von Drittanbieter-Software verhindert
Glücklicherweise lassen sich Exploits von Drittanbieter-Software mit den richtigen Tools und Lösungen verhindern. Splashtop AEM (Autonomes Endpunktmanagement) ist genau diese Lösung und bietet Unternehmen jeder Größe Sichtbarkeit, automatisierte Updates für unterstützte Betriebssysteme und Drittanbieteranwendungen sowie auf CVE basierende Schwachstellenanalysen.
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement befähigt Administratoren und IT-Teams, mehrere Endpunkte in Remote-Umgebungen zu überwachen und zu verwalten. Es bietet zahlreiche Funktionen zum Schutz remote Geräte, einschließlich:
1. Ständige Sichtbarkeit der installierten Software
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement pflegt ein Echtzeit-Inventar von Anwendungen von Drittanbietern, einschließlich ihrer Versionen und Patch-Status, sodass IT-Teams alle Software einfach überwachen und aktualisieren können.
2. CVE-Bewusstsein und Risikokontext
Mit den CVE-basierten Erkenntnissen von Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams ihre Schwachstellen und Risiken besser verstehen, wodurch sie die bedeutendsten Bedrohungen priorisieren und ihre Sicherheitsbemühungen dort fokussieren können, wo sie am dringendsten benötigt werden.
3. Automatisierte Drittanbieter-Patches
Die automatisierte Patch-Management-Lösung von Splashtop AEM funktioniert über Endpunkte hinweg und deckt sowohl Betriebssysteme als auch Anwendungen von Drittanbietern ab. Dadurch werden Schwachstellen schnell und effizient geschlossen, ohne dass manuelle Arbeit erforderlich ist.
4. Zentralisierte Berichterstellung und Überprüfung
Splashtop AEM bietet Sichtbarkeit in jeden Ihrer Endpunkte, einschließlich der Überprüfung des Patch-Status. Dies umfasst eine zentrale Berichterstattung über alle Endpunkte, die klare Berichte über Patch-Status und die Bestätigung der Behebung bereitstellt.
Schritt-für-Schritt: Reduzierung des Risikos durch ungepatchte Software von Drittanbietern
Um die Sicherheitsrisiken durch ungepatchte Software zu verringern, ist es einfach, Ihre Endpunkte und Anwendungen auf dem neuesten Stand zu halten. Folgen Sie diesen Schritten und Sie können Ihre Endpunkte auf dem neuesten Stand und geschützt halten:
Verwenden Sie das Echtzeit-Inventar von Splashtop AEM, um die auf Ihren Endpunkten installierte Drittanbieter-Software zu identifizieren.
Bekannte Schwachstellen mit den CVE-basierten Erkenntnissen von Splashtop AEM identifizieren.
Definieren Sie Ihre Patching-Richtlinien und Prioritäten basierend auf Ausnutzbarkeit, Exposition und geschäftlichen Auswirkungen.
Richten Sie die Echtzeit-Patch-Automatisierung in Splashtop AEM ein, um Updates automatisch bereitzustellen.
Von dort aus sollten Sie den Status Ihrer Patches überwachen, um zu überprüfen, ob sie ordnungsgemäß installiert sind, und Ausnahmen ansprechen. Sie können Ihre Richtlinien jederzeit verfeinern, um sicherzustellen, dass Ihre Endpunkte geschützt bleiben, wenn neue Schwachstellen auftreten.
Auswirkungen auf Sicherheit und Compliance
Sobald Sie sicherstellen, dass Ihre Drittanbieteranwendungen ordnungsgemäß gepatcht und geschützt sind, werden Sie mehrere Vorteile feststellen. Richtiges Patchen verbessert nicht nur die Cybersicherheit und stärkt Ihre allgemeine Sicherheitslage, sondern unterstützt auch die Audit-Bereitschaft und laufende Compliance-Bemühungen, indem es die Belege verbessert, die Sichtbarkeit erhöht und Wiederholbarkeit gewährleistet.
Die positiven Effekte der Software-Patch-Verwaltung durch Dritte mit Splashtop AEM umfassen:
Eine kleinere, kontrolliertere Angriffsfläche, da aktuelle Sicherheitsmaßnahmen die Schwachstellen minimieren, die Angreifer ausnutzen können.
Schnellere Behebung bekannter Schwachstellen, da automatisiertes Patch-Management schnell Patches bereitstellen kann, um sie zu beheben.
Weniger erfolgreiche phishing-basierte Kompromittierungen, dank der verbesserten Sicherheit über Anwendungen hinweg.
Stärkere Audit-Bereitschaft, dank der Sichtbarkeit und Berichterstattung von Splashtop Autonomes Endpunktmanagement.
Reduzierter Arbeitsaufwand bei der Reaktion auf Vorfälle, da ordnungsgemäß gepatchte Apps zu weniger Sicherheitsvorfällen führen.
Häufige Fehler, die vermieden werden sollten
Allerdings gibt es natürlich einige Fehler, die bei der Arbeit an ihren Patch-Strategien gemacht werden können. Diese Fehltritte mögen gut gemeint sein, können aber dennoch zu erhöhten Schwachstellen und geschwächter Sicherheit führen.
Häufige Fehler sind:
Sich nur auf die OS-Patches zu konzentrieren, lässt Anwendungen und Software veraltet und anfällig, was sie zu einfachen Zielen für Angreifer macht.
Drittanbieter-Updates als optional zu behandeln führt dazu, dass Unternehmen wichtige Sicherheitsupdates verpassen, wodurch Angreifern einfache Einstiegspunkte geboten werden.
Sich darauf zu verlassen, dass die Benutzer Software aktualisieren, ist unzuverlässig und anfällig für menschliche Fehler, da Benutzer Patches häufig so lange verzögern können, bis es zu spät ist.
Die Verwendung von periodischen Scans anstelle dauerhafter Sichtbarkeit schafft Gelegenheiten für Angreifer, unbemerkt zuzuschlagen, und Sicherheitsteams können erst reagieren, wenn es zu spät ist.
Die Annahme, dass Schwachstellenscanner gleichbedeutend mit Behebung sind, ist ein großer Irrtum; die Scans identifizieren die Schwachstellen, aber die IT-Teams müssen sie dennoch beheben.
Bekannte Schwachstellen sind vermeidbare Angriffe
Wenn Ihnen eine Schwachstelle bekannt ist, spielt es keine Rolle, ob sie Ihr Betriebssystem, Ihre Software oder andere Anwendungen betrifft; sie muss so schnell wie möglich behoben werden. Die meisten Angriffe auf Software von Drittanbietern gelingen aufgrund verzögerter Updates. Eine Sicherheitslücke ungeschützt zu lassen, lädt Angreifer geradezu ein.
Glücklicherweise können Sie mit der richtigen Sichtbarkeit, Priorisierung und Automatisierung Cyberangriffe stoppen, bevor sie beginnen. Splashtop Autonomous Endpoint Management ist ein leistungsstarkes, praktisches Tool zur automatischen Erkennung und Behebung von Schwachstellen mit Echtzeit-Patch-Management für Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern, sodass Sie Ihre Endpunkte schützen können, ohne IT-Ressourcen und Zeit in jeden einzelnen zu investieren.
Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet IT-Teams die Werkzeuge und Technologien, die sie benötigen, um Endpunkte zu überwachen, Probleme proaktiv anzugehen und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dies beinhaltet:
Automatisches Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps.
KI-unterstützte Erkenntnisse zu CVE-basierten Schwachstellen
Anpassbare Richtlinien-Frameworks, die im gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Hardware- und Software-Inventarisierung sowie Verwaltung über alle Endpunkte hinweg.
Benachrichtigungen und Abhilfemaßnahmen, um Probleme automatisch zu lösen, bevor sie zu echten Problemen werden.
Hintergrundaktionen zum Zugriff auf Tools wie Task-Manager und Geräte-Manager, ohne die Benutzer zu unterbrechen.
Bereit, Ihre Endpunkte und Anwendungen mit Echtzeit-Patchmanagement zu schützen? Fangen Sie noch heute mit Splashtop AEM an und sehen Sie, wie einfach es ist: