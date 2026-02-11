Warum Patch-Rückstände weiter wachsen
Haben Sie einen Rückstand an Patches, die installiert werden müssen? Falls ja, mach dir keine allzu großen Sorgen, da dies selbst in gut geführten IT-Teams passieren kann. Bei der schieren Menge an Patches für Anwendungen und Betriebssysteme, den zu verwaltenden Remote-Endpunkten und den begrenzten Automatisierungswerkzeugen ist es leicht, dass sich Patches ansammeln.
Die Lösung dafür besteht nicht nur darin, mehr IT-Personal einzustellen. Nicht nur kann dies schnell teuer werden, sondern es behebt auch nicht die tatsächlichen Ursachen des Rückstands. Stattdessen sollten IT-Teams Automatisierung, Transparenz und Priorisierung nutzen, um systematisch ihre Patch-Rückstände zu reduzieren.
Mit diesem Gedanken wollen wir erkunden, wie sich Patch-Rückstände anhäufen und wie IT-Teams diese mit Hilfe von Automatisierung, Sichtbarkeit und Tools wie Splashtop AEM angehen können.
Was verursacht Patch-Rückstände in modernen Umgebungen
Bevor wir uns mit dem Rückstand bei Patches befassen können, müssen wir ihre Ursachen verstehen. Mehrere Faktoren können zu einem Rückstau führen, darunter:
1. Zu viele Patches, zu wenig Zeit
Die schiere Menge an Patches kann nicht übersehen werden. Wenn ständig OS- und Anwendungs-Updates fließen, können sie sich schnell häufen, insbesondere wenn mehrere Anwendungen von Drittanbietern Patches benötigen. Daher ist es wichtig, Aktualisierungen zu priorisieren und zu planen.
2. Manuelle und halbautomatisierte Prozesse
Das Patchen ist nicht so schnell und einfach, wie auf einen Knopf zu drücken und einen Patch installieren zu lassen. Manuelle und halbautomatisierte Patching-Prozesse erfordern Genehmigungen, Skripte und gelegentlich eine Fehlerbehebung für Patching-Fehler, was den Prozess verlangsamen und Rückstände vergrößern kann.
3. Remote- und Offline-Geräte
Geräte müssen online und verbunden sein, um neue Patches zu erhalten. Wenn Endpunkte offline bleiben oder sich selten melden, werden sie mit ihren Updates in Rückstand geraten, was zu einem noch größeren Rückstand an zu installierenden Patches führt, sobald sie wieder online sind.
4. Alle Patches gleich behandeln
Einige Patches sind wichtiger als andere. Zum Beispiel sollte ein Patch mit einer kritischen Sicherheitslücke Vorrang vor einem Patch mit geringfügigen Leistungsupdates haben, doch ohne die richtigen Werkzeuge zur Priorisierung der Patches können alle als gleichermaßen wichtig behandelt werden. Dieser Mangel an Priorisierung kann dazu führen, dass kritische Updates im Rückstand bleiben, anstatt umgehend installiert zu werden.
Warum die Einstellung von mehr Personal das Problem nicht löst
Man könnte fragen: Wenn das Problem darin besteht, dass Patches sich stauen, warum können Unternehmen dann nicht einfach einen IT-Agenten einstellen, der sich auf deren Bereitstellung konzentriert?
Während zusätzliche IT-Agenten hilfreich sein können, wird dadurch die Ursache des Problems nicht behoben und es können sogar neue Schwierigkeiten entstehen, darunter:
Neueinstellungen benötigen Zeit für die Einarbeitung, daher werden die Rückstände weiter wachsen, während die neuen Agenten geschult und eingearbeitet werden.
Das Patch-Volumen steigt schneller als die Anzahl der Mitarbeitenden, was bedeutet, dass es nahezu unmöglich ist, genug Agenten einzustellen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.
Manuelle Prozesse begrenzen weiterhin den Durchsatz, sodass Deployments unabhängig von den Personalkapazitäten verzögert werden.
Rückstände kehren zurück, wenn sich die Personalsituation stabilisiert, und der Zyklus beginnt von neuem.
Was tatsächlich Patch-Rückstände reduziert
Wenn also Personalaufstockung nicht die Lösung ist, was dann? Es gibt viele Möglichkeiten, Patch-Rückstände zu reduzieren, die alle darauf abzielen, die Ursachen des Aufbaus zu bekämpfen.
Möglichkeiten zur Reduzierung von Patch-Rückständen umfassen:
Automatisierung, die ohne manuelle Genehmigungszyklen läuft, wodurch das manuelle Überprüfen und Genehmigen jedes Patches entfällt.
Ereignisgesteuerte Patch-Ausführung anstelle von verzögerten Check-ins, sodass Geräte Updates erhalten können, sobald sie verfügbar sind und die Richtlinienbedingungen erfüllen, anstatt auf lange Check-in-Intervalle zu warten.
Klare Priorisierung basierend auf Risiko und Exposition, sodass die kritischsten Patches zuerst bereitgestellt werden.
Einblick in das, was gepatcht, ausstehend oder fehlgeschlagen ist, damit IT-Teams eine ordnungsgemäße Ausführung sicherstellen und fehlgeschlagene Installationen beheben können.
Weniger Werkzeuge und weniger Übergaben, um den Prozess schlank und effizient zu halten.
Wie Splashtop AEM hilft, Patch-Rückstände zu beseitigen
Wenn Sie Ihre Geräte auf dem neuesten Stand halten und Patch-Rückstände beseitigen möchten, benötigen Sie eine Patch-Management-Lösung, die effizient Patches über Ihre Endpunkte priorisiert und bereitstellt. Damit kommen wir zu Splashtop Autonomous Endpoint Management, das IT-Operationen mit intelligenter Automatisierung und automatischer Patch-Verwaltung optimieren kann.
Splashtop AEM kann neue Patches automatisch erkennen, sie basierend auf definierten Richtlinien priorisieren und sie über Endpunkte bereitstellen, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Dies bietet:
1. Echtzeit-Patching statt geplanter Zyklen
Wenn Geräte auf festgelegte Zyklen für die Aktualisierung angewiesen sind, können sie lange Zeit ohne Installation eines neuen Updates auskommen oder Patch-Zyklen verpassen, wenn sie offline sind. Splashtop AEM unterstützt die Ausführung von Echtzeit-Patches, wodurch Patches sofort bereitgestellt werden können, sobald Endpunkte verfügbar sind und Richtlinienbedingungen erfüllt sind, anstatt auf feste Zeitpläne warten zu müssen.
2. Richtlinienbasierte Automatisierung in großem Maßstab
Ein Mangel an Priorisierung kann dazu führen, dass wichtige Patches zugunsten weniger essentieller verzögert werden, aber mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können Sie Ihre eigenen Prioritätsregeln festlegen. Splashtop AEM verteilt nicht nur automatisch Patches über Endpunkte, sondern befolgt auch Ihre Priorisierungsregeln, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Patches jedes Mal zuerst angewendet werden.
3. Abdeckung durch Drittanbieteranwendungen
Zu viele Patch-Lösungen konzentrieren sich nur auf das Betriebssystem und lassen Apps ohne ihre dringend benötigten Updates zurück. Dies trägt zu Patch-Rückständen bei, da die Apps und andere Software von Drittanbietern nicht automatisch die benötigten Updates erhalten. Splashtop AEM schließt diese Lücke, indem es sowohl Betriebssystem-Updates als auch das Patchen von Drittanbieteranwendungen für unterstützte Windows- und macOS-Anwendungen unterstützt.
4. Zentralisierte Sichtbarkeit und Berichterstattung
Ein Mangel an Berichterstattung und Sichtbarkeit kann es schwierig machen, sicherzustellen, dass Patches ordnungsgemäß installiert werden. Splashtop AEM bietet zentrale Sichtbarkeit in den Patch-Status über Endpunkte hinweg, zusammen mit Berichten, die die Audit-Bereitschaft und die Compliance-Nachweisanforderungen unterstützen. Falls ein Patch jemals nicht ordnungsgemäß installiert wird, können IT-Agenten ihn sehen und erneut installieren.
Schritt-für-Schritt: So reduzieren Sie Patch-Rückstände richtig
Die Reduzierung Ihres Patch-Rückstands muss kein Kampf sein und erfordert keine zusätzlichen Mitarbeiter. Wenn Sie Ihre Patches besser verwalten und Ihren Rückstand reduzieren möchten, können Sie das in ein paar einfachen Schritten erreichen:
Überprüfen Sie Ihren aktuellen Patch-Rückstand und kategorisieren Sie nach Schweregrad, damit Sie Ihre Update-Bedürfnisse priorisieren können.
Konfigurieren Sie Ihre Richtlinien in Splashtop Autonomous Endpoint Management entsprechend Ihren Bedürfnissen und Vorschriften, um sicherzustellen, dass kritische und hochriskante Updates zuerst verwaltet werden.
Aktivieren Sie die Echtzeitausführung von Patches für Remote-Endpunkte, sodass Updates bereitgestellt werden können, sobald die Geräte online sind und die Richtlinienanforderungen erfüllen.
Von dort aus können Sie Ihren Fortschritt überwachen, sicherstellen, dass Patches ordnungsgemäß bereitgestellt werden, und bei Bedarf Ausnahmen behandeln. Es wird auch empfohlen, Ihren Rückstand zu überprüfen, um eventuelle Trends zu identifizieren und Ihre Richtlinien bei Bedarf zu verfeinern. Dies hilft, eine nahtlose, automatisierte Patch-Bereitstellung über Endpunkte hinweg sicherzustellen, die effizient Ihren Rückstand abarbeiten wird.
Patch-Rückstände dauerhaft verhindern
Die Reduzierung Ihres Rückstands ist nur ein Teil der Gleichung; der Rest besteht darin, zu verhindern, dass er wieder wächst. Die automatisierte Patch-Verwaltung von Splashtop AEM hilft IT-Teams, Patches konsistenter bereitzustellen und das Risiko von zurückkehrenden Rückständen zu verringern.
Splashtop AEM verhindert das Anwachsen von Patch-Rückständen mit:
Kontinuierliche Priorisierung
Wenn Sie mehrere Patches bereitstellen müssen, ist es wichtig, dass die kritischsten zuerst ausgerollt werden. Splashtop AEM nutzt CVE-basierte Einblicke und Schweregrad-Daten, um Patches zu priorisieren, die Belichtungsfenster zu verkleinern und laufende Compliance-Bemühungen zu unterstützen.
Ausnahmebasiertes Management
Es gibt Zeiten, in denen die Automatisierung versagt und Menschen eingreifen müssen. Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können Agenten diese Ausnahmen direkt verwalten, wenn sie müssen, ohne jede Aktualisierung manuell verwalten und genehmigen zu müssen. Auf diese Weise können die Agenten sicherstellen, dass Patches ordnungsgemäß bereitgestellt werden und Ausnahmen behandelt werden, ohne dass sie jedes Update manuell verwalten müssen.
Fortlaufende Sichtbarkeit
Wenn die Sichtbarkeit nachlässt, können Rückstände wachsen. Splashtop Autonomes Endpunktmanagement bietet Einblick in den Status von Patches und Warteschlangen über Endpunkte hinweg, sodass IT-Teams ihre Rückstände und Patches überwachen und verwalten können. Wenn ein Rückstau entsteht, können Agenten dies sehen und mit der Bereitstellung von Updates beginnen, sowie fehlgeschlagene Patches oder einzelne Geräte identifizieren, die ein Update benötigen.
Sicherheits- und Compliance-Vorteile
Angesichts der Arbeit, die in das Patch-Management und die Reduzierung von Patch-Rückständen fließt, fragen sich einige vielleicht, ob sich der Aufwand lohnt. Das Aufrechterhalten der Patch-Compliance und das Halten von Rückständen auf einem niedrigen Niveau bietet viele Vorteile für Cybersicherheit und IT-Compliance, einschließlich:
Schnellere Behebung von Hochrisikoschwachstellen: Splashtop AEMs automatisiertes Patch-Management stellt sicher, dass kritische Patches umgehend bereitgestellt werden, anstatt auf einen Rückstand zu warten, was zu einer schnelleren Behebungszeit führt.
Reduzierte Belichtungsfenster: Je schneller eine Schwachstelle gepatcht wird, desto weniger Zeit sind die Geräte exponiert. Die automatisierte Patch-Verwaltung reduziert Expositionszeiten, indem sie die Bereitstellung von Patches beschleunigt. Dadurch können Organisationen eine stärkere Sicherheitslage aufrechterhalten und Nachweise für die Einhaltung von Vorschriften erbringen.
Verbesserte Prüfbereitschaft: Wenn Sie einer Prüfung zur Sicherheits- und IT-Compliance unterzogen werden, wird unter anderem der Status Ihrer Patches überprüft. Splashtop Autonomous Endpoint Managements automatisierte Patch-Verwaltung hilft, Ihre Endpunkte vollständig gepatcht und auf dem neuesten Stand zu halten, sodass Sie die Einhaltung auch bei einem überraschenden Audit nachweisen können.
Weniger operativer Stress für IT-Teams: Ständiges Überprüfen von Updates, Genehmigen von Patches und deren manuelle Installation auf Geräten kann eine große Stressquelle und Zeitfresser für IT-Teams sein. Die Patch-Automatisierung mit Splashtop Autonomous Endpoint Management entlastet Ihre Agents, sodass sie sich wichtigeren Aufgaben widmen können, und beseitigt eine Stressquelle.
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten
Es ist wichtig, Ihren Patch-Rückstand zu reduzieren, aber zu versuchen, ihn zu überstürzen oder ohne Plan anzugehen, ist ein Rezept für eine Katastrophe. Wenn Sie Ihr Backlog verwalten möchten, sollten Sie auf mehrere häufige Fehler achten.
Häufige Fehler sind:
Der Versuch, den Rückstand manuell zu bearbeiten, ist ein zeitaufwändiger Prozess, dem die Priorisierung, Automatisierung und Effizienz eines automatisierten Patch-Managements fehlt.
Automatisieren ohne Priorisierung wird dazu führen, dass kritische Patches übersehen werden, während zuerst kleinere, unwesentliche Patches installiert werden.
Das Ignorieren von Drittanbieter-Software-Updates lässt Geräte anfällig werden, da Drittanbieteranwendungen häufige Angriffsvektoren sind und oft ihre eigenen kritischen Sicherheitsupdates haben.
Das Verlassen auf lange Check-in-Intervalle führt zu verlängerten Verwundbarkeitsperioden, in denen Geräte ungepatcht bleiben, und zu größeren Rückständen, sobald der Check-in ansteht.
Den Aufwand statt der Ergebnisse zu messen konzentriert sich auf die falschen Metriken und nimmt eine Korrelation zwischen Aufwand und Ergebnissen an, anstatt zu prüfen, ob die Patches ordnungsgemäß und umgehend installiert werden.
Weniger Rückstände, bessere Sicherheit
Patch-Rückstände sind keine Frage der Mitarbeiter, sondern vielmehr eine Frage der von Ihnen verwendeten Systeme. Wenn Sie sich auf langsame Patch-Check-In-Zyklen und manuelles Patchen verlassen, lassen Sie Ihren Rückstand anwachsen, während Ihnen die Geschwindigkeit fehlt, um mit neuen Patches Schritt zu halten.
IT-Teams benötigen Automatisierung, Sichtbarkeit und Echtzeitausführung, um ihren Patch-Rückstand dauerhaft zu reduzieren. Mit der richtigen Patch-Management-Software ist es einfach, Patches in Remote-Umgebungen zu erkennen, freizugeben, zu priorisieren und bereitzustellen, ohne zusätzliche IT-Mitarbeiter einstellen zu müssen.
Splashtop AEM hilft Ihnen, Patches schnell, effizient und mit minimalem manuellen Aufwand zu verwalten. Dadurch können IT-Teams Endpunkte schützen und ihre Rückstände reduzieren, ohne zusätzliche Hilfe zu benötigen. Es bietet IT-Teams die Werkzeuge und Technologien, die sie benötigen, um Endpunkte zu überwachen, Probleme proaktiv anzugehen und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren, einschließlich:
Automatisiertes Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Anwendungen.
KI-gestützte CVE-basierte Schwachstellen-Einblicke.
Anpassbare Richtlinienframeworks, die in Ihrem gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Hardware- und Software-Inventarisierung sowie Verwaltung über alle Endpunkte hinweg.
Warnmeldungen und Behebungen, um Probleme automatisch zu lösen, bevor sie zu echten Problemen werden.
Hintergrundaktionen, um auf Tools wie Task-Manager und Geräte-Manager zuzugreifen, ohne die Nutzer zu unterbrechen.
Bereit, Ihre Patch-Rückstände zu reduzieren, ohne das Personal aufzustocken? Erleben Sie Splashtop AEM selbst mit einer kostenlosen Testversion.