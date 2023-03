Wie EPAD Business IT 250 Computer von LogMeIn zu Splashtop migrierte

EPAD Business IT, ein& IT-Computerdienstleister, wechselte von LogMeIn Central zu Splashtop Remote Support und migrierte alle 250 verwalteten Computer an nur einem Abend.

Lass dich nicht von der Angst vor unzähligen Stunden und Kopfschmerzen beim Versuch, deine verwalteten Computer auf eine neue Remote-Support-Plattform zu migrieren, davon abhalten, zu etwas Besserem zu wechseln.

Tatsächlich muss der Migrationsprozess nicht schwierig sein. Das hat Eric Gravens, Inhaber von EPAD Business IT, gelernt, als er seine 250 verwalteten Computer in nur wenigen Stunden von LogMeIn Central auf Splashtop Remote Support migrierte.

„Ich hatte große Kopfschmerzen erwartet“, sagte Gravens, „Aber es war großartig! Mit fantastisch, ich meine FANTASTISCH! Es hat einen Abend gedauert, fast alle unsere PCs von LogMeIn Central 250 Basic auf [Splashtop Remote Support] zu migrieren.“

Es gibt viele Gründe für den Wechsel von LogMeIn zu Splashtop, wie Gravens in seiner Fallstudie erklärt. Splashtop ist die beste Alternative zu LogMeIn Central und im Vergleich zu den Preisen von LogMeIn Central deutlich günstiger. Wenn Sie befürchten, dass die Migration kompliziert sein könnte, lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie EPAD Business IT von der vereinfachten Migration von LogMeIn Central zu Splashtop Remote Support profitierte.

Migration von Splashtop zu LogMeIn mit One2Many

Wir haben ein paar Möglichkeiten gefunden, die Migration all deiner verwalteten Computer von LogMeIn zu Splashtop zu vereinfachen. Tatsächlich haben wir die Schritte skizziert, die du unternehmen kannst, um deine Computer auf Splashtop umzustellen.

Genau das tat Gravens, als er den Wechsel einleitete. Er las die oben verlinkte Seite durch und entschied sich, die One2Many-Funktion von LogMeIn zu verwenden, um Splashtop auf seinen verwalteten Computern bereitzustellen.

„Es hat uns eine unbekannte Menge an Arbeitsstunden gespart und ich konnte die Migration in einer Nacht selbst durchführen“, sagte Gravens.

Dieser Prozess umfasst zwei einfache Schritte. Zuerst erstellst du dein Deployment-Paket in der Splashtop-Webkonsole. Das Bereitstellungspaket installiert den Splashtop Streamer auf deinen verwalteten Computern. Sobald das Deployment-Paket auf dem Computer geöffnet ist, lädt es den Splashtop Streamer herunter, der mit deinem Konto verknüpft ist, sodass du jederzeit unbegrenzten Fernzugriff auf diesen Computer hast.

Nachdem du das Bereitstellungspaket erstellt hast, besteht der zweite Schritt darin, die One2Many-Funktion von LogMeIn zu verwenden, um den Splashtop Streamer im Hintergrund auf deinen Computern bereitzustellen.

Gravens skizzierte, wie einfach der Prozess war:

„Bevor unser Abonnement von LogMeIn auslief, haben wir eine Testversion von LogMeIn Premier oder Premium gestartet, unabhängig davon, wie ihr Produkt auf der höchsten Stufe heißt und das die One2Many-Funktion beinhaltet“, sagte Gravens.

"Wir haben jede Gruppe in Splashtop erstellt und den Bereitgestellten Streamer für jede Gruppe erstellt. Splashtop hat auf seiner Website einen Artikel über die Bereitstellung des Streamers mit One2Many. Ich schlage vor, das zu überprüfen.

Der gesamte Bereitstellungsprozess von Splashtop dauerte für alle unsere PCs weniger als 3 Stunden. Wir hatten ein paar Kunden, die vergessen haben, ihre PCs eingeschaltet zu lassen, also mussten wir uns am nächsten Tag darum kümmern. Kein Problem, die überwiegende Mehrheit war an diesem Abend fertig.“

Andere Möglichkeiten der Migration

Sie können auch andere Bereitstellungstools wie Microsoft Group Policy, SCCM oder ein RMM-Tool nutzen, um von LogMeIn zu Splashtop zu migrieren. Mit diesen Tools können Sie den Splashtop Streamer mithilfe von MSI oder EXE auf allen verwalteten Computern gleichzeitig installieren.

Warum von LogMeIn zu Splashtop wechseln

Splashtop schneidet besser ab, hat dieselben Top-Funktionen und kostet weniger als LogMeIn. Du kannst bis zu 70% deiner Kosten sparen, indem du von LogMeIn zu Splashtop wechselst, genau wie Eric Gravens von EPAD Business IT.

Hier erfahren Sie, warum Splashtop die beste Alternative zu LogMeIn ist und wie die Lösung es Ihnen ermöglicht, im Vergleich zu den LogMeIn-Preisen bis zu 50 % zu sparen.

Möchtest du mehr darüber erfahren, warum EPAD Business IT die Umstellung vorgenommen hat? Schau dir unsere EPAD Business IT-Fallstudie an, um mehr über die Herausforderungen zu erfahren, vor denen Gravens mit LogMeIn stand (einschließlich der Tatsache, dass sich sein Jahrespreis in einem Jahr fast verdoppelt hat ) und wie er mit Splashtop ein besseres Zuhause gefunden hat.