Wie EPAD Business IT 250 Computer von LogMeIn zu Splashtop migrierte

EPAD Business IT, ein& IT-Computerdienstleister, wechselte von LogMeIn Central zu Splashtop Remote Support und migrierte alle 250 verwalteten Computer an nur einem Abend.
Lassen Sie sich nicht von der Angst vor unzähligen Stunden und Kopfschmerzen bei der Migration Ihrer verwalteten Computer auf eine neue Fernsupport-Plattform davon abhalten, zu etwas Besserem zu wechseln.
Tatsächlich muss der Migrationsprozess nicht schwierig sein. Das hat Eric Gravens, Inhaber von EPAD Business IT, gelernt, als er seine 250 verwalteten Computer in nur wenigen Stunden von LogMeIn Central auf Splashtop Remote Support migrierte.
„Ich hatte große Kopfschmerzen erwartet“, sagte Gravens, „Aber es war großartig! Mit fantastisch, ich meine FANTASTISCH! Es hat einen Abend gedauert, fast alle unsere PCs von LogMeIn Central 250 Basic auf [Splashtop Remote Support] zu migrieren.“
Es gibt viele Gründe für den Wechsel von LogMeIn zu Splashtop, wie Gravens in seiner Fallstudie erklärt. Splashtop ist die beste Alternative zu LogMeIn Central und im Vergleich zu den Preisen von LogMeIn Central deutlich günstiger. Wenn Sie befürchten, dass die Migration kompliziert sein könnte, lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie EPAD Business IT von der vereinfachten Migration von LogMeIn Central zu Splashtop Remote Support profitierte.
Migration von Splashtop zu LogMeIn mit One2Many
Wir haben ein paar Möglichkeiten gefunden, um den Wechsel aller Ihrer verwalteten Computer von LogMeIn zu Splashtop zu erleichtern. Tatsächlich haben wir die Schritte skizziert, die Sie unternehmen können, um Ihre Computer auf Splashtop umzustellen.
Genau das tat Gravens, als er den Wechsel einleitete. Er las die oben verlinkte Seite durch und entschied sich, die One2Many-Funktion von LogMeIn zu verwenden, um Splashtop auf seinen verwalteten Computern bereitzustellen.
„Es hat uns eine unbekannte Menge an Arbeitsstunden gespart und ich konnte die Migration in einer Nacht selbst durchführen“, sagte Gravens.
Dieser Prozess umfasst zwei einfache Schritte. Zuerst erstellen Sie Ihr Bereitstellungspaket in der Splashtop-Webkonsole. Das Bereitstellungspaket ist das, was den Splashtop Streamer auf Ihren verwalteten Computern installiert. Sobald das Bereitstellungspaket auf dem Computer geöffnet wird, lädt es den Splashtop Streamer herunter, der mit Ihrem Konto verknüpft ist, und gibt Ihnen unbegrenzten Fernzugriff auf diesen Computer.
Nachdem Sie das Bereitstellungspaket erstellt haben, besteht der zweite Schritt darin, die One2Many-Funktion von LogMeIn zu verwenden, um den Splashtop Streamer leise auf Ihre Computer zu verteilen.
Gravens skizzierte, wie einfach der Prozess war:
„Bevor unser LogMeIn-Abonnement endete, haben wir eine Testversion von LogMeIn Premier oder Premium gestartet, wie auch immer ihr höchstgestuftes Produkt mit der One2Many-Funktion hieß“, sagte Gravens.
"Wir haben jede Gruppe in Splashtop erstellt und den Bereitgestellten Streamer für jede Gruppe erstellt. Splashtop hat auf seiner Website einen Artikel über die Bereitstellung des Streamers mit One2Many. Ich schlage vor, das zu überprüfen.
Der gesamte Bereitstellungsprozess von Splashtop dauerte für alle unsere PCs weniger als 3 Stunden. Wir hatten ein paar Kunden, die vergessen haben, ihre PCs eingeschaltet zu lassen, also mussten wir uns am nächsten Tag darum kümmern. Kein Problem, die überwiegende Mehrheit war an diesem Abend fertig.“
Andere Möglichkeiten der Migration
Sie können auch andere Bereitstellungstools wie Microsoft Group Policy, SCCM oder ein RMM-Tool nutzen, um von LogMeIn zu Splashtop zu migrieren. Mit diesen Tools können Sie den Splashtop Streamer mithilfe von MSI oder EXE auf allen verwalteten Computern gleichzeitig installieren.
Warum von LogMeIn zu Splashtop wechseln
Splashtop bietet eine bessere Leistung, hat die gleichen Top-Funktionen und kostet weniger als LogMeIn. Sie können bis zu 70 % Ihrer Kosten sparen, indem Sie von LogMeIn zu Splashtop wechseln, genau wie Eric Gravens bei EPAD Business IT.
Hier erfahren Sie, warum Splashtop die beste Alternative zu LogMeIn ist und wie die Lösung es Ihnen ermöglicht, im Vergleich zu den LogMeIn-Preisen bis zu 50 % zu sparen.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, warum EPAD Business IT den Wechsel vollzogen hat? Schauen Sie sich unsere EPAD Business IT Fallstudie an, um mehr über die Herausforderungen zu erfahren, denen Gravens mit LogMeIn gegenüberstand (einschließlich der Tatsache, dass sich sein jährlicher Preis fast verdoppelt hat), und wie er mit Splashtop ein besseres Zuhause fand.