Wenn Ihr Unternehmen mehrere Endpunkte hat, müssen Sie in der Lage sein, alle zu schützen. Dies gilt für jeden Endpunkt in Ihrem Netzwerk, ist jedoch besonders wichtig für Remote-Geräte und solche, die von hybriden Mitarbeitern genutzt werden.
Unternehmen können ihre Geräte, Daten und Netzwerke mit robusten Endpunktsicherheitslösungen schützen, selbst wenn Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten. Dennoch gibt es einige wesentliche Best Practices für Endpunktsicherheit, die nicht übersehen werden dürfen.
Mit diesen Aspekten im Hinterkopf, wollen wir die besten Praktiken für Endpunktsicherheit untersuchen, warum starke Endpunktsicherheitsstrategien in einer modernen Remote-Arbeitsumgebung unerlässlich sind und wie Lösungen wie Splashtop AEM helfen können, Ihre Endpunkte sicher zu halten.
Wesentliche Risiken bei der Endpunktsicherheit
Endpoints (insbesondere Remote-Geräte) sind mehreren Bedrohungen ausgesetzt. Organisationen und IT-Teams müssen sich der verschiedenen Risiken im Zusammenhang mit der Endpunktsicherheit bewusst sein, damit sie darauf vorbereitet sind, diese effektiv anzugehen.
Häufige Risiken sind:
Common vulnerabilities and exposures (CVEs), die in der Vergangenheit Geräte und Anwendungen beeinträchtigt haben.
Ungesicherte Geräte, die nicht über die Sicherheitsfunktionen verfügen, um Cyber-Angreifer in Schach zu halten.
Veraltete Software, die nicht über die neuesten Sicherheitspatches verfügt, lässt das Gerät exponiert und anfällig zurück.
Menschliches Versagen, sei es ein Fehler wie das Hereinfallen auf einen Phishing-Betrug oder das Vergessen, ein Patch-Update zu installieren, kann weitreichende Folgen haben.
Jedes davon kann eine Gelegenheit für Cyberkriminelle darstellen, um Netzwerke zu infiltrieren und sensible Daten zu stehlen.
Wie Remote-Arbeit die Notwendigkeit für Endpunktsicherheit erhöht
Bei allen Vorteilen der Fernarbeit gibt es auch Sicherheitsherausforderungen, derer sich IT-Teams bewusst sein müssen. Das Wachstum von Remote- und Hybridarbeit, BYOD -Richtlinien und Internet der Dinge (IoT)-Geräten hat den Bedarf an Endpunktsicherheit erhöht, denn je mehr Mitarbeiter remote arbeiten, desto größer ist das Risiko von Cyberangriffen.
Außerdem wird es immer schwieriger sicherzustellen, dass jeder Endpunkt vollständig gepatcht und geschützt ist, da mehr Mitarbeiter remote und auf einer Vielzahl von Geräten arbeiten. Es besteht immer das Risiko menschlicher Fehler oder dass Sicherheitsupdates übersprungen werden, was es umso wichtiger macht, Endpunktmanagementlösungen zu verwenden, die Updates automatisieren und Sicherheitsrichtlinien auf entfernten Geräten durchsetzen können.
Unternehmen benötigen robuste Endpoint-Sicherheitslösungen, die Geräte, Netzwerke und sensible Daten einfach überwachen, verwalten und schützen können. Diese sollten es den Mitarbeitern ermöglichen, von überall aus zu arbeiten und auf das Firmennetzwerk zuzugreifen, ohne die Sicherheit zu gefährden, und typischerweise Sicherheitsfunktionen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und rollenbasierte Zugriffskontrolle umfassen, um Benutzer zu verifizieren und Daten zu schützen.
Mit den richtigen Endpunktsicherheitslösungen können Unternehmen Mitarbeitern ermöglichen, von überall aus zu arbeiten, ohne die Sicherheit zu gefährden, und sichere Fernarbeit im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.
10 Endpunktsicherheits-Best Practices zum maximalen Schutz
Angesichts der Bedeutung der Endpunktsicherheit ist es wichtig, die Tipps und Tricks zu kennen, die Ihnen helfen, Ihre Sicherheit zu maximieren. Diese Best Practices für Endpunktsicherheit helfen dabei, Ihre Remote-Endpunkte jederzeit geschützt zu halten:
1. Alle Geräte im Netzwerk lokalisieren & überwachen
Jedes ungesicherte und vergessene Gerät kann eine Sicherheitslücke darstellen, die Angreifer ausnutzen können, daher ist das Auffinden und Überwachen aller Ihrer angeschlossenen Geräte unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass Sie ein vollständiges Inventar aller Ihrer Hardware und Software haben, einschließlich Echtzeit-Erkennung und -Überwachung.
2. Sicherer Endpunktzugang
Jeder Ihrer Endpunkte kann potenziellen Angreifern Zugriff auf Ihre Systeme verschaffen, daher ist es entscheidend, sie sicher zu halten. Dazu gehört das vollständige Patchen jedes Endpunkts und die Gewährleistung, dass sie über Sicherheitsfunktionen und Schutzmaßnahmen verfügen, um Cyberangriffe zu erkennen und abzuwehren.
3. Endpunkte regelmäßig scannen
Endpunktschutz erfordert das Scannen und Überwachen Ihrer Endpunkte, um verdächtige Aktivitäten, Malware und andere Probleme zu erkennen. Regelmäßiges oder Echtzeit-Scannen kann helfen, potenzielle Probleme zu identifizieren, sodass sie schnell angegangen und gemildert werden können, um die Geräte reibungslos laufen zu lassen.
4. Installieren Sie regelmäßig Updates, Patches und Software
Das Patchen und Aktualisieren von Geräten ist sowohl für die Sicherheit als auch für die IT-Konformität unerlässlich. Eine Echtzeit- Patch-Management-Lösung macht es einfach, Endpunkte und Anwendungen mit automatisierten Patch-Bereitstellungen auf dem neuesten Stand zu halten, aber wenn Sie keine solche Lösung haben, sollten Sie sich angewöhnen, regelmäßig nach Updates zu suchen und diese so schnell wie möglich zu installieren.
5. Verwenden Sie Verschlüsselung für Remote-Endpunkte
End-to-End-Verschlüsselung ist entscheidend für die sichere Übertragung von Daten über entfernte Endpunkte. Verschlüsselung verschlüsselt Daten während des Transits, wodurch es schwieriger wird, sie abzufangen und zu stehlen. Dies ist besonders nützlich für Remote-Endpunkte, da Unternehmen keine Kontrolle über die WLAN-Netzwerke haben, mit denen die Remote-Geräte verbunden sind. Daher sind stärkere Sicherheitsmaßnahmen notwendig.
6. Implementieren Sie sichere BYOD-Richtlinien
Bring Your Own Device (BYOD)-Richtlinien sind bei Unternehmen und Mitarbeitern beliebt, da sie es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre bevorzugten Geräte zu nutzen. Diese Richtlinien erfordern jedoch auch starke Cyber-Sicherheits -Regelungen, da BYOD mehrere eigene Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Endpoint-Sicherheitslösung verwenden, die geräteübergreifend funktioniert und BYOD-Umgebungen berücksichtigt, sowie eine Richtlinie, die die Sicherheitsregeln umreißt, an die sich die Mitarbeiter halten sollten.
7. Verabschiedung einer Zero-Trust-Richtlinie
Zero-Trust-Sicherheit erfordert, dass Benutzer sich jedes Mal authentifizieren, wenn sie sich mit einem Teil des Netzwerks verbinden möchten. Dies bietet eine zusätzliche Schutz- und Verifikationsebene, sodass selbst wenn das Konto eines Mitarbeiters kompromittiert ist, es für den Angreifer schwieriger wird, auf das Netzwerk zuzugreifen. Es wird auch Privileged Access Management verwendet, bei dem der Zugriff und die Geräteprivilegien standardmäßig eingeschränkt sind.
8. Einrichtung von Protokollen nach einem Sicherheitsvorfall
Zu wissen, wie man nach einem Einbruch reagiert, kann genauso wichtig sein wie die Verteidigung gegen sie. Das Vorhandensein von Post-Breach-Protokollen bedeutet, dass im Falle des Schlimmsten Ihre Teams bereit sind, den Schaden zu beheben, verlorene Daten wiederherzustellen und weitere Einbrüche zu verhindern. Die Vorbereitung auf das Schlimmste bedeutet, dass Sie sowohl bereit sind, sich zu verteidigen als auch sich zu erholen, sollte es passieren.
9. Führen Sie kontinuierliche Endpunkt-Scans durch
Ein Teil des Endpunktmanagements und -schutzes besteht darin, Geräte zu scannen, um sicherzustellen, dass sie sicher bleiben, und um verdächtige Aktivitäten zu überwachen. Der Einsatz von Threat Intelligence und Endpunktscans kann helfen, Bedrohungen in Echtzeit zu identifizieren, sodass sie behoben werden können, bevor sie zu einem Problem werden. Je länger Sie mit einem Scan warten, desto größer werden die Risiken.
10. Mitarbeiter zu den besten Sicherheitspraktiken schulen
Menschliches Versagen ist ein bedeutender Beitrag zu Datenverletzungen und anderen Sicherheitsfehlern. Daher sollten Mitarbeiter auch in Best Practices zur Endpunktsicherheit geschult und darüber informiert werden. Dazu gehört das Vorhandensein von Sicherheitsrichtlinien, Informationen darüber, wie jede Sicherheitsfunktion funktioniert, und Schulungen zu wie man Phishing und ähnliche Angriffe verhindert.
Wie Sie die beste Endpoint-Sicherheitslösung für Ihr Unternehmen auswählen
Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Wahl der Endpunktsicherheitslösung Ihre Sicherheitslage entscheidend beeinflussen kann und bestimmt, ob Sie Ihr Netzwerk und Ihre Remote-Geräte sicher halten können. Daher müssen Entscheidungsträger eine Endpunktsicherheitslösung wählen, die ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht.
Berücksichtigen Sie diese Faktoren bei der Auswahl von Endpunktsicherheitslösungen:
Tools und Funktionen: Stellen Sie zuerst sicher, dass die Lösung die benötigten Sicherheitsfunktionen bietet, einschließlich eines mehrschichtigen Schutzes, proaktiver Warnungen und CVE-basierter Einblicke, um Bedrohungen zu erkennen, bevor sie zu einem Problem werden.
Skalierbarkeit: Wenn Ihr Unternehmen wächst, müssen Sie exponentiell mehr Endpunkte verwalten. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Lösung verwenden, die mit Ihrem Unternehmen skalieren und wachsen kann, damit Sie weiterhin jeden Endpunkt unterstützen können.
Einfache Verwaltung: Wenn eine Lösung zu komplex oder schwer zu bedienen ist, können Sie ihre vollen Vorteile nicht ausschöpfen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Lösung verwenden, die einfach zu bedienen ist und das Endpunktmanagement vereinfacht; auf diese Weise können Sie die Vorteile aller Funktionen maximal nutzen.
Echtzeit-Bedrohungserkennung: Wenn eine Bedrohung auftaucht, müssen Sie sofort informiert werden, nicht erst Stunden später. Echtzeit-Bedrohungserkennung ist entscheidend für die Endpoint-Sicherheit, da sie sofortige Warnungen liefert, die IT-Teams dabei helfen, potenzielle Schwachstellen oder Sicherheitsverletzungen so schnell wie möglich zu beheben.
Automatisierte Reaktion: Wenn „so schnell wie möglich“ nicht schnell genug ist, sind automatisierte Reaktionen es. Die Verwendung einer Lösung mit automatisierten Reaktionen ermöglicht es Benutzern, potenzielle Probleme sofort mit intelligenten Aktionen zu adressieren und bietet sofortigen Schutz gegen erkannte Bedrohungen.
Integrationen: Ihre Endpunktsicherheitslösung muss sich mit allen Geräten und Anwendungen von Drittanbietern integrieren lassen, die Ihre Mitarbeiter nutzen. Wenn sie ein bestimmtes Gerät oder eine App nicht verwalten oder schützen kann, bleibt eine potenzielle Schwachstelle bestehen, die Angreifer ausnutzen können.
Kosteneffizienz: Während ein guter Endpunktschutz von unschätzbarem Wert ist, haben Unternehmen dennoch Budgets, die sie berücksichtigen müssen. Suchen Sie nach einer kosteneffizienten Lösung, die alle benötigten Funktionen und Benutzerfreundlichkeit bietet, ohne Ihr Budget zu sprengen.
Schützen Sie Ihre Endpunkte mit Splashtop AEM & Antivirus-Lösungen: Starten Sie mit einer kostenlosen Testversion!
Endpunktschutz ist entscheidend, um Netzwerke und Ferngeräte zu sichern, aber zum Glück gibt es Lösungen wie Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), die dabei helfen. Splashtop AEM hilft, Endpunkte in einem Unternehmen mit Echtzeit-Bedrohungserkennung, automatisiertem Patch-Management, anpassbaren Richtlinien und mehr zu schützen, damit Mitarbeiter überall sicher aus der Ferne arbeiten können.
Splashtop AEM hilft, die IT-Operationen zu optimieren und die Sicherheitskonformität durch Automatisierung, Einblick und Kontrolle zu verbessern, alles von einer einzigen Konsole aus. Außerdem können Sie mit dem Splashtop Antivirus -Add-on Endpunkte in Ihrem Unternehmen schützen und Risiken mit Anti-Malware-Scans, fortschrittlicher Bedrohungskontrolle, Echtzeit-Benachrichtigungen und mehr mindern.
Splashtop AEM liefert IT-Teams die Werkzeuge und Technologien, die sie benötigen, um Endpunkte zu überwachen, Proaktiv Probleme zu adressieren und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dazu gehören:
Automatisches Patching für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps.
KI-gestützte, CVE-basierte Schwachstellen-Insights.
Anpassbare Richtlinienrahmen, die im gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Verfolgung und Verwaltung des Hardware- und Softwareinventars über Endpunkte hinweg.
Warnungen und Behebungen zur automatischen Lösung von Problemen, bevor sie zu größeren werden.
Hintergrundaktionen, um auf Werkzeuge wie Task-Manager und Geräte-Manager zuzugreifen, ohne Benutzer zu unterbrechen.
Es ist an der Zeit, Ihre Endpunkte mit Leichtigkeit zu schützen. Beginnen Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop AEM!