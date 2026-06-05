In unserem digital vernetzten Zeitalter kann die Bedeutung einer zuverlässigen und effizienten Fernwartungssoftware nicht genug betont werden. Von der Wartung verwalteter Geräte bis hin zur Bereitstellung von technischem Support ist ein hochwertiges Fernwartungstool für Unternehmen unbedingt erforderlich.
Wie kann man bei der Vielzahl von Optionen die beste Fernsupport-Software wählen?
In diesem Blog gehen wir auf die wesentlichen Funktionen ein, die in Ihrem fernwartung tool enthalten sein sollten, und warum Splashtop die #1 Fernsupport-Lösung ist.
Fernwartungssoftware verstehen
Die Fernsupport-Software ermöglicht es IT-Profis, aus der Ferne auf Geräte zuzugreifen und diese zu steuern. So können sie Fehler und Probleme beheben, ohne physisch anwesend zu sein.
Dieses Tool ist in modernen Unternehmen von entscheidender Bedeutung, in denen Remote-Arbeit vorherrscht und schneller technischer Support erwartet wird. Ohne die richtige Software können Unternehmen jedoch mit Herausforderungen wie verzögerten Reaktionszeiten, Sicherheitsproblemen und geringerer Produktivität konfrontiert werden.
8 wesentliche Merkmale der besten Fernwartungssoftware
Wenn Sie nach der besten Fernwartungssoftware suchen, sollten Sie auf bestimmte Funktionen auf keinen Fall verzichten. Dazu gehören sichere Verbindungen, Unterstützung mehrerer Geräte, Dateiübertragungsfunktionen und reaktionsschneller Kundenservice. Solche Funktionen sorgen für ein nahtloses Benutzererlebnis und steigern die Produktivität und Effizienz des Unternehmens erheblich.
Hier ist eine vollständige Aufschlüsselung der wesentlichen Funktionen, die eine Fernwartungssoftware bieten sollte:
1 – Sichere Verbindungen
Das erste und wichtigste Merkmal, auf das man bei einem fernwartung tool achten sollte, ist eine robuste Sicherheit. Funktionen wie End-to-End-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Eindringungserkennung sorgen dafür, dass Ihre Daten und Verbindungen sicher bleiben. Diese Sicherheitsmaßnahmen schützen Ihre sensiblen Geschäftsinformationen und helfen, das Vertrauen der Kunden zu bewahren.
2 – Unterstützung mehrerer Geräte
Angesichts der Vielzahl von Geräten, die heute in Geschäftsabläufen verwendet werden, ist es entscheidend, dass Ihre fernwartungssoftware mehrere Plattformen unterstützen kann. Dazu gehören Windows, Mac, iOS und Android. Dies ermöglicht Ihrem IT-Support-Team, jedem in Ihrer Organisation zu helfen, unabhängig von ihrem Gerät, und sorgt für reibungslose Abläufe.
3 – Dateiübertragung
Diese Funktion ermöglicht es Ihrem Support-Team, Dateien vom Remote-Gerät zu senden und zu empfangen. Dies kann entscheidend sein, wenn bei der Fehlerbehebung bestimmte Dateien oder Software-Updates auf der Remote-Maschine installiert werden müssen.
4 – Remote-Neustart und automatische Wiederherstellung der Verbindung
Diese Funktion ermöglicht es Ihrem Support-Team, das Remote-Gerät neu zu starten und automatisch die Verbindung zur Sitzung wiederherzustellen. Dies ist unglaublich nützlich bei Systemabstürzen oder Softwareinstallationen, die einen Neustart erfordern, und kann dazu beitragen, die Zeit zur Lösung von Problemen zu verkürzen.
5 – Sitzungsaufzeichnung
Zur Qualitätskontrolle und zu Schulungszwecken sollte ein hervorragendes Fernwartungstool in der Lage sein, Sitzungen aufzuzeichnen. Dies kann auch für Audit- und Compliance-Zwecke hilfreich sein.
6 – Integrationsfähigkeiten
Ein Fernwartungs-Tool, das sich in andere in Ihrem Unternehmen verwendete Software – beispielsweise Ticketing- oder CRM-Systeme – integrieren lässt, kann Ihren Arbeitsablauf rationalisieren und die Effizienz steigern.
7 – Benutzerfreundliche Oberfläche
Ein Tool mit einer übersichtlichen, intuitiven Benutzeroberfläche kann die Produktivität Ihres Support-Teams verbessern, indem es die Navigation und effektive Nutzung des Tools erleichtert.
8 – Support rund um die Uhr
Ein zuverlässiges Kundensupport-Team des Fernwartungssoftware-Anbieters kann einen großen Unterschied machen, insbesondere wenn Sie Probleme mit dem Tool haben.
All diese Funktionen tragen zur Produktivität und Effizienz im Unternehmen bei, indem sie für schnellen, zuverlässigen und sicheren Fernsupport sorgen. Sie minimieren Ausfallzeiten, optimieren IT-Support-Prozesse und können letztendlich zu einer verbesserten Kundenzufriedenheit führen.
Warum Splashtop die beste Fernwartungssoftware ist
Splashtop bietet alles, was IT-Teams, Helpdesks und MSPs für einen schnellen, sicheren und zuverlässigen Fernsupport benötigen. Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiter oder Kunden unterstützen oder eine globale Geräteflotte verwalten: Leistung, Flexibilität und Wertigkeit von Splashtop sind unübertroffen.
Diese Aspekte machen Splashtop zur besten Fernsupport-Lösung:
Flexible Lizenzierungsoptionen – Wählen Sie den Plan, der Ihren Anforderungen entspricht:
Splashtop Remote Support für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Zugriff auf benutzer- und endpunktbasierte Modelle.
Splashtop Enterprise für erweiterte Sicherheit, zentralisierte Verwaltung, Service-Desk-Workflows und umfassende Bereitstellung.
Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Zugriff – Endbenutzer-Unterstützung in Echtzeit durch Verbindung mit deren Geräten mit oder ohne ihre Anwesenheit. Ideal für Helpdesks, Break/Fix- und proaktive Wartung.
Plattformübergreifende Unterstützung – Fernzugriff und -unterstützung von Windows-, MacOS-, Android-, iOS- und sogar Linux-Geräten von jedem modernen Gerät oder Browser aus.
Hohe Leistungsfähigkeit – Reibungslose Remote-Sitzungen in HD-Qualität, geringe Latenz, Unterstützung mehrerer Monitore und optimiertes Streaming – selbst bei Verbindungen mit geringer Bandbreite.
Sicherheit geht vor – Integrierte AES-256-Bit-Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung, SSO, Protokollierung, IP-Whitelisting und SOC-2-Konformität sorgen für geschützte Support-Sitzungen.
Integrierte Tools und Add-Ons – Steigerung der Support-Fähigkeiten mit Add-Ons wie:
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) für Echtzeitüberwachung und Patch-Automatisierung
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender
Splashtop Connector für RDP/SSH/VNC-Zugriff ohne VPN
Unterstützung von Augmented Reality (AR)-Kameras für praktische Feldführung
Schnelle Wertschöpfung – Einfache Bereitstellung, benutzerfreundliche Oberfläche und wettbewerbsfähige Preise bedeuten schnelle Einsatzfähigkeit ROI-Realisierung.
Erste Schritte mit Splashtop
Bei unserer Suche nach der besten Fernwartungssoftware geht Splashtop als klarer Gewinner hervor. Mit seinen robusten Funktionen, der hervorragenden Benutzererfahrung und dem erstklassigen Kundensupport ist es eine Investition, die erhebliche Renditen verspricht. Wir empfehlen Ihnen, Splashtop auszuprobieren und den Unterschied zu erleben, den es in Ihrem Unternehmen bewirken kann.
Die Implementierung von Splashtop in Ihrem Unternehmen ist völlig unkompliziert. Wählen Sie zunächst den Plan, der Ihren Anforderungen entspricht – von einfachen Lösungen bis hin zu Lösungen auf Unternehmensebene. Splashtop bietet wettbewerbsfähige Preise und stellt sicher, dass Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Melden Sie sich für die kostenlose Testversion an, um die Funktionen aus erster Hand zu erleben.