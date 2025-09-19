Die beste Anwendung für die Telearbeit

Erfahren Sie, warum Splashtop die beste Software für Fernzugriff auf Computer für Einzelpersonen und Teams bietet. Testen Sie es kostenlos.
Es ist noch nicht lange her, dass Telearbeit hartgesottenen Außendienstmitarbeitern vorbehalten war oder den wenigen, die den Luxus hatten, von zu Hause aus zu arbeiten. Aber jetzt halten es Menschen in allen Positionen und Berufen für notwendig, woanders als im Büro zu arbeiten.
Mit der Verfügbarkeit von Breitband-Internet an mehr Orten und erschwinglichen Laptops, Tablets und Mobilgeräten ist Telearbeit für fast jeden praktisch, der seine Arbeit am Computer erledigt.
In vielen Berufen gibt es jedoch immer noch ein erhebliches Hindernis für Telearbeit. Viele Profis verwenden proprietäre Software, auf die sie nur auf ihren Bürocomputern zugreifen können. Anwendungen wie Videobearbeitungswerkzeuge, 3D-Modellierung und Grafikdesign sind ebenfalls ressourcenintensiv, was bedeutet, dass die meisten Leute sie nicht auf ihren persönlichen Geräten ausführen können.
Diese Berufstätigen benötigen eine Möglichkeit, remote auf ihre Büroressourcen zuzugreifen.
In der Vergangenheit waren VPNs (Virtual Private Networks) die einzige Option, um auf diese Systeme zuzugreifen. Aber VPNs sind bekanntermaßen unzuverlässig, schwierig einzurichten und oft nicht sicher.
Mit der Splashtop-Software für den Fernzugriff auf Computer ist Telearbeit schneller, einfacher, zuverlässiger und sicherer als je zuvor.
Splashtop für Telearbeit
Anstatt sich mit den Einschränkungen eines VPNs auseinanderzusetzen, können Sie Splashtop einrichten, um von jedem anderen Gerät aus jederzeit auf Ihre Windows-PCs, Macs oder Linux-Computer zuzugreifen. Und da Splashtop plattformübergreifend ist, können Sie von einem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus telearbeiten.
Die Einrichtung ist ein Kinderspiel. Sobald Sie bereit sind, können Sie die Splashtop Business App auf einem Ihrer persönlichen Geräte öffnen, die Liste der Remote-Computer sehen, auf die Sie Zugriff haben, und die Fernverbindung mit nur einem Klick starten!
Das Fazit: Telearbeit ist einfach und funktioniert problemlos. Mit Splashtop haben Sie das Gefühl, direkt vor Ihrem Arbeitscomputer zu sitzen.
Es gibt keinen Grund, sich um die Sicherheit zu sorgen. Splashtop bietet mehrere Schutzebenen, einschließlich Geräteauthentifizierung, Zwei-Faktor-Verifizierung und 256-Bit-AES-Verschlüsselung.
Finden Sie heraus, warum Splashtop Remote Access die beste verfügbare Telearbeitssoftware ist, mit der Sie von jedem Gerät und von überall aus auf Ihre Arbeitscomputer zugreifen und diese steuern können. Melden Sie sich noch heute für Ihren kostenlosen Test an und schließen Sie sich über 30 Millionen Nutzern und mehr als 200.000 Unternehmen an, die mit SplashtopTelearbeit leisten.