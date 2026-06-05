Verwenden Sie AutoCAD über Remote Desktop mit Splashtop

Mit Splashtop können Sie von jedem Gerät aus auf den PC zugreifen, auf dem sich AutoCADbefindet, und die Kontrolle übernehmen, als säßen Sie direkt davor.
AutoCAD ist eine der beliebtesten Zeichen- und 3D-Modellierungssoftwareanwendungen, die von Geschäftsleuten und Studenten verwendet wird. Es ist ein leistungsstarkes Zeichenprogramm, das von Architekten, Ingenieuren und Entwicklern weit verbreitet ist und häufig in CTE-Kursen gelehrt wird.
Benutzer können jedoch häufig nur über bestimmte Computer auf AutoCAD zugreifen, normalerweise ihren Arbeitscomputer im Büro oder einen Laborcomputer in der Schule. Dies liegt daran, dass viele persönliche Geräte zu Hause nicht leistungsfähig genug sind, um AutoCAD auszuführen, und die Lizenzierung für persönliche Geräte teuer werden kann.
Wie können Sie also AutoCAD verwenden, während Sie von zu Hause aus arbeiten?
Splashtop ist die beste Remote-Desktop-Software für Einzelunternehmer, ganze Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.
Führen Sie AutoCAD remote mit Splashtop aus
Splashtop funktioniert, indem es Ihnen Fernzugriff auf einen Computer von einem anderen Gerät aus ermöglicht. Während einer Remote-Verbindung sehen Sie den Bildschirm des Remote-Computers auf Ihrem lokalen Gerät. Sie können den Computer fernsteuern, als ob Sie davor sitzen würden.
Sie können auf alle Dateien und Anwendungen auf dem Remote-Computer zugreifen, einschließlich AutoCAD.
Durch die Fernsteuerung von AutoCAD über Splashtop nutzen Sie die Hardware Ihres Remote-Computers. Dies bedeutet, dass Sie von einem Gerät wie einem Tablet, Smartphone oder Chromebook aus remote auf Ihren Computer zugreifen können, auf dem AutoCAD ausgeführt wird, und AutoCAD dennoch vollständig steuern können.
Ganze Organisationen können Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten umsetzen, indem sie den Mitarbeitern Fernzugriff auf AutoCAD auf Arbeitscomputern mit Splashtop ermöglichen.
Vorteile von Splashtop Remote Desktop für AutoCAD
Schnelle Fernverbindungen – Das Letzte, was Sie wollen, sind Verzögerungen oder andere Leistungsprobleme, die Ihre Produktivität beim Arbeiten aus der Ferne beeinträchtigen. Splashtop bietet Ihnen schnelle Verbindungen mit niedriger Latenz und 4K-Streaming.
Funktioniert mit jedem Gerät - Splashtop arbeitet vollständig plattformübergreifend, sodass es keine Rolle spielt, welches Betriebssystem Sie haben. Sie können Ihre Windows- und Mac-Computer von einem anderen Windows-, Mac-, Android-, iOS- oder Chromebook-Gerät fernsteuern.
Produktivitätssteigernde Funktionen – Die Funktionen von Splashtop umfassen das Übertragen von Dateien zwischen Computern, das Aufzeichnen von Sitzungen, Remote-Drucken, Remote-Wake-on-LAN, Multi-Monitor-Unterstützung und vieles mehr.
Branchenführende Sicherheit – Splashtops sichere Infrastruktur, 24/7-Einbruchsprävention und mehrere Sicherheitsfunktionen, einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung, Geräteüberprüfung, 256-Bit-AES-Verschlüsselung und vieles mehr, schützen Ihre Geräte und Daten.
Und wenn Sie darüber nachdenken, ein VPN auszuprobieren, sollten Sie es sich noch einmal überlegen. VPNs sind langsamer als Remote Desktop Softwarelösungen, besonders bei ressourcenintensiven Anwendungen wie AutoCAD. Außerdem könnten VPNs potenziell Ihre Anfälligkeit für Cyber-Bedrohungen im Vergleich zu Remote-Desktop-Lösungen erhöhen.
Praktische Anwendungen des AutoCAD-Fernzugriffs
Der Fernzugriff auf AutoCAD ermöglicht es Architekten, Ingenieuren und Designern, produktiv zu bleiben, ohne an einen bestimmten physischen Standort gebunden zu sein. Hier sind einige praktische Möglichkeiten, wie der Fernzugriff auf AutoCAD heute genutzt wird:
Remote-Zusammenarbeit an Designprojekten – Teams können sicher an CAD-Dateien von verschiedenen Standorten aus zusammenarbeiten, Entwürfe in Echtzeit überprüfen, bearbeiten und finalisieren, ohne im selben Büro sein zu müssen.
Zugriff auf Hochleistungs-Workstations – Benutzer können aus der Ferne auf leistungsstarke, bürobasierte Workstations von Laptops, Tablets oder Heimcomputern zugreifen und so eine reibungslose Handhabung großer und komplexer CAD-Dateien ohne Leistungseinbußen sicherstellen.
Designanpassungen vor Ort – Außenteams und Auftragnehmer können AutoCAD-Dateien remote auf Baustellen oder bei Kundenstandorten abrufen, was Echtzeit-Updates ermöglicht und Projektverzögerungen reduziert.
Flexible Arbeitsregelungen – Designprofis können Telearbeit leisten, von zu Hause aus arbeiten, auf Distanz arbeiten, von zu Hause aus arbeiten, reisen oder von Kundenbüros aus arbeiten, ohne den Zugang zu den benötigten Werkzeugen und Projekten zu verlieren, was flexiblere und effizientere Arbeitsabläufe unterstützt.
5 Schritte zum Fernzugriff auf AutoCAD mit Splashtop
Die Einrichtung des Fernzugriffs auf AutoCAD mit Splashtop ist schnell und einfach. So geht's los:
Melden Sie sich für ein Splashtop-Konto an – Erstellen Sie ein Splashtop-Konto und wählen Sie einen Plan, der Ihren Fernzugriffsanforderungen entspricht.
Installieren Sie den Splashtop Streamer auf dem Remote-Computer – Laden Sie die Splashtop Streamer-Anwendung auf den Computer herunter und installieren Sie sie, auf dem AutoCAD installiert ist. Dies ermöglicht den Fernzugriff.
Installieren Sie die Splashtop-App auf Ihrem Zugriffsgerät – Installieren Sie die Splashtop Business-App auf dem Gerät, das Sie für den Fernzugriff verwenden werden, sei es ein Windows-PC, Mac, Tablet oder Smartphone.
Starten Sie Splashtop und verbinden Sie sich mit Ihrem Computer – Öffnen Sie die App, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und wählen Sie den Computer aus, auf den Sie zugreifen möchten. Starten Sie die Fernsitzung mit nur einem Klick.
AutoCAD remote mit voller Leistung ausführen – Nach der Verbindung öffnen Sie AutoCAD und arbeiten an Ihren Design-Dateien, als würden Sie direkt vor dem entfernten Computer sitzen – genießen Sie ein reibungsloses, hochleistungsfähiges Remote-Desktop-Erlebnis mit Multi-Monitor-Unterstützung und latenzarmem Streaming.
Testen Sie jetzt AutoCAD Remote-Desktop mit Splashtop
Splashtop bietet Lösungen für einzelne Benutzer, kleine Teams und sogar ganze Organisationen. Testen Sie alle Pakete für das Arbeiten von zu Hause aus, und starten Sie jetzt mit Ihrer eigenen kostenlosen Testversion, um es selbst auszuprobieren! Es ist keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um Ihre kostenlos testen zu starten.
Wenn Sie nach Splashtop-Remote-Desktop-Software für Ihre Bildungseinrichtung suchen, um Schülern Fernzugriff auf AutoCAD und andere Computerressourcen der Schule zu ermöglichen, sehen Sie sich Splashtop für Remote-Labs an .