Laut dem Internet Crime Report 2025 des FBI meldeten Amerikaner im Jahr 2025 Verluste durch Internetkriminalität in Höhe von 20,9 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr. Es war außerdem das erste Jahr, in dem der Bericht der künstlichen Intelligenz einen eigenen Abschnitt widmete.
Der Bericht Deception in the AI Age 2026 des Thomson Reuters Institute hilft zu erklären, warum die Zahlen weiter steigen. Der Bericht basiert auf Interviews mit 13 US-Betrugsermittlern, Analysten für Finanzkriminalität, ehemaligen Bundesagenten und Technologiegründern und argumentiert, dass KI Betrugsmaschen von langsamer, manueller Arbeit in automatisierte Abläufe mit hohem Volumen verwandelt hat. Es warnt auch davor, dass Abwehrmaßnahmen, die für von Menschen betriebene Betrugsmaschen entwickelt wurden, nicht Schritt halten.
Im Folgenden schlüsseln wir vier Erkenntnisse aus dem Bericht auf, was jede davon für Unternehmen und Privatpersonen bedeutet und welche Rolle der Schutz direkt auf dem Computer dabei spielt.
Was der Bericht Deception in the AI Age herausfand
1. Betrugsmaschen sind erfolgreich, weil das Opfer Ja sagt
Der Bericht zieht eine klare Grenze zwischen Betrug und Betrugsmaschen. Betrug ist eine nicht autorisierte Handlung, etwa wenn ein Krimineller mit gestohlenen Zugangsdaten Geld verschiebt. Bei einer Betrugsmasche wird das Opfer dazu gebracht, die Handlung selbst auszuführen, sodass die Zahlung, der Login oder der Download legitim erscheint. Jede Prüfung wird bestanden, weil die richtige Person sie ausführt.
Dadurch sind Betrugsmaschen mit Sicherheitsmaßnahmen, die nur die Identität bestätigen, schwer zu erkennen. Das macht sie auch teuer: Cyberbetrug und digitale Betrugsmaschen machten 2025 85 % der dem FBI gemeldeten Verluste aus. Schutz muss genau in dem Moment greifen, in dem jemand im Begriff ist, auf eine Lüge hin zu handeln, bevor die Handlung abgeschlossen ist.
2. KI hat Betrug am Fließband ermöglicht
Dem Bericht zufolge ermöglicht KI Kriminellen, Tausende Varianten von Social Engineering gleichzeitig zu testen, die erfolgreichen beizubehalten und die erfolglosen zu verwerfen. Ausgefeilte Phishing-Nachrichten, geklonte Stimmen und gefälschte Dokumente lassen sich inzwischen mit wenig Aufwand erstellen. Der Bericht beschreibt außerdem organisierte Betrugszentren, die oft mit Menschenhandelsopfern besetzt sind und diese Operationen in industriellem Maßstab durchführen.
Die Daten des FBI zeigen die frühe Wirkung. IC3 erhielt 2025 22.364 Beschwerden, in denen auf AI Bezug genommen wurde, verbunden mit gemeldeten Verlusten von rund 893 Millionen US-Dollar.
Für alle, die versuchen, einen Betrugsversuch zu erkennen, verschwinden die vertrauten Warnzeichen zunehmend. Tippfehler, holprige Formulierungen und ein leicht unpassend klingender Tonfall sind keine verlässlichen Anzeichen mehr. Sensibilisierungsschulungen sind weiterhin wichtig, aber sie können nicht länger das Einzige sein, was zwischen einer überzeugenden Nachricht und einem kostspieligen Fehler steht.
3. Agentenbasierte KI könnte den menschlichen Betrüger überflüssig machen
Die vorausschauendste Warnung des Berichts betrifft agentische KI: autonome Systeme, die ein Opfer kontaktieren, sich an dessen Reaktionen anpassen und einen Betrug von Anfang bis Ende ohne menschliche Beteiligung durchführen können. Das Thomson Reuters Institute erwartet diesen Wandel schon bald und sagt, dass Finanzinstitute etwa 12 Monate Zeit haben, sich darauf vorzubereiten.
Wenn jeder Betrugsversuch fast nichts kostet, steigt ihre Zahl, und dieselben Personen werden häufiger ins Visier genommen. Abwehrmaßnahmen, die davon abhängen, dass jemand ein Problem bemerkt, brauchen eine automatisierte Absicherung, die rund um die Uhr funktioniert.
4. Wenn Geld bewegt wird, hat der Betrug bereits stattgefunden
Banken sehen die Transaktion. Was sie nur selten sehen, sind die Wochen des Kontakts, die dazu geführt haben. Wie Trace Fooshee von Datos Insights es im Bericht formulierte, sieht das Finanzinstitut bei einer Betrugsmasche "nur die letzten paar Meter". Der Erstkontakt und die gezielte Einflussnahme erfolgen über soziale Medien, Messaging-Apps und Telefonanrufe.
Die besten Chancen, einen Betrug zu stoppen, bestehen früher – bevor jemand eine Zahlung autorisiert. Bei vielen Betrugsmaschen tritt einer dieser früheren Momente auf dem eigenen Computer des Opfers ein.
Wie Betrugsmaschen den Computer des Opfers erreichen
Der Bericht konzentriert sich auf die Zahlung, aber bei vielen Betrugsmaschen ist zunächst ein Schritt auf dem eigenen Computer des Opfers nötig. Drei Wege tauchen immer wieder auf:
Gefälschte Websites und Anmeldeseiten. Ein Phishing-Link führt zu einer überzeugenden Kopie der Anmeldeseite einer Bank, eines E-Mail-Kontos oder einer Software und erfasst Passwörter oder Zahlungsdaten. Phishing und Spoofing waren 2025 die am häufigsten bei IC3 gemeldete Kriminalitätsart.
Schädliche Dateien und gefälschte Downloads. Ein gefälschter E-Mail-Anhang, eine gefälschte Rechnung oder ein gefälschtes Software-Update installiert Malware, die Daten stiehlt oder Angreifern Zugriff auf den Computer verschafft.
Gefälschte Support-Warnungen. Ein Pop-up oder ein unerwarteter Anruf behauptet, dass es ein Problem mit dem Computer gibt, und drängt das Opfer dazu, eine gefälschte Hilfs-Hotline anzurufen, wo es aufgefordert wird, für eine Behebung zu zahlen oder dem Anrufer die Kontrolle über den Computer zu geben. Die Hinweise der FTC zu Tech-Support-Betrugsmaschen weisen darauf hin, dass echte Sicherheitswarnungen Sie niemals auffordern, eine Telefonnummer anzurufen. Betrugsmaschen im Tech- und Kundensupport verursachten laut IC3 im Jahr 2025 gemeldete Verluste in Höhe von 2,13 Milliarden US-Dollar.
In jedem Fall unternimmt das Opfer diesen Schritt selbst, indem es auf den Link klickt, die Datei öffnet oder den Anruf tätigt. Deshalb müssen diese Momente am Computer unterbrochen werden, lange bevor irgendetwas die Bank erreicht.
Wie Betrugsprävention jetzt aussehen muss
Die Botschaft des Berichts an die Verteidiger lautet, dass Prävention früher im Betrugsablauf ansetzen muss. Für Unternehmen und Haushalte gleichermaßen läuft das auf vier Gewohnheiten hinaus:
Planen Sie eine Pause ein. Die einfachste Schutzmaßnahme des Berichts besteht darin, vor dem Handeln zu warten, selbst wenn es nur ein paar Minuten sind. Das FBI gibt denselben Rat und fordert die Menschen auf, "Take a Beat", bevor sie Geld oder persönliche Informationen senden.
Überprüfen Sie dies über einen separaten Kanal. Bestätigen Sie jede Zahlungsaufforderung, Kontoänderung oder jeden Supportanruf, indem Sie die Person oder das Unternehmen über eine Telefonnummer oder Adresse kontaktieren, der Sie bereits vertrauen.
Schützen Sie den Computer ebenso wie das Konto. Blockieren Sie Betrugsseiten und nicht autorisierte Fernzugriffs-Tools, bevor sie geladen oder installiert werden, damit ein überzeugender Köder weniger Angriffspunkte hat.
Machen Sie es leicht, Bedenken zu äußern. Mitarbeitende und Familienmitglieder sollten genau wissen, wem sie Bescheid geben müssen, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt – ohne Angst vor Schuldzuweisungen.
Eine vollständige Übersicht der Schutzmaßnahmen finden Sie in unserem Anti-Scam-Leitfaden für IT-Teams.
Wie Splashtop Shield dabei hilft, Betrugsmaschen auf Windows und Mac zu stoppen
Splashtop Shield ist Endpunktschutz für Windows- und Mac-Computer und ergänzt Standard-Antivirus um Schutz vor Betrugsversuchen und der Übernahme von Fernzugriffen. Es wurde für Situationen entwickelt, in denen ein Betrugsversuch den Computer erreicht, etwa wenn auf eine gefälschte Website geklickt oder auf eine Aufforderung zur Installation von Fernzugriffssoftware reagiert wird.
Bei unabhängigen Tests von West Coast Labs im April 2026 erreichte Splashtop Shield eine Schutzrate von 100 % gegen die getesteten Bedrohungen. Im November 2026 trat Splashtop mit Splashtop Shield der Microsoft Virus Initiative bei. Die Initiative ist ein Programm von Microsoft für Sicherheitsanbieter, deren Produkte von zugelassenen unabhängigen Testlaboren zertifiziert sind und die Microsoft-Anforderungen für eine zuverlässige Integration in Windows erfüllen.
Hier sehen Sie, wie Splashtop Shield dabei hilft, Betrugsmaschen zu stoppen:
1. Blockiert Betrugs- und Phishing-Websites
Splashtop Shield blockiert unsichere und bekannte Phishing-Websites und nutzt KI-gestützte Erkennung, um neue und aufkommende Betrugsversuche zu erkennen. Wenn eine von KI geschriebene Nachricht jemanden auf eine überzeugend gefälschte Anmeldeseite führt, kann Splashtop Shield die Seite blockieren, bevor etwas eingegeben wird.
2. Stoppt schädliche Dateien
Splashtop Shield umfasst Anti-Malware-Schutz in Echtzeit und On-Access-Scans, die darauf ausgelegt sind, schädliche Dateien und unsichere Anwendungen zu stoppen, bevor sie ausgeführt werden. Wenn eine gefälschte Rechnung oder ein gefälschtes Software-Update auf den Computer gelangt, kann Splashtop Shield es stoppen, bevor Schaden entsteht.
3. Stoppt die Übernahme des Fernzugriffs
Splashtop Shield erkennt und blockiert Versuche, die Fernzugriffstools zu installieren, auf die Betrüger angewiesen sind, und sendet dabei eine Warnung. Das deckt genau den Moment ab, in dem ein falscher Supportmitarbeiter nach Zugriff fragt, selbst wenn die Person am Telefon bereits überzeugt wurde.
Schutz für Arbeit und Zuhause
Splashtop Shield for Business ist als Add-on zu jedem aktiven Produktabonnement für Splashtop Business verfügbar, einschließlich Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop Enterprise und Splashtop AEM. Warnmeldungen werden zusammen mit den Endpunktdaten angezeigt, die IT-Teams ohnehin bereits prüfen, und die IT kann direkt aus einer Warnung in eine Remote-Sitzung wechseln, um den Vorfall zu untersuchen.
Splashtop Shield for Home and Family schützt private Computer mit Tarifen für 2, 5 oder 10 Computer. Familientarife ergänzen Warnmeldungen an ein vertrauenswürdiges Familienmitglied und Remote Help für direkte Unterstützung, wenn sie benötigt wird.
Schützen Sie die Computer, die Betrüger zuerst erreichen
Der Bericht The Deception in the AI Age zeigt deutlich, dass Betrugsmaschen weiterhin schneller, günstiger und überzeugender werden. Wenn die eigene Zustimmung des Opfers Teil des Angriffs ist, muss der Schutz greifen, bevor aus dieser Zustimmung ein Schaden wird.
Für Unternehmen ist Splashtop Shield for Business als Add-on zu den Splashtop Business-Produkten verfügbar. Ergänzen Sie Ihr Abonnement um Splashtop Shield, um die Windows- und Mac-Endpunkte Ihres Teams zu schützen.
Für private und familiär genutzte Computer starten Sie eine 7-tägige kostenlose Testversion von Splashtop Shield for Home and Family.