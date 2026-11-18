Splashtop tritt der Microsoft Virus Initiative bei und stärkt den Schutz für Microsoft-Umgebungen
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Splashtop Shield ergänzt unabhängig zertifizierten Antimalware-Echtzeitschutz, mit Updates, die nach den Safe Deployment Practices von Splashtop bereitgestellt werden.
SAN FRANCISCO, Kalifornien, 18. Nov. 2026 – Splashtop gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Mitglied in die Microsoft Virus Initiative (MVI) aufgenommen wurde, ein Microsoft® -Programm für Sicherheitsanbieter, deren Produkte über eine Zertifizierung von anerkannten unabhängigen Testlaboren verfügen und die Microsoft-Anforderungen für eine zuverlässige Integration mit Windows® erfüllen. Die Mitgliedschaft vertieft die Ausrichtung von Splashtop auf Microsoft und fördert die Arbeit des Unternehmens zur Stärkung von Schutz und Resilienz für Microsoft-orientierte Organisationen. Splashtop qualifizierte sich mit Splashtop Shield für die MVI. Die Lösung kombiniert Antimalware-Schutz in Echtzeit mit Abwehrmechanismen gegen Social-Engineering-Angriffe wie Phishing, Betrugsmaschen und unbefugten Fernzugriff. Shield wurde vom unabhängigen Testlabor West Coast Labs zertifiziert und wird in Kürze in das Windows Security Center integriert. Dabei registriert es sich in Windows als Antivirus-Anbieter des Geräts, sodass sein Schutzstatus in Windows Security angezeigt wird. Auch die Shield-Updates folgen den Safe Deployment Practices von Splashtop, erfüllen die Zuverlässigkeitsanforderungen und helfen Unternehmen, Unterbrechungen zu vermeiden. "IT-Administratoren haben es mit einem ständigen Strom von Angriffen zu tun und keine Zeit, bei Sicherheitstools ein Risiko einzugehen, die womöglich nicht zu der Umgebung passen, die sie bereits aufgebaut haben", sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. „Shield ist unabhängig zertifiziert und für die Zusammenarbeit mit Windows entwickelt. So können Administratoren eine zusätzliche Schutzebene gegen Phishing und Betrugsmaschen hinzufügen, ohne infrage stellen zu müssen, wie gut sie sich einfügt.“ Das Portfolio von Splashtop erweitert Microsoft-Umgebungen über Registrierung und Richtlinien hinaus auf den kontinuierlichen Endpoint-Betrieb:
Fügen Sie eine zweite Schutzebene gegen Phishing hinzu: Splashtop Shield überprüft jeden Klick auf Phishing und Betrugsversuche, arbeitet mit Microsoft Defender® Antivirus zusammen und wird in derselben Konsole wie Support und Patch-Management verwaltet.
Beheben Sie Probleme auf jedem Gerät: Splashtop Remote Support löst Probleme auf betreuten oder unbeaufsichtigten, verwalteten oder BYOD-Geräten, auch tenantübergreifend.
Schließen Sie App-Sicherheitslücken schneller: Agentic Packr nutzt KI, um Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps zu paketieren, zu testen und auf Malware zu scannen und sie dann mit einem Klick in Microsoft Intune® zu veröffentlichen.
Patches ohne auf Check-ins zu warten: Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) patcht Windows-, macOS- und Drittanbieter-Apps, priorisiert nach KEV- und CVE-Risiko, mit Protokollen, die jede Behebung belegen.
Gemeinsam genutzte Wi-Fi-Passwörter abschaffen: Foxpass ermöglicht passwortlosen, zertifikatbasierten Wi-Fi- und VPN-Zugriff über Intune, in Kombination mit Microsoft Cloud PKI, und macht lokale RADIUS-Server überflüssig.
Über MVI arbeitet Microsoft direkt mit Sicherheitsanbietern zusammen, deren Produkte Windows-Kunden schützen. Weitere Informationen finden Sie bei Splashtop, ausstellend auf der Microsoft Ignite®, vom 17. bis 20. November im Moscone Center in San Francisco, am Stand 6269L. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
Microsoft, Microsoft Cloud PKI, Microsoft Defender, Microsoft Ignite, Microsoft Intune und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.
Nachrichtenzusammenfassung
Splashtop wurde in die Microsoft Virus Initiative (MVI) aufgenommen, das Programm von Microsoft für Unternehmen, die Antimalware-Technologie für Windows entwickeln.
MVI-Mitglieder müssen unabhängig zertifizierten Echtzeitschutz bereitstellen und die Anforderungen von Microsoft für eine zuverlässige Integration in Windows erfüllen.
Die Mitgliedschaft baut auf der Rolle von Splashtop in der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) sowie auf Produkten auf, die die Möglichkeiten von IT-Teams in Microsoft-Umgebungen erweitern.