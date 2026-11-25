Wichtige Erkenntnisse
AEM und RMM überschneiden sich bei Monitoring, Patch-Management, Skripting, Inventarisierung und Fernzugriff. Der Hauptunterschied besteht darin, wie viel Routinearbeit ohne einen Techniker abläuft.
RMM-Workflows werden meist von Technikern gesteuert, während AEM routinemäßige Korrekturen gemäß Richtlinien innerhalb von Leitplanken wie Update-Ringen, Genehmigungen und Wartungsfenstern durchführt.
Viele Teams können ein RMM durch AEM ersetzen, aber Teams, die auf PSA, Abrechnung, Netzwerk-Erkennung oder Backup angewiesen sind, nutzen oft beide parallel.
Splashtop AEM kombiniert zentrale RMM-Funktionen mit richtliniengesteuertem Patch-Management und Problembehebung für Windows- und macOS-Endpunkte in einer einzigen Konsole.
Die meisten IT-Teams verwalten mehr Endpunkte, mehr Anwendungen und mehr Patches als noch vor einigen Jahren – oft mit derselben Personalstärke. Remote monitoring and management (RMM) -Tools sind seit Langem der Standard, um diese Geräte am Laufen zu halten. Autonomes Endpunktmanagement (AEM) ist ein neuerer Ansatz, der richtliniengesteuerte Automatisierung nutzt, um routinemäßige Arbeiten an Endpunkten mit weniger manuellem Aufwand zu erledigen.
Die beiden überschneiden sich stärker, als ihre Namen vermuten lassen, was die Entscheidung zwischen AEM und RMM schwieriger macht, als es aussieht. Dieser Leitfaden erklärt, wo autonomes Endpunktmanagement und RMM gemeinsame Funktionen haben, worin sie sich unterscheiden, wie Sie feststellen können, ob Ihr aktuelles RMM bereits autonom arbeitet, und wann es sinnvoll ist, ein RMM zu ersetzen oder beides parallel einzusetzen.
Was ist der Unterschied zwischen RMM und autonomem Endpunktmanagement (AEM)?
Was ist RMM?
RMM-Software ermöglicht IT-Teams und Managed Service Provider (MSPs), Endpunkte zu überwachen, Warnmeldungen zu erhalten, Fernverbindungen herzustellen, Skripte auszuführen und Patches über eine zentrale Konsole bereitzustellen. Die meisten RMM-Workflows werden von Technikern gesteuert. Eine Warnmeldung, ein Zeitplan oder ein Ticket startet die Arbeit, und ein Techniker entscheidet, was als Nächstes passiert.
Viele aktuelle RMM-Plattformen automatisieren auch Patchen, Skripting und einige Behebungsmaßnahmen, sodass die Grenze zwischen RMM und AEM verschwimmen kann.
Was ist autonomes Endpunktmanagement?
Autonomes Endpunktmanagement nutzt Richtlinien und Echtzeit-Endpunktdaten, um Probleme zu erkennen, zu priorisieren und routinemäßige Korrekturen wie die Bereitstellung von Patches und Konfigurationskorrekturen durchzuführen. Die IT legt die Regeln fest, einschließlich Genehmigungen, Update-Ringen und Wartungsfenstern, und die Plattform wendet sie auf jedes verwaltete Gerät an. Alles, was außerhalb dieser Regeln liegt, geht an eine Person.
In der Praxis gibt RMM Technikern die Werkzeuge zum Handeln an die Hand, während AEM Routineaufgaben innerhalb der von der IT festgelegten Grenzen eigenständig übernimmt. Einen umfassenderen Einblick in dieses Betriebsmodell finden Sie unter So unterscheiden sich traditionelles und autonomes Endpunktmanagement.
AEM- vs. RMM-Vergleich
Beide Ansätze basieren auf einem Agenten auf jedem Endpoint und einer zentralen Konsole, und beide decken in der Regel Monitoring, Warnmeldungen, Patch-Management, Skripting, Inventarisierung und Fernzugriff ab. Die Unterschiede zeigen sich darin, wie die Arbeit gestartet wird und wer sie ausführt:
RMM (typisch)
AEM
Kernzweck
Endpunkte aus der Ferne überwachen, supporten und verwalten
Halten Sie Endpunkte mit richtliniengesteuerter Automatisierung auf dem neuesten Patch-Stand, korrekt konfiguriert und konform
Was die Arbeit startet
Warnmeldungen, Zeitpläne und Technikeranfragen
Richtlinien und Echtzeit-Endpunktdaten innerhalb der von der IT festgelegten Leitplanken
Patch-Management
Oft geplant, mit je nach Plattform unterschiedlichen Automatisierungsoptionen
Richtlinienbasiert und nach Risiko priorisiert – mit Update-Ringen und Genehmigungen
Behebung
Üblicherweise von Technikern geleitet, durch Skripte unterstützt
Für Routineprobleme automatisiert, mit an die IT eskalierten Ausnahmen
Fernzugriff
Eine Kernfunktion für die praktische Fehlerbehebung
Oft enthalten bei Problemen, die noch praktische Arbeit erfordern
Menschliche Rolle
Führt die Arbeit aus und überprüft sie
Legt Richtlinien fest und behandelt Ausnahmen
Warum die Entscheidung zwischen AEM und RMM jetzt wichtig ist
Wie Ihr Team Endpunkte verwaltet, beeinflusst, wie schnell Schwachstellen gepatcht werden, wie viel Zeit von Technikern für routinemäßige Wartung aufgewendet wird und wie einfach die IT Auditoren zeigen kann, was sich wann geändert hat. Dieser Druck nimmt zu, je mehr Endpunkte hinzukommen und je mehr Geräte ihre Zeit außerhalb des Büronetzwerks verbringen.
Analysten erwarten, dass autonome Funktionen zu einem Standardbestandteil von Endpunktmanagement-Tools werden:
Gartners Market Guide for Endpoint Management Tools 2025 prognostiziert, dass „bis 2029 über 50 % der Unternehmen Funktionen für autonomes Endpunktmanagement (AEM) in fortschrittlichen Endpoint-Management- und DEX-Tools einsetzen werden, um den menschlichen Aufwand deutlich zu reduzieren – ein Anstieg von nahezu null im Jahr 2024.“
Für die meisten Teams ist die praktische Frage, wie viel Routinearbeit ihr aktuelles Setup bereits selbstständig bewältigen kann. Die folgende Checkliste hilft dabei, diese Frage zu beantworten.
Arbeitet Ihr RMM bereits autonom?
Mit diesen Fragen können Sie sehen, wie nah Ihr aktuelles RMM an einem autonomen Modell ist:
Bestätigt es die Installation? Der Bereitstellungsstatus allein kann fehlgeschlagene Installationen und verschobene Neustarts verbergen. Achten Sie auf Ergebnisse pro Gerät, aus denen hervorgeht, welche Patches installiert wurden, welche fehlgeschlagen sind und warum.
Werden Drittanbieter-Anwendungen gepatcht? Browser, Kollaborations-Apps und PDF-Reader bringen ihre eigenen Schwachstellen mit. Wenn Ihr RMM nur das Betriebssystem patcht, liegen diese Lücken außerhalb Ihres normalen Patch-Zyklus.
Wird nach Risiko priorisiert? Der Schweregrad von CVEs und aktive Ausnutzung, etwa eine Aufnahme in CISA's Known Exploited Vulnerabilities-Katalog, sollten bestimmen, was zuerst gepatcht wird.
Werden Änderungen sicher eingeführt? Update-Ringe, Genehmigungen und Wartungsfenster ermöglichen es der Automatisierung, schnell voranzukommen, während ein ungetesteter Patch nicht sofort auf alle Geräte gleichzeitig ausgerollt wird.
Erreicht es Geräte außerhalb des Unternehmensnetzwerks? Remote- und Hybrid-Laptops sollten Updates und Richtlinienänderungen erhalten, sobald sie online kommen, ohne dass ein Techniker eingreifen muss.
Wie viel Zeit geht für Routinekorrekturen drauf? Wenn Techniker einen Großteil der Woche mit wiederkehrendem Patchen und Aufräumarbeiten verbringen, ist diese Arbeit ein starker Kandidat für eine richtlinienbasierte Automatisierung.
Wenn die meisten Ihrer Antworten Ja sind, deckt Ihr RMM möglicherweise bereits vieles von dem ab, was AEM bietet. Wenn mehrere davon mit Nein beantwortet werden, sind diese Lücken der Bereich, in dem autonomes Endpunktmanagement den größten Mehrwert bietet.
Sollte AEM Ihr RMM ersetzen oder daneben eingesetzt werden?
Wann AEM Ihr RMM ersetzen kann
Wenn Ihr Team sein RMM hauptsächlich für Monitoring, Patch-Management, Skripting, Inventarisierung, Fehlerbehebung und Fernzugriff nutzt, kann eine AEM-Plattform, die diese Funktionen abdeckt, es ersetzen. Wenn Sie diese Aufgaben auf einer einzigen Plattform bündeln, reduziert sich die Anzahl der Agenten, Konsolen und Lizenzen, die Ihr Team verwalten muss.
MSPs, die diesen Schritt erwägen, finden weitere Details unter wie MSPs RMM-Alternativen zur Tool-Konsolidierung bewerten.
Wann Sie AEM zusammen mit Ihrem RMM einsetzen sollten
Einige Teams sind auf Funktionen außerhalb des Endpunktmanagements angewiesen, etwa Professional Services Automation (PSA), Kundenabrechnung, Netzwerkerkennung oder Backup. In diesem Fall kann AEM das Patchen und die routinemäßige Problembehebung übernehmen, während bestehende Tools diese Funktionen weiterhin ausführen. Teams, die Microsoft Intune oder SCCM für das Gerätemanagement nutzen, können AEM auch hinzufügen, um Patches schneller bereitzustellen und eine breitere Abdeckung von Drittanbieter-Anwendungen zu erreichen.
Wenn Patch-Management die größte Lücke in Ihrer aktuellen Einrichtung ist, erfahren Sie wie Sie Patch-Management ohne ein RMM automatisieren.
RMM-Grundlagen abdecken und Routineaufgaben mit Splashtop AEM automatisieren
Splashtop AEM ist die Endpunktmanagement-Plattform von Splashtop und vereint zentrale RMM-Funktionen und richtliniengesteuerte Automatisierung in einer einzigen Konsole. IT-Teams können Windows- und macOS-Betriebssysteme patchen sowie unterstützte Drittanbieter-Anwendungen in Echtzeit oder per Richtlinie aktualisieren und dabei Update-Ringe, Versionsfreigaben und Wartungsfenster nutzen, um jeden Rollout zu steuern. CVE-Einblicke, einschließlich des CISA-KEV-Status, helfen Teams bei der Entscheidung, was sie zuerst beheben sollten.
Über das Patchen hinaus umfasst Splashtop AEM eine Hard- und Softwareinventarisierung, konfigurierbare Warnmeldungen, Skripte und Aufgaben sowie ereignisbasierte Auslöser, die häufige Probleme automatisch beheben. Fernsteuerung ist integriert für Probleme, die weiterhin manuelle Eingriffe erfordern, und Antivirus sowie EDR sind als Add-ons verfügbar. Teams können Splashtop AEM nutzen, um ein RMM für diese Funktionen zu ersetzen oder es zusammen mit Intune, SCCM, PSA und Backup-Tools zu verwenden.
Splashtop AEM-Bewertungen auf G2 heben immer wieder automatisiertes Patch-Management, einen geringeren manuellen IT-Aufwand und zentrale Transparenz über Endpunktumgebungen hinweg hervor.
Starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop AEM, um zu sehen, wie viel routinemäßige Arbeit an Endpunkten es Ihrem Team abnehmen kann.