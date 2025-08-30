Abbey Road Institute London ist mit Splashtop erfolgreich

Natalia Milanezi spricht über ihr erfolgreiches Fernlernprogramm, das durch Splashtop ermöglicht wurde.
In diesem kurzen Video beschreibt die freiberufliche Musikproduzentin und leitende Audiotechnikerin Natalia Milanezi die Implementierung und den Erfolg, den das Abbey Road Institute London mit seinen neuen Fernunterricht-Angeboten unter Einsatz von Splashtop erlebt hat.
Abbey Road Institute London nutzt Splashtop für Fernaudio-Produktion
Die Fakultät und das Personal des Abbey Road Institute London fanden ihren Trumpf, als Natalia Splashtop vorschlug, um dem dringenden Bedarf an Fernunterricht aufgrund der Pandemie gerecht zu werden. Nach einem Probelauf gaben sie es mit großem Erfolg an die Fakultät und die Studierenden frei.
"Dank Splashtop funktioniert jetzt alles einwandfrei!" - Natalia Milanezi
Logic Pro X, Ableton, Isotope, Melodyne, Waves und viele weitere Bearbeitungs- und Mischsoftware sind für den Lehrplan am Abbey Road Institute London erforderlich. Die Studenten hätten normalerweise mit diesen Programmen in den Computerräumen auf dem Campus gearbeitet, aber den Zugang verloren, als der Campus aufgrund der globalen Pandemie geschlossen wurde. Durch den Einsatz von Splashtop Enterprise konnten sie diese Computer den Schülern auf ihren eigenen Geräten aus der Ferne zur Verfügung stellen. Infolgedessen können die Schüler jetzt genauso auf die Computer und Software zugreifen, wie sie es vor Ort tun würden. Das Abbey Road Institute London konnte den Laborzugang auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten erweitern.
„Schüler können außerhalb dieser (Computerraum-)Zeiten auf die Computer zugreifen. Es ist einfach sehr, sehr praktisch." - Natalia Milanezi
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