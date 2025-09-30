Splashtop-Rabatt für 501 (c) (3) steuerbefreite Organisationen

Splashtop bietet steuerbefreiten Organisationen nach Abschnitt 501 (c) (3) einen Rabatt.
Um diesen Rabatt zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an sales@splashtop.com mit einer Kopie Ihres 501(c)(3)-Schreibens und teilen Sie uns mit, woran Sie interessiert sind und die E-Mail-Adresse für Ihr Splashtop-Konto.
Wenn Sie noch kein Splashtop-Konto haben, können Sie eines erstellen, indem Sie eine kostenlose Testversion unter https://www.splashtop.com starten(keine Kreditkarte erforderlich) oder indem Sie ein kostenloses Konto unter https://redirect.splashtop.com/signup einrichten.
Berechtigte Antragsteller erhalten eine E-Mail-Antwort mit einem Code, den sie während des Bestellvorgangs verwenden können, um den Rabatt zu erhalten, und er funktioniert nur, wenn der Kauf mit der E-Mail-Adresse getätigt wird, die Sie in der Anfrage angegeben haben.
Dieser 501 (c) (3) -Rabatt ist nicht für Organisationen verfügbar, die nicht nach 501 (c) (3) steuerbefreit sind, wie andere Schulen, Regierungsbehörden, Unternehmen oder Einzelpersonen.