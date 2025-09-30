Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Close up view of notebook with 501c3 tax exempt

Splashtop-Rabatt für 501 (c) (3) steuerbefreite Organisationen

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Splashtop bietet steuerbefreiten Organisationen nach Abschnitt 501 (c) (3) einen Rabatt.

Um diesen Rabatt zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an sales@splashtop.com mit einer Kopie Ihres 501(c)(3)-Schreibens und teilen Sie uns mit, woran Sie interessiert sind und die E-Mail-Adresse für Ihr Splashtop-Konto.

Wenn Sie noch kein Splashtop-Konto haben, können Sie eines erstellen, indem Sie eine kostenlose Testversion unter https://www.splashtop.com starten(keine Kreditkarte erforderlich) oder indem Sie ein kostenloses Konto unter https://redirect.splashtop.com/signup einrichten.

Berechtigte Antragsteller erhalten eine E-Mail-Antwort mit einem Code, den sie während des Bestellvorgangs verwenden können, um den Rabatt zu erhalten, und er funktioniert nur, wenn der Kauf mit der E-Mail-Adresse getätigt wird, die Sie in der Anfrage angegeben haben.

Dieser 501 (c) (3) -Rabatt ist nicht für Organisationen verfügbar, die nicht nach 501 (c) (3) steuerbefreit sind, wie andere Schulen, Regierungsbehörden, Unternehmen oder Einzelpersonen.

Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Ankündigungen

Monatliche Abrechnung für Splashtop AEM

Mehr erfahren
Ankündigungen

Splashtop Produkt-Updates 2026: Rückblick auf das erste Halbjahr

Mehr erfahren
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Ankündigungen

2025 Produktzusammenfassung: Fortschritte im Bereich Endpunktmanagement und Sicherheit

Mehr erfahren
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Ankündigungen

Splashtops einheitliche Plattform für moderne IT-Operationen

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen