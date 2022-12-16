Splashtop 課堂增強參與度

Splashtop Classroom 提高了參與度
Splashtop Classroom 供教師與學生裝置分享桌面和應用程式
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連接 Splashtop Classroom 後，學生可以直接透過行動裝置檢視課程內容，並進行控制和標註。Splashtop Classroom 非常適合想要與整間教室內人員互動的教師和講師！
Splashtop Classroom 目前提供提供無法安裝內部部署解決方案的學校和教師雲端選項，支援影音串流並允許多個學生直接從自己的裝置控制課程進度且不必離開座位。
我們也提供 Splashtop Mirroring360，讓您能夠將電腦鏡像投射到 Chromebook、iPad/iPhone 或 Windows/Mac 螢幕。若將 Mirroring360 與 Splashtop Classroom 搭配使用，則可以將欲鏡像投射裝置的畫面分享到 (本機或遠端的) 所有裝置，包括其他 iPad、Android、PC、Mac 和 Chromebook！
Demo Video: Splashtop Classroom allows teachers to share their desktop and applications with student devices