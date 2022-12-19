Yamaha Motor 機器人事業部採用 Splashtop 遠端支援物聯網裝置

在表面黏著技術 (SMT) 領域，Yamaha 的客戶最重視就是提高製造生產力。意即 Yamaha SMT 業務團隊會收到來自客戶的各種裝置訂製需求，而他們必須對這些需求做出迅速決策與反應。

Yamaha 的 SMT 事業單位以單一品牌銷售及製造企業內部 IoT 電路板所需的所有表面貼焊設備，因而能夠有效地連結所有產品和零件，並整合出一套涵蓋技術、製造和銷售的流程，藉此滿足客戶的各種客製化要求，展現出競爭對手所不能及的優勢。

除了工業機械外，他們的 SMT 業務還透過專線提供客戶支援，進行產品查詢及問題解決的遠端維護服務。由於他們將 Splashtop 作為遠端支援解決方案應用於 SMT 業務，明顯縮短技術人員回應和解決問題的時間，客戶滿意度大幅提升。

SMT Group 開發部主管 Masanobu Miyamoto 先生和 SMT Group 資訊服務主管 Miharu Masui 先生分享了他們的 Splashtop 故事。