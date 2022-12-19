Yamaha Motor 機器人事業部採用 Splashtop 遠端支援物聯網裝置
使用 Splashtop On-Prem，縮減解決問題的時間並維護 IoT 裝置
摘要
在表面黏著技術 (SMT) 領域，Yamaha 的客戶最重視就是提高製造生產力。意即 Yamaha SMT 業務團隊會收到來自客戶的各種裝置訂製需求，而他們必須對這些需求做出迅速決策與反應。
Yamaha 的 SMT 事業單位以單一品牌銷售及製造企業內部 IoT 電路板所需的所有表面貼焊設備，因而能夠有效地連結所有產品和零件，並整合出一套涵蓋技術、製造和銷售的流程，藉此滿足客戶的各種客製化要求，展現出競爭對手所不能及的優勢。
除了工業機械外，他們的 SMT 業務還透過專線提供客戶支援，進行產品查詢及問題解決的遠端維護服務。由於他們將 Splashtop 作為遠端支援解決方案應用於 SMT 業務，明顯縮短技術人員回應和解決問題的時間，客戶滿意度大幅提升。
SMT Group 開發部主管 Masanobu Miyamoto 先生和 SMT Group 資訊服務主管 Miharu Masui 先生分享了他們的 Splashtop 故事。
來自雅馬哈SMT集團
使用 Splashtop On-Prem 提供遠端支援後，我們的技術人員和客戶都輕鬆不少。
Mr. Miharu Masui, Chief of Information Services
來自雅馬哈SMT集團
Splashtop 引進後，為我們創造了一個環境，可以輕鬆實現全年無休的遠端維護服務。
Mr. Masanobu Miyamoto, Chief of Development
挑戰：加快找出解決方案，迅速化解客戶問題
Yamaha 的 SMT 業務以同一品牌將內部 IoT 電子板所需的所有表面黏著設備商品化並製造。 這使他們能夠有效地鏈接所有產品和零件，並具有集成的技術，製造和銷售流程。 因此，Yamaha 的 SMT 業務可以滿足客製化要求，使他們比競爭對手更具優勢。
在使用 Splashtop 之前，SMT 集團信息服務主管 Miharu Masui 先生及其 IT 團隊將通過從基於 Windows 的 SMT 設備收集信息並通過文件，電子郵件和照片與客戶交換信息來識別技術問題的原因。
除了工業機械之外，他們的 SMT 業務還推出了遠程維護服務。 他們為產品查詢和問題創建了特定客戶的支持聯繫電話。
Masui 先生說：「發生問題時，縮短修復和恢復時間是一個主要問題。 為了解決問題，經常更換設備零件。 服務工程師需要實際訪問和執行維修工作。 因此，考慮到目前的流程，要大幅減少服務工程師的出行時間和工作時間是相當困難的。」
由於無法縮短服務工程師的派遣時間，因此 Masui 先生及其團隊決定縮短客戶與他們聯繫以確定原因的時間，然後再派遣工程師。 要做到這一點，他們選擇了 Splashtop On-Prem。
解決方案：Yamaha SMT 事業單位使用 Splashtop On-premise 解決方案來遠端支援 IoT 裝置
有了 Splashtop，Yamaha SMT 事業單位的遠端維護服務團隊可以先直接遠端連入 SMT IoT 裝置，取得正確且精簡的問題根本原因相關資訊。
Masui 先生指出：「以往，我們都必須口頭向客戶表達操作畫面的狀態和操作方法，有時反而弄得我們心灰意冷，彼此都很有壓力。但是後來因為能直接存取裝置，並取得錯誤歷史記錄和操作記錄檔，我們立刻就輕鬆了不少。」
Yamaha SMT 事業單位相中 Splashtop On-Prem 的主因：
內部部署：為了滿足嚴格的安全要求，他們的 SMT 事業單位需要的是能自主託管的解決方案，而 Splashtop 碰巧提供了這個選項。他們在內部部署 Splashtop Gateway，並在世界各地的 SMT 裝置上安裝了 Splashtop Streamer，藉此實現了真正的遠端存取。
優異效能與強大安全性：Splashtop 為技術人員提供了可靠的遠端連接，協助他們與客戶輕鬆排除故障和進行維修連線。另外，Splashtop 也滿足了他們對安全功能的所有要求。
適合遠端支援和培訓使用者：Masui 先生表示：「我們可以與客戶相互分享螢幕及控制滑鼠，因此甚至能為使用者提供相關訓練；提供適當引導的使用者培訓，並重現客戶遇到的問題，可以增進客戶的技能。我們可以為客戶提供安全的訓練，尤其適合用於新進人員培訓。我們隨時待命，有求必應。」
「我們取得資訊的方式比以往更安全，內容也更加準確，絕不浪費時間，還能快速地在客戶的設備上採取必要的後續行動。使用 Splashtop On-Prem 提供遠端支援後，我們的技術人員和客戶都輕鬆不少。」
�開發小組開發負責人宮本正信先生補充說：「通過引入 Splashtop，我們認為我們已經創建了一個環境，使每年 365 天，每天 24 小時輕鬆提供遠端維護服務。」
成果：利用 Splashtop 進行海外拓展計畫
Yamaha 預計將 SMT 事業單位擴及日本以外的地區。Miyamoto 先生表示：「我們打算近期進軍海外市場，因為中國、歐洲和美洲對於採用 IoT 的態度似乎相當積極。」
目前，團隊的海外客戶支援工作主要是仰賴轉銷商和經銷商。由於時差問題和語言隔閡，在傳達疑難排解的必要資訊時，老是出現重大延遲，過程中也可能遺漏重要資訊。Masui 先生指出：「現在，我們可以透過 Splashtop 提供遠端維護服務，直接藉由設備取得資料，並準確掌握問題發生的時間、位置和細節。
透過利用Splashtop等IoT終端支援平台，Yamaha的 SMT 業務可以擴展到全球，並有效地支援世界各地的客戶。
細節
關於 Yamaha Motor Co., Ltd.
Yamaha Motor Co., Ltd. 是日本一家機車、船用產品 (如船舶和舷外機) 及其他機動產品的製造商。其機器人事業部著重開發和銷售表面貼焊技術 (SMT) 設備或取放型機台 (P&P)、工業用機器人和無人直升機。
關於 Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem 是一套自主託管、快速且安全的遠端存取解決方案。組織可透過 Splashtop On-Prem 讓員工遠端存取電腦，亦便於 IT 遠端存取、管理和支援裝置。
深入了解 Splashtop On-Prem。