Brentwood's TeamLogic IT uses Splashtop for Remote Support

Brentwood 的 TeamLogic IT 透過 Splashtop 提供遠端支援
了解此 MSP 如何從其現有工具轉換為 Splashtop，並在此過程中提高員工和客戶滿意度
摘要
由於安全漏洞，布倫特伍德的TeamLogic IT的主要 IT 管理工具必須停止運行，因此他們需要一個備份遠端存取工具。Splashtop Remote Support可讓他們在需要協助時安全、即時地存取任何電腦、平板電腦或行動裝置。
借助 Splashtop，TeamLogic IT 能夠成功地為所有客戶提供幫助台支援並加快他們的入職流程。團隊對此印象深刻，因此他們將 Splashtop 作為主要工具，並從那時起部署了 Splashtop 遠端監控和管理功能。
挑戰：快速找到安全、快速且易於部署的服務台支援解決方案
TeamLogic IT，布倫特伍德為中小型企業提供服務台支援。 他們現有的 IT 工具中的安全漏洞使他們離線並處於潛伏狀態。 TeamLogic IT 的擁有者 David Hardy 需要找到安全、可靠的備份工具，以便他們能夠繼續為客戶提供支援。
身為託管服務供應商 (MSP)，透過各種 IT 經驗為客戶提供服務，從缺乏時間進行內部支援的高技術團隊，到幾乎沒有技術技能的團隊，這表示他們需要能夠支援所有需求的工具。
解決方案：使用Splashtop為客戶提供快速、輕鬆的終端支援
在進行產業研究並詢問其他 TeamLogic 分公司的解決方案後，David 決定嘗試 Splashtop。David 說：「我想確保我獲得安全、功能實用且易於使用的東西。
大衛和他的團隊研究了 TeamViewer，真正的 VNC 和其他工具，但發現他們不一定是針對 MSPs。 最重要的是，他說：「他們的價格比我願意支付的要貴得多。 我們發現 Splashtop 比我們研究��的其他工具更實惠，功能更強大。」
結果：提高客戶和員工滿意度，提高效率
David 和他的團隊已經開始使用 Splashtop 作為備份遠端支援工具。他們非常印象深刻，以至於決定將其成為主要工具。當被問及 Splashtop 的主要優點時，David 回答：
「SOS 功能對我們來說是一個改變遊戲規則的人。 使用我們正在使用的現有工具以及我們研究的其他工具，我們必須在客戶的系統上安裝一些東西。 對於我們技術性較差的客戶來說，只需單擊菜單就很困難。 即使是我們更多的技術客戶也會提出問題並感到困惑。
「我們的最終用戶可以非常輕鬆地透過存取程式碼使用 Splashtop SOS 功能。我們的技術人員也很容易設置。事實上，我們現在將它用於所有的入職。如果我不得不敢猜測，我會說遠端入門需要 10 分鐘，而不過 30 分鐘的困難。」
借助 Splashtop，他們能夠更快地接觸到客戶，甚至開始親自使用它（即遠程幫助他們的父母解決 IT 問題）。因為“它非常精簡和有條理”，所以他們更喜歡使用 Splashtop 而不是以前的工具。TeamLogic IT，Brentwood 現在使用 Splashtop Remote Support 實現遠端監控和管理功能以及有人值守的遠端支援功能。
細節
關於 TeamLogic IT布倫特伍德
TeamLogic IT 是為各種企業提供技術服務和解決方案的全國性供應商。 他們是一家專注於業務和技術的 MSP，以客戶服務導向的方法提供完全委外的 IT，共同管理的 IT 或基於項目的 IT 解決方案。 布倫特伍德分公司為田納西州的布倫特伍德，富蘭克林和納什維爾地區提供服務。
關於 Splashtop Remote Support
終端支援是一種無人值守且有人值守的按需終端支援解決方案。 它專為服務台和支援專業人員而設計，允許對無限數量的設備執行臨時終端支援。
IT 支援專業人員可以透過簡單的連線立即連接到使用者的裝置。
MSPs 和 IT 團隊的頂級主動存取功能包括檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、遠端重啟、連線錄製、使用者和電腦管理、腳本和任務、可配置警報等。
無論使用者身在何處或問題何時出現，技術人員都可以輕鬆遠端存取使用者的裝置（Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook）來控制並快速解決問題。
Splashtop Remote Support團隊的成本。