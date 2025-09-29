一個鄉村學區透過使用 Splashtop 整合了遠端支援和端點管理
使用 Splashtop Enterprise 和自主端點管理 (AEM) 來擴展整個地區的 IT 支援、可見性和控制
影響
減少員工設備的停機時間
隨著快速、可靠的遠端支援到位，該區將中斷降到最低，同時降低了超過70個端點的面對面IT訪問的需求。
降低總擁有成本
通過將三個獨立工具整合到一個Splashtop平台，該區顯著減少了軟體授權費用和低效率，同時將覆蓋率擴展到100%的員工設備。
精簡 IT 團隊，充分掌控
該學區現在自動化了修補程序管理，管理防毒軟體，並集中支援所有裝置，無需增加人員或外部承包商。
挑戰
愛達荷州的一個鄉村學區服務約 150 名學生和 35 名教職員工。學校只有一位 IT 領導，即技術主管，負責從工作站更新到伺服器管理的一切，資源極為有限。
在資源有限的情況下管理這個環境帶來了幾個挑戰：
工具的複雜性和成本：先前的更新和防毒解決方案既昂貴又難以管理
資源有限：預算和人力資源限制使得很難證明企業級工具的合理性
整合的需求：多個平台導致效率低下並增加了管理多個代理工具的工作量
「就只有我一個人，」學校的技術總監說道。「我需要一種既能處理所有事情又不會耗費過多資金的解決方案。」
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我先前接受膝蓋手術，無法親自到場，仍在家裡支援員工。真是多虧 Splashtop，否則根本不可能做到。
~ School’s Technology Director
客戶推薦
我把所有功能都移到 Splashtop，包括修補程式、防毒軟體、遠端存取，全部集中在一起之後，管理起來就容易多了。此外，與我們評估過的其他工具相比，Splashtop 能以極低的成本滿足我們的需求。
~ School’s Technology Director
解決
主動遠端支援教職員裝置：技術主管將Splashtop Streamer代理程式部署至所有教師和管理人員所使用的Windows和Mac裝置，提供穩定且安全的支援，以進行故障排除和維護。
按需遠端支援: 科技總監使用 Splashtop SOS 進行臨時 遠端支援連線，包括學生的 Chromebooks。
自動化更新： 他們用 Splashtop AEM 取代了單獨的更新工具，為作業系統和第三方應用程式建立了每週工作站和雙週伺服器的即時更新排程。
防毒保護： 區也更換了現有的防毒解決方案，改用由 Bitdefender 支援的 Splashtop Antivirus，這與遠端存取、支援和更新共享同一儀錶板進行管理。
工具整合以簡化： 從多個產品過渡到單一的 Splashtop 平台進行遠端存取、更新和防毒，簡化了 IT 操作。
Cost-Effective Licensing: Splashtop 的透明定價提供了完整的裝置涵蓋和企業級功能，而不超出該地區的緊縮預算。
無縫升級途徑：該技術總監一開始只使用 Splashtop 來遠端存取工作站和伺服器，後來升級到 Splashtop Enterprise (含 AEM) 來滿足不斷增加的支援和安全需求。
關於客戶
位於愛達荷州的一個鄉村學區，服務於一個有著礦業、農業和牧場深厚根基的鄉村社區。儘管資源有限，該學區透過敬業的員工和明智的技術決策，提供強大的學術和課外體驗。