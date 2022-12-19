Splashtop Remote Access in Atera

Atera 多合一 RMM 解決方案包含即時警示、IT 自動化、專業服務自動化 (PSA)、網路探索、遠端存取等等。Atera 整合了 Splashtop，讓使用者能即時遠端存取和控制託管的電腦，就像坐在遠端電腦前一樣輕鬆使用。

我們聯繫了兩家 IT 服務供應商 IMCollaboration 和 LINCTEC，他們選擇 Atera 是因為它提供 Splashtop 遠端存取功能。IMCollaboration 擁有者和創辦人 Andy Higgins 和LINCTEC 首席執行長兼首席顧問 Frank Greco 向我們講述了他們使用 Atera 的經驗以及與 Splashtop 遠端存取的技術整合。

挑戰：找到具有遠端存取權限的正確RMM / PSA工具以有效地支持客戶

IMCollaboration和LINCTEC都在尋找一種RMM工具以及一種遠端存取解決方案，以使他們不僅可以管理和監視客戶端電腦，而且還可以即時遠端存取并快速排除故障並解決問題。

Higgins 表示：「我們研究了一堆 RMM、PSA 和遠端存取工具。如果要購買兩款工具，一個專供 RMM/PSA 功能，另一個用於遠端存取，這樣成本太高了。」

Greco說：“我的客戶來找我有關印表機，網絡和其他問題。對我而言，能夠快速遠端解決並立即解決這些問題很重要。我們將親自拜訪客戶，但通過遠端存取，我們將更加高效。”

希金斯和格列柯之前都嘗試過 TeamViewer ，但對這次經歷並不滿意。 希金斯說：「這是一個很好的遠端訪問產品，具有所有這些功能，但對管理來說不是很好。 我主要想更換它，因為它的成本。

格列柯同樣提到，“TeamViewer 太貴了。 我和我的一些客戶在懷疑商業用途時有幾次斷開連接，但事實並非如此。 他們現在使用 Splashtop。

解決方案：具有 RMM、PSA 和遠端存取功能的一體化經濟高效的解決方案

Atera 和 Splashtop 遠端訪問捆綁在一起，無需額外費用，為 IMCollaboration 和 LINCTEC 的技術人員提供了管理和監控用戶端電腦所需的所有功能。 他們還可以通過工單跟蹤他們的問題，以快速排除故障並解決問題。

希金斯說：“我們之所以喜歡Atera，是因為他們有一個不錯的業務模型，他們按技術人員而不是按端點收費。我選擇Atera的主要原因是Splashtop隨附了它。我知道Splashtop產品提供的功能比與Atera集成的功能要多得多。但是與Atera集成的功能很好地滿足了我的遠端存取需求。”

Atera 中的 Splashtop 功能允許技術人員啟動對其託管計算機的遠端控制會話，並在其中使用應用程式和數據。 會話中功能允許技術人員在多個顯示器之間切換、傳輸檔、發起聊天等。

Higgins 進一步表示：「我的客戶提出支援需求單，然後我會遠端進入並迅速查看發生了什麼問題。大多數客戶使用 Windows 伺服器和電腦，而我可以使用 Splashtop 遠端存取所有伺服器和電腦。」

Greco說：“現在，立即進行遠端排除，故障排除和修復問題要容易得多。這種夥伴關係確實幫助我們通過COVID-19繼續了我們的業務。我們不需要經常拜訪客戶。這是無價的。”

他接著談到 Splashtop的表現，特別是在Mac上。 “我的客戶使用PC，Linux和Mac。 Splashtop 統一支援所有這些功能的能力，尤其是 MacOS，真是太棒了！

Greco和他的技術人員團隊還共享了Splashtop SOS許可證，以向不在其Atera帳戶中管理的客戶提供遠端支援。 Greco解釋說：“有些客戶只是不願意安裝任何東西。當他們有請求或問題時，他們只是向我們發送連線代碼，而我們無需安裝客戶端即可遠端存取。真的很方便。”

使用 Splashtop的結果：提高效率，節省成本和滿意的客戶

IMCollaboration 和 LINCTEC 對使用Atera的結果非常滿意， Splashtop。 除了顯著降低支援工具的成本外，客戶還對回應能力和效率水準感到滿意。

希金斯最後說：“我擁有支持客戶和推動業務發展所需的一切。

格列柯量化了使用Atera和 Splashtop的結果。 “我的客戶營業額下降了70%！我對解決方案非常滿意。 它很簡單，說到做到。