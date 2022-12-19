Splashtop Remote Access in Atera

Atera 對 Splashtop 遠端存取的運用
IMCollaboration和LINCTEC利用Atera中的Splashtop遠端存取為客戶提供有效的遠端支援
摘要
Atera 多合一 RMM 解決方案包含即時警示、IT 自動化、專業服務自動化 (PSA)、網路探索、遠端存取等等。Atera 整合了 Splashtop 後，使用者能即時遠端存取和控制託管的電腦，就像坐在遠端電腦前一樣輕鬆使用。
我們聯繫了兩家 IT 服務供應商 IMCollaboration 和 LINCTEC，他們選擇 Atera 是因為它提供 Splashtop 遠端存取功能。IMCollaboration 擁有者和創辦人 Andy Higgins 和LINCTEC 首席執行長兼首席顧問 Frank Greco 向我們講述了他們使用 Atera 的經驗以及與 Splashtop 遠端存取的技術整合。
挑戰：找到具有遠端存取權限的正確RMM / PSA工具以有效地支持客戶
IMCollaboration和LINCTEC都在尋找一種RMM工具以及一種遠端存取解決方案，以使他們不僅可以管理和監視客戶端電腦，而且還可以即時遠端存取并快速排除故障並解決問題。
Higgins 表示：「我們研究了一堆 RMM、PSA 和遠端存取工具。如果要購買兩款工具，一個專供 RMM/PSA 功能，另一個用於遠端存取，成本太高了。」
Greco說：“我的客戶來找我有關印表機，網絡和其他問題。對我而言，能夠快速遠端解決並立即解決這些問題很重要。我們將親自拜訪客戶，但通過遠端存取，我們將更加高效。”
Higgins 和 Greco 都用過 TeamViewer，但是不甚滿意。Higgins 說：「那是一款出色的遠端存取產品，各類功能一應俱全，但不利於管理。讓我想汰換掉它的主因則是費用。」
Greco 同樣提到：「TeamViewer 實在太貴了。我和幾位客戶都曾經因為被 TeamViewer 懷疑屬商業用途而被中斷連接，但其實並非如此。現在，他們都使用 Splashtop 了。」
解決方�案：具有 RMM、PSA 和遠端存取功能的多合一實惠解決方案
Atera 和 Splashtop 遠端存取組合搭售不加價，為 IMCollaboration 和 LINCTEC 的技術人員提供了管理和監控用戶端電腦所需的一切功能，還可以透過需求單追蹤問題，快速排除故障並解決問題。
希金斯說：“我們之所以喜歡Atera，是因為他們有一個不錯的業務模型，他們按技術人員而不是按端點收費。我選擇Atera的主要原因是Splashtop隨附了它。我知道Splashtop產品提供的功能比與Atera集成的功能要多得多。但是與Atera集成的功能很好地滿足了我的遠端存取需求。”
技術人員可以利用 Atera 中的 Splashtop 功能，啟動對託管電腦的遠端控制連線，並使用託管電腦上的應用程式和資料。技術人員還可以透過連線中功能在多個螢幕間切換、傳輸檔案、發起聊天等。
希金斯進一步說：“我的客戶拿票，然後我遠端進入並迅速查看發生了什麼。我的大多數客戶使用Windows服務器和電腦，而我使用Splashtop遠端存取所有服務器和電腦。”
Greco說：“現在，立即進行遠端排除，故障排除和修復問題要容易得多。這種夥伴關係確實幫助我們通過COVID-19繼續了我們的業務。我們不需要經常拜訪客戶。這是無價的。”
他接著談到 Splashtop 的效能，並對在 Mac 上的效能表現尤其讚賞：「我的客戶之中，使用 PC、Linux 和 Mac 者皆有之。Splashtop 對這些系統提供完全同等的支援功能，特別是還包含 macOS，真是太棒了！」
Greco 和他的技術人員團隊還共享Splashtop Remote Support授權，為未在 Atera 帳戶中管理的客戶提供終端支援。 Greco 解釋說：「有些客戶只是猶豫不安裝任何東西。當他們有請求或問題時，他們只需向我們發送線纜代碼，然後我們就可以遠端登錄，而無需安裝用戶介面。 這真的很方�便。」
Splashtop 應用成果：提高效率、節省成本、客戶滿意
IMCollaboration 和 LINCTEC 對於採用 Atera 和 Splashtop 的成果讚不絕口，不僅支援工具的成本大幅降低，應變能力和效率也屢獲客戶認可。
Higgins 總結道：「支援客戶和推動業務成長的一切所需，一應俱全。」
Greco 則提出了具體數據來說明 Atera 和 Splashtop 應用成果：「客戶流失率下降了 70%！我對這個解決方案滿意極了，不僅功能直覺，操作起來也簡單。」
細節
關於 IMCollaboration
位於美國德州的 IMCollaboration 提供完整的 IT 支援，協助做足相關準備的公司將作業環境安全地移至雲端。
關於 LINCTEC
LINCTEC 位於澳洲墨爾本，服務項目橫跨眾多科技領域，除了為旅宿飯店、學生宿舍、公寓大樓、咖啡廳和夜店酒吧裝設 WiFi，也負責支援這類系統，並為辦公室 LAN/WAN 提供設計和支援服務。
關於 Atera 與 Splashtop 的整合
Atera RMM 整合了 Splashtop 遠端存取技術，使技術人員能夠即時遠端存取託管電腦。技術人員可以直接從 Atera 平台遠端存取電腦。
如有額外加購，使用者還可以：
使用Splashtop Remote Support ，透過簡單的線纜程式碼為電腦和行動裝置提供按需快速支援。
使用Splashtop Remote Access為最終用戶提供遠端訪問，以便在家工作。