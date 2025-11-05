加拿大 OCIL 使用 Splashtop 自動執行並簡化 IT 作業
將加拿大各地的 IT 作業現代化，使原住民語言委員會 (OCIL) 有能力執行安全、有效率的遠端支援與端點管理。
後續效應
全球更快的遠端支援
Splashtop 使 OCIL 能夠在加拿大和世界各地無縫地支援辦公室和遠端地區的員工。過去需要長時間協調或旅行才能解決的問題現在在幾分鐘內就能解決，保持運營順利進行。
精簡 IT 團隊的效率
Splashtop 已經消除了手動更新和現場故障排除的需求。自動修補和集中控制每週可節省大量時間，讓單一的IT領導能夠管理OCIL的所有基礎設施，並在規模上有效運作。
更強的可見性和控制
透過與 Microsoft Intune 搭配，Splashtop 讓 OCIL 實現了實時可見性、更強的端點合規性，以及更廣泛的系統存取，而不用依賴於安全性和靈活性較低的遠端連接方法。
挑戰
Hannah Lavallee 是原住民語言委員會 (OCIL) 唯一的 IT 主管，負責管理組織技術堆疊的各個層面，從 Intune 原則、網路安全，到伺服器、備份和使用者支援。由於全職 IT 資源只有一人，員工又分散在加拿大各地，因此要提供一致且即時的協助，也越來越具有挑戰性。
OCIL 仰賴 Microsoft Intune 進行裝置管理，但有幾項作業落差使得日常支援作業困難重重。主要挑戰包括：
沒有簡單又即時的方法可以支援跨省的遠端員工
僅透過 Intune 排解疑難時，資訊可見度有限
端點之間的修補機制與更新合規狀態不一致
沒有可檢視或協助 iPhone 和行動裝置使用者的選項
依賴較緩慢、較不安全的遠端連接方法
「全都靠我一個人在撐。」Hannah 說：「我們組織規模不大，但使用者遍及加拿大和世界各地。我必須找到辦法，從我們在渥太華的總部，輕鬆地支援在各個地點辦公的每個人。」
Hannah 在職涯早期也曾使用 ConnectWise、LogMeIn 和 TeamViewer 這類工具，但發現這些工具對企業級應用來說笨重難用、成效有限或不可靠。
OCIL 需要一套易於使用的安全解決方案，能整合修補機制與裝置管理、消除可見度落差，並簡化對分散式工作團隊的支援。
客戶推薦
擁有即時控制修補和更新功能為我節省了大量時間，尤其是不用等待 Intune 的更新環或用戶重啟。
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
客戶推薦
Splashtop 是一個使用簡單、企業級的遠端系統，即使是小型組織也能充分利用，而且提供了許多物超所值的功能。
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
解決
OCIL 採用了具備 Autonomous Endpoint Management (AEM) 的 Splashtop Enterprise，來增強可見度、配合 SSO 簡化安全存取，以及使分散式勞動力的遠端支援更加流暢。
主動遠端存取與控制：Splashtop 原就安裝在 OCIL 的 Windows、macOS 和伺服器環境。Hannah 現在甚至可以在沒有使用者在場的情況下，提供安全的主動支援，以利故障排除、更新和維護，確保所有裝置都具有最新版本且安全無虞。
使用者和行動裝置支援：使用 Splashtop SOS 後，Hannah 便可檢視使用者螢幕，以及為使用 OCIL 的託管 iPhone 的員工提供指示。有了這項功能，雙方就不必一來一往地反覆解釋，她也得以即時解決行動裝置的問題。她也發現，在遇到系統不小心被移除，或不小心在未使用代理程式的情況下送出的問題時，SOS 這個選項就能派上用場。
即時補強 Intune：有了 Splashtop AEM，Hannah 安排了每週進行 Windows 更新檢查，並且會顯示即時狀態，以利快速找出需要留意的裝置。相對地，Intune 的更新通道反而常有延遲、不一定通知使用者，而且經常需要使用者執行重新啟動，導致更新程序變得更慢。使用 Splashtop 後，她不必等待 Intune 同步或使用者動作，就能即時推播作業系統更新、在需要時觸發重新啟動，甚至修復意外出現的問題 (例如在韌體更新導致 BitLocker 問題後還原裝置)。
安靜排除故障的背景工具：Splashtop 的背景工具讓您能在不影響使用者的情況下，存取記錄檔、執行命令和執行管理動作。以往需要協調或停機才能進行的支援工作，現在可在背景中就順暢完成。
可檢視裝置資訊及詳細目錄報告：Splashtop 的詳細目錄報告讓您可以迅速識別目前在線上的人員、找出特定裝置的所在位置，並在裝置回報有安全或效能問題時執行初步檢查。這個功能有助於 Hannah 持續清楚檢視各端點資訊，且無需在多款工具之間來回切換。
無論身在何處，皆可安全地進行遠端存取：即使在國外旅行，Hannah 仍可安全地在加密狀態下存取 OCIL 的環境。她可以持續以遠端方式支援內部團隊和合作夥伴，不必受所在位置的限制，確保設備和營運作業都持續不輟。「Splashtop 讓我滿懷信心，相信自己隨時隨地都能為任何人提供協助，並且深知一切安全無虞。」
關於客戶
原住民語言特別辦事處 (Office of the Commissioner of Indigenous Languages, OCIL) 是根據《原住民語言法》設立的聯邦公共機構，負責在加拿大各地推廣和支持原住民語。OCIL 的業務經營獨立於政府，支持原住民重拾、振興、維護和鞏固屬於自己的語言。