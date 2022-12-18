打造新一代企業解決方案，以滿足居家辦公時代的遠端存取需求
領先的MSP如何將Splashtop集成到其解決方案中，以滿足現代企業的遠端存取需求
摘要
COVID-19 加速了遠端工作的數位革命，並在過程中迫使許多產業迅速適應這種新的常態。各大企業要如何讓員工能有效地居家辦公？如何確保這種辦公模式的安全性？IT 基礎架構是否具備擴展彈性且便於管理？
握有許多 IT 基礎架構的 MSP 是其中的關鍵核心。在本案例研究中，我們與 Amedis 的 IT 總監 Frederic Renou 共同探討他的公司 (一家法國 MSP) 如何利用 Splashtop On-Prem 和 VMware 打造整合式解決方案，協助客戶應對這些新挑戰。
挑戰：為企業提供客戶遠端存取解決方案
起初，Amedis 看似只是想找一款解決方案，讓大量員工能連接公司內部的辦公室電腦並在家辦公 (WFH)，但 Amedis 真正需要的，其實遠比這複雜。
“我們正在尋找一種遠端存取解決方案，該解決方案將使我們能夠將本地WFH功能擴展到200多個用戶，” Frederic解釋說。 “但是我們不僅在尋找任何工具，我們還需要一個與我們的VMware工具兼容並支持Mac和PC的解決方案。”
Amedis 研究了市面上的幾種解決方案，包括 VMware Horizon View、Microsoft 的 RDP/ TSE、RAS Parallels，竟沒有一款能滿足 Amedis 的特定需求，不是價格過高、淨提供一些不必要的功能，不然就是複雜難用、很難與 VMware 整合。
解決方案：可靠又實惠的遠端存取解決方案，還要具備適合的功能
Splashtop On-Prem 讓 Amedis 能夠輕鬆擴充託管在內部的遠端存取基礎架構，並滿足所有自訂需求。
以實惠的價格提供企業級管理和自訂功能
Splashtop On-Prem 提供集中式資料庫和管理控制台，IT 管理員能夠處理��系統安全並自訂部署套件，為使用者免去繁瑣的安裝和配置步驟。因此，Amedis 也可以透過將 Splashtop On-Prem 整合到 VMware 工具中來自訂遠端存取。與市面上的其他解決方案恰恰相反，Splashtop On-Prem 的價格經濟實惠。Splashtop 是業界公認最超值的遠端存取解決方案，通常比競爭對手便宜 80%。
順暢的串流體驗和各種便利功能
有了 Splashtop，員工可以像坐在電腦前一樣遠端工作，而且不必擔心如 VPN 的緩慢連接速度。許多 Amedis 客戶讚賞 Splashtop 的表現。其中一位特別喜推崇遠端連線的順暢程度，即使同時連接了 120 多名員工也不必擔心。Splashtop 提供 4K 串流體驗，不僅低延遲率，畫面播放速率高達每秒 40 格。
除了這種串流體驗之外，Splashtop On-Prem 亦提供一系列功能，讓使用者可以在家中安全、高效地工作，包括多對多螢幕、檔案傳輸、聊天、遠端列印、兩步驟驗證、SSO 等。
支援各種 Android 和 iOS 裝置
Splashtop 的設計宗旨就在於，讓 Windows 和 Mac 電腦也能進行遠端電腦存取。因此，Amedis 使用者可以使用 Splashtop 透過 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置 (包括平板電腦和智慧型手機) 進行遠端連接。
成果：客戶和 MSP 都滿意
Splashtop On-Prem滿足了Amedis和Amedis客戶的需求。因此，Amedis構建了一個將Splashtop與VMware和其他一些功能（Amedis決定不公開的專有功能）捆綁在一起的工具。展望未來，Amedis將使用此新工具來滿足其企業級客戶端的所有遠端存取需求。
加分項目：Splashtop 的專門客戶支援團隊
Frederic 表示，成就這一切的核心是 Splashtop 支援團隊出色的應變能力和服務人力。
與 Amedis 一樣，其他滿足的 MSP 正在使用 Splashtop 遠端存取解決方案來支援全球客戶和�使用者。
細節
關於 Amedis
Amedis 是一家法國 MSP，專門打造安全的居家辦公 (WFH) 基礎設施、設置強大的安全措施、實現動態顯示，以及管理大型企業的其他 IT 需求。
關於 Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem 是遠端支援和遠端存取解決方案，可以在企業網路內完全自主託管。Splashtop On-Prem 旨在滿足當今數位化企業的需求，具有強大安全機制、出色效能和眾多便利功能，不僅可供自訂，還相容於各種工具和作業系統。
客戶經驗分享
提到市面上的解決方案，顯然 Splashtop On-Prem 是最強競爭者。商業團隊和支援團隊都應變迅速，使我們不假思索能夠做出決策。如果我能為所獲得的支援打個分數，我會給出滿分。
Frederic Renou, IT Director of Amedis