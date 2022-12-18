打造新一代企業解決方案，以滿足居家辦公時代的遠端存取需求

COVID19 加速了遠端工作的數位革命，並在此過程中迫使許多行業迅速適應這一新規範。 企業如何讓員工有效地在家工作？ 他們如何確保安全地做到這一點？ IT 基礎架構的可擴充性和可管理性如何？

作為許多IT基礎架構的擁有者， MSPs 是這一切的核心。 在本案例研究中，我們與 Amedis的 IT 總監 Frederic Renou 探討了他的公司（一家法國 MSP）如何利用 Splashtop On-Prem 和 VMware 構建集成解決方案，使其客戶能夠應對這些新挑戰。

挑戰：為企業提供客戶遠端訪問解決方案

起初，Amedis 似乎正在尋找一個簡單的用例的解決方案：使大量員工能夠連接到他們的本地辦公室計算機並在家 （WFH） 執行工作。 但 Amedis 需要的比這更複雜。

“我們正在尋找一種遠端存取解決方案，該解決方案將使我們能夠將本地WFH功能擴展到200多個用戶，” Frederic解釋說。 “但是我們不僅在尋找任何工具，我們還需要一個與我們的VMware工具兼容並支持Mac和PC的解決方案。”

Amedis 探索了市場上的幾種解決方案。 其中包括 VMware Horizon View， Microsoft的 RDP/ TSE和RAS並行。 它們都不能滿足 Amedis的特殊需求：它們要麼昂貴，要麼臃腫，功能不必要，難以使用或難以與 VMware集成。

解決方案：捆綁了正確功能的可靠、經濟實惠的遠端訪問解決方案

Splashtop On-Prem 為Amedis提供了一種簡單的方法來擴展託管在本地的遠端訪問基礎架構並滿足其所有自定義需求。

以可承受的成本進行企業級管理和定製

Splashtop On-Prem 帶有一個集中式資料庫和管理控制台，使 IT 管理員能夠處理系統安全問題並自定義部署包，從而免除最終使用者繁瑣的安裝和配置步驟。 這也允許 Amedis 通過將 Splashtop On-Prem 集成到其 VMware 工具中來自定義其遠端訪問。 與市場上的其他解決方案相反，Splashtop On-Prem 非常實惠。 Splashtop 被公認為業內最具價值的遠端訪問解決方案，價格通常比競爭對手低 80%。

順暢的串流體驗和各種便利功能

有了 Splashtop，員工可以像坐在電腦前一樣遠端工作，而且不必擔心如 VPN 的緩慢連接速度。許多 Amedis 客戶讚賞 Splashtop 的表現。其中一位特別喜推崇遠端連線的順暢程度，即使同時連接了 120 多名員工也不必擔心。Splashtop 提供 4K 串流體驗，不僅低延遲率，畫面播放速率高達每秒 40 格。

除了這種串流體驗之外，Splashtop On-Prem 亦提供一系列功能，讓使用者可以在家中安全、高效地工作，包括多對多螢幕、檔案傳輸、聊天、遠端列印、兩步驟驗證、SSO 等。

支援各種 Android 和iOS設備

Splashtop 旨在將遠端電腦訪問擴展到 Windows 和 Mac 計算機。 因此， Amedis 使用者可以使用 Splashtop 遠離他們的 Windows，Mac，iOS， Android 和Chromebook設備，包括平板電腦和智能手機。

結果：滿意的客戶和快樂的MSP

Splashtop On-Prem滿足了Amedis和Amedis客戶的需求。因此，Amedis構建了一個將Splashtop與VMware和其他一些功能（Amedis決定不公開的專有功能）捆綁在一起的工具。展望未來，Amedis將使用此新工具來滿足其企業級客戶端的所有遠端存取需求。

額外的好處：Splashtop 的專業客戶支持團隊

根據 Frederic 的說法，將所有內容結合在一起的是 Splashtop 支援團隊的回應能力和可用性。

與 Amedis 一樣，其他滿足的 MSP 正在使用 Splashtop 遠端存取解決方案來支援全球客戶和使用者。