大型美國零售商使用 Splashtop 現代化超過 900 家商店的遠端支援
簡化 IT 支援，更快地解決問題，並為超過 22,000 台裝置提供安全存取
影響
故障排除時間減少超過 50%
Splashtop 遠端支援工具將平均故障排除時間縮短了一半甚至更多，特別是在安裝路由器和硬體時，從 45 分鐘縮短到不足 5 分鐘。
安全遠端存取超過 22,000 個裝置
將 VNC 替換為 Splashtop，為 14,000 台 Windows 電腦、8,000 台 Android 裝置和 70 台 Mac 提供安全存取，大幅提升其整個零售環境的合規性和可見性。
跨團隊整合工具以提高效率
零售和企業團隊現在使用 Splashtop 來滿足所有遠端存取和支援需求，消除了對不同工具的依賴，降低了成本並提高了效率。
挑戰
擁有超過 900 家店舖和 22,000 多台連接裝置的零售商，其 IT 團隊面臨著增加的需求，需確保支援現場和零售業務的安全運行，並符合日益嚴格的合規要求
由17名支援代理組成的零售IT服務團隊負責支援中西部地區商店的POS系統、Android數位看板、手持裝置和網路硬體。他們的日常工作涉及遠端存取系統，以解決來自前線商店員工升級的故障申告。
「如果它能連接到網路，我們就支援它。我們需要的是安全可靠的方案來跟上這一切。」 ~ IT零售服務支援經理。
與此同時，企業IT服務中心支持超過3000名使用桌上型電腦和筆記型電腦的內部員工。他們使用SCCM和ConnectWise等工具進行遠端連線和軟體管理。
但限制非常明顯：
難以在分散環境和多個商店中協調支援
沒有Android數位看板及手持裝置的遠端存取支援
傳統的VNC工具缺乏安全性、存取控制和稽核性，造成合規性風險
ConnectWise和SCCM等工具在日常支援中不可靠
現場人員的遠端故障排除緩慢且易出錯，僅依賴口頭指示。
評估了ScreenMeet，但發現其與ServiceNow綁定太緊，不夠靈活
該組織需要一個可擴展的平臺，並且是對操作系統無依賴的解決方案，以適應每個部門和裝置類型。
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一位同事花了 45 分鐘在電話上解釋如何安裝路由器。切換到 Splashtop AR 幾分鐘就搞定。
~ IT Retail Services Support Manager
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讓人印象深刻的不僅僅是 Splashtop 的技術，儘管技術方面非常穩定，還有他們的團隊。我們寄了一台過時的 Android 顯示器給他們，他們讓 Splashtop 能夠在上面運行。支援非常快，並且能夠靈活適應，完全符合我們快速且安全地推出這項服務的需求。
~ IT Service Center Manager
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我們已將所有裝置載入 Splashtop Business 應用程式。現在我們可以支援任何地方的任何人，而無需跳過重重關卡。
~ Service Desk Analyst
解決
這家零售商在其所有零售網點和內部系統部署了 Splashtop Enterprise 和 Splashtop AR。
主動存取 for Retail Systems: Splashtop 部署於 22,000 個零售裝置，取代了 VNC 並啟用了對 POS 系統、Android 顯示器、數位看板和 Zebra 手持設備的安全主動存取。
內部員工的臨機支援：企業支援團隊使用 Splashtop Business App 為超過 3000 名使用者提供實時協助，縮短等待時間並簡化工作流程。
現場操作的 AR：Splashtop Augmented Reality 被 IT 和商店工程團隊採用，用於設備更換和 HVAC 維修過程中的可視指導和註釋能力，減少停機時間並消除溝通障礙。
安全的基於角色的存取: 精細控制的權限確保從開發人員到人才運營等不同部門只存取他們負責的裝置，增強 PCI 合規性。“使用 VNC，如果你能進入一個裝置，就能進入所有裝置。現在，這些都是可控制和可追溯的。”~ IT 零售服務支援經理 為什麼這很重要： PCI DSS要求嚴格的存取控制和審計記錄。使用 Splashtop，每次存取連線都會被記錄，並且權限是依角色設定的，確保了責任歸屬並減少了在零售商 22,000 台裝置上的風險。
Android 裝置的端點管理 利用 Splashtop 的自主端點管理 (AEM) 功能，IT 團隊安排重啟並大量推送 APK 更新到商店的 Android 基本標識裝置，解決記憶體洩漏問題，提升了設備的正常運行時間，無需遠端連接。
檔案傳輸和命令列工具：利用 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 的功能，通過遠端腳本、重�新啟動和部署來執行裝置操作，而不需涉及終端用戶，將業務時間的干擾降到最低。
跨平台支援：Splashtop 支援 Windows、Android、macOS 和虛擬化環境，讓零售商在各類裝置上標準化支援。
快速，自行導引的實施過程：一個完整的知識庫能讓 IT 團隊在不延遲的情況下完成部署，對 Splashtop 支援團隊的依賴也降到最低。 “我們從未等過 Splashtop。老實說，他們在等我們，” ~ 零售服務支援經理。 “支援團隊和文件使這一切變得非常簡單，” ~ IT 服務中心經理。
全組織的可擴展性：Splashtop 不僅被 IT 採用，還被運營、商店工程和人才發展團隊用於各種遠端支援需求。
關於客戶
一家在美國擁有超過 900 間門市的領先零售商，並繼續快速增長。以垂直整合、以客為尊的經營模式和快速擴張而聞名，該組織以創新、效率和價值驅動的文化為傲。