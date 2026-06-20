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Cire Services 利用 Splashtop 提升 IT 支援效率並降低成本

為 Cire Services 的人力精簡 IT 團隊提供安全、可擴展的遠端支援，進而為墨爾本東南部多個據點的 1000 多名使用者提供更好的服務。

後續效應

Efficiency icon

更快捷簡便的遠端支援

Splashtop 讓 Cire Services 的 IT 團隊能夠快速連接多個站點的使用者裝置並提供支援。以往必須採用較複雜工作流程的問題，現在可以透過回應迅速、操作直觀的遠端支援平台來解決，有助加速使用者恢復工作狀態。

A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

提高 IT 作業效率

Splashtop 提供集中化管理、自訂部署選項和精簡式使用者體驗，簡化了 IT 團隊的日常管理工作。遠端支援工具的部署和管理現在容易多了，團隊能夠將更多的時間投注在策略提案和使用者支援。

Cost Savings icon

省下可觀的成本

從 TeamViewer 換成 Splashtop 後，Cire Services 的遠端支援軟體成本降低了約 75%。現在，他們不僅享有靈活擴展的遠端支援平台所帶來的優勢，還能每年省下數千美元。

挑戰

身為 Cire Services 的 ICT 資深經理，Ian Rennison 要監督管理一個由五人組成的團隊，該團隊服務在墨爾本東南部擁有超過 1000 名使用者的組織，並負責支援其 IT 基礎設施。Ian 在 IT 服務和基礎設施管理領域深耕 20 餘年，深知可靠且有效率的工具對於支援分散式勞動力的重要性。

Ian 於 2026 年初加入 Cire Services 時，這個 IT 團隊是使用 TeamViewer 來進行遠端遠端支援。雖然該平台符合了基礎遠端存取要求，但若要有效擴大規模與管理，仍有重重阻礙。

主要挑戰包括：

  • 部署流程，難以在大量裝置上進行管理

  • 複雜功能，增添了不必要的行政管理開銷

  • 高昂的授權和營運成本

  • 大規模裝置管理的彈性有限

  • 需要更精簡、更集中化的支援體驗

Ian 表示：「我們一直想找部署更輕鬆、管理更簡便、價格更划算又兼顧功能性的解決方案。」

團隊在開始試用 Splashtop 之前，已經評估過 ScreenConnect 和 AnyDesk 等多款方案。

我們開始試用 Splashtop，發現它反應靈敏、易於部署且簡單易用，還讓我們能夠使用到進階功能，例如自訂部署組建和集中式管理控制台，這對我們來說非常重要。

Ian Rennison, Senior Manager – ICT, Cire Services

解決

經過順利的評估，Cire Services 選定了 Splashtop Remote Support，並在環境中全面部署該解決方案，支援多達 900 台託管裝置。

  • 易於部署，集中管理
    團隊迅速將 Splashtop 納入了日常服務台作業。該平台的被動回應式遠端連接，讓技術人員能夠有效率地排除故障、為使用者提供協助，並同時在 Windows 和 Mac 裝置上執行管理任務。

  • 讓成長型組織可靈活擴展
    Splashtop 最多可支援 900 台託管裝置，提供了 Cire Services 支援其技術環境擴張的所需靈活彈性。該解決方案提供了企業級的功能，而且不會帶來不必要的繁瑣程序。

  • 提升 IT 員工的使用者體驗
    直覺化介面和精簡過的工作流程降低了管理員的學習難度，也讓整個 IT 團隊更容易進行遠端支援。因此，技術人員可以減少管理工具的時間，騰出更多時間支援使用者。

  • 投資報酬率高
    最顯著的其中一項優勢就是軟體成本下降。與先前的解決方案相比，Splashtop 支出的費用大約只有 Cire Services 以往的四分之一，而且依舊能提供支援 IT 日常營運所需的功能和穩定。「就擴展彈性、功能和實惠程度而言，Splashtop 顯然是我們的不二首選。」


關於客戶

Cire Services 為非營利組織，致力於透過教育、培訓、早期教育和社區支持的計畫，建立起更強大的社群。Cire 成立於 1976 年，服務墨爾本東部郊區及周邊的社區，幫助各年齡層的人們取得學習機會、培養新技能，並接洽必要的支援服務。秉持著幫助人們充分發揮潛能的願景，Cire 透過其社區學校、早期學習、培訓和社區計畫提供豐富的學程。

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