Cire Services 利用 Splashtop 提升 IT 支援效率並降低成本
為 Cire Services 的人力精簡 IT 團隊提供安全、可擴展的遠端支援，進而為墨爾本東南部多個據點的 1000 多名使用者提供更好的服務。
後續效應
更快捷簡便的遠端支援
Splashtop 讓 Cire Services 的 IT 團隊能夠快速連接多個站點的使用者裝置並提供支援。以往必須採用較複雜工作流程的問題，現在可以透過回應迅速、操作直觀的遠端支援平台來解決，有助加速使用者恢復工作狀態。
提高 IT 作業效率
Splashtop 提供集中化管理、自訂部署選項和精簡式使用者體驗，簡化了 IT 團隊的日常管理工作。遠端支援工具的部署和管理現在容易多了，團隊能夠將更多的時間投注在策略提案和使用者支援。
省下可觀的成本
從 TeamViewer 換成 Splashtop 後，Cire Services 的遠端支援軟體成本降低了約 75%。現在，他們不僅享有靈活擴展的遠端支援平台所帶來的優勢，還能每年省下數千美元。
挑戰
身為 Cire Services 的 ICT 資深經理，Ian Rennison 要監督管理一個由五人組成的團隊，該團隊服務在墨爾本東南部擁有超過 1000 名使用者的組織，並負責支援其 IT 基礎設施。Ian 在 IT 服務和基礎設施管理領域深耕 20 餘年，深知可靠且有效率的工具對於支援分散式勞動力的重要性。
Ian 於 2026 年初加入 Cire Services 時，這個 IT 團隊是使用 TeamViewer 來進行遠端遠端支援。雖然該平台符合了基礎遠端存取要求，但若要有效擴大規模與管理，仍有重重阻礙。
主要挑戰包括：
部署流程，難以在大量裝置上進行管理
複雜功能，增添了不必要的行政管理開銷
高昂的授權和營運成本
大規模裝置管理的彈性有限
需要更精簡、更集中化的支援體驗
Ian 表示：「我們一直想找部署更輕鬆、管理更簡便、價格更划算又兼顧功能性的解決方案。」
團隊在開始試用 Splashtop 之前，已經評估過 ScreenConnect 和 AnyDesk 等多款方案。
我們開始試用 Splashtop，發現它反應靈敏、易於部署且簡單易用，還讓我們能夠使用到進階功能，例如自訂部署組建和集中式管理控制台，這對我們來說非常重要。
Ian Rennison, Senior Manager – ICT, Cire Services
解決
經過順利的評估，Cire Services 選定了 Splashtop Remote Support，並在環境中全面部署該解決方案，支援多達 900 台託管裝置。
易於部署，集中管理
團隊迅速將 Splashtop 納入了日常服務台作業。該平台的被動回應式遠端連接，讓技術人員能夠有效率地排除故障、為使用者提供協助，並同時在 Windows 和 Mac 裝置上執行管理任務。
讓成長型組織可靈活擴展
Splashtop 最多可支援 900 台託管裝置，提供了 Cire Services 支援其技術環境擴張的所需靈活彈性。該解決方案提供了企業級的功能，而且不會帶來不必要的繁瑣程序。
提升 IT 員工的使用者體驗
直覺化介面和精簡過的工作流程降低了管理員的學習難度，也讓整個 IT 團隊更容易進行遠端支援。因此，技術人員可以減少管理工具的時間，騰出更多時間支援使用者。
投資報酬率高
最顯著的其中一項優勢就是軟體成本下降。與先前的解決方案相比，Splashtop 支出的費用大約只有 Cire Services 以往的四分之一，而且依舊能提供支援 IT 日常營運所需的功能和穩定。「就擴展彈性、功能和實惠程度而言，Splashtop 顯然是我們的不二首選。」
關於客戶
Cire Services 為非營利組織，致力於透過教育、培訓、早期教育和社區支持的計畫，建立起更強大的社群。Cire 成立於 1976 年，服務墨爾本東部郊區及周邊的社區，幫助各年齡層的人們取得學習機會、培養新技能，並接洽必要的支援服務。秉持著幫助人們充分發揮潛能的願景，Cire 透過其社區學校、早期學習、培訓和社區計畫提供豐富的學程。