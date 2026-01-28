Splashtalks：持續創新 20 週年 + 2026 年冬季產品發表新訊
歡迎參加我們的 Splashtalks 特別場，認識我們專為協助您簡化、保護和擴大 IT 作業規模的尖端創新技術，為 Splashtop 的 20 週年紀念活動揭開序幕。
聆聽 Splashtop 執行長 Mark Lee 親自分享對於未來一年的願景，然後深入了解我們的 2026 年冬季產品發表內容，其中包含參考了各位的意見後所推出的強大更新。
您將了解到全新功能如何使端點管理和安全性比以往更加完美流暢：· 裝置標記支援 - 定義和新增裝置標記屬性，以利整理
AV/EDR 與 CrowdStrike 的技術整合 - 統一端點可見度，還可直接從 Splashtop 中購買 CrowdStrike
按原則執行的裝置管理 - 標準化設定、啟用 BitLocker，以及集中儲存金鑰
強化指令碼處理 – 強化介面、工作流程和即時執行回饋
全新 UI 體驗 – 功能表組織規劃方式重整，讓導覽更快速、簡易
透過原則提供 macOS 更新支援 – 在各端點自動執行 macOS 更新
AI：Patch Insights 與產品上手資訊 – 透過由 AI 驅動的指引，加速部署及執行修補最佳化
此版本以實際 IT 需求為基礎，協助您以更聰明、更快速、更安全的方式工作，讓 IT 團隊在 2026 年和未來穩居領先地位。