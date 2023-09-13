Syncro深化與Splashtop合作，簡化端點訪問
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Syncro 現在通過 Splashtop 提供增強的無縫集成，為成長中的合作夥伴提供更多價值西雅圖
，2023 年 9 月 13 日 – Syncro是一款面向託管服務提供商 (MSPs) 的一體化專業服務自動化(PSA ) 和遠程監控和管理(RMM) 平台），現在為其合作夥伴提供增強的 Splashtop 功能，作為其新 團隊計劃的一部分。Splashtop 是領先的終端訪問和 IT 支持解決方案， MSPs 可以使用它來整合其工具集並支持多種獨特的客戶環境。這種合作夥伴關係帶來了新的功能，可以提高生產力並向客戶提供終端支持，所有這些都只需從 Syncro 平台上單擊一個按鈕即可。
Syncro 首席執行官艾米麗·格拉斯 (Emily Glass) 表示：“此次合作展示了 Syncro 幫助成長中的 MSPs 降低運營成本的另一種方式。"我們的目標是通過一套具有成本效益的工具來建立合作夥伴成功，並幫助他們為客戶提供更好的支持-這種合作是我們如何實現使命的另一個例子。"
合作夥伴可以通過 Syncro 訪問增強的 Splashtop 功能套件，包括：
即時終端控制： 享受與託管設備的不間斷、高速遠程連接，無論最終用戶是否存在。您可以像面對面一樣快速疑難排解和執行任務。
輕鬆一鍵訪問： 只需在 Syncro 平台內單擊一下即可啟動到資產的終端連線，從而�節省時間並簡化操作。
增強終端連線生產力：遠程連接時通過聊天傳輸文件、打印並與最終用戶互動。
自動連線記錄： 在 Syncro 的活動歷史記錄中自動記錄 Splashtop 連線，確保透明度和問責制。*
通過技術人員協作提高效率： 使多個技術人員能夠遠程同時連接到同一台計算機，確保輕鬆協作並提高生產力。
無縫多顯示器支持： 通過真正的多對多螢幕設置輕鬆查看遠程計算機的多個顯示器。
使最終用戶能夠遠程訪問他們的工作計算機： 通過購買最終用戶終端訪問許可證並使客戶能夠從任何地方在其遠程計算機上高效工作來擴展您的產品。
Splashtop 首席執行官 Mark Lee 表示：“我們與 Syncro 不斷發展的合作關係體現了我們對 MSPs 提供增強型端點訪問解決方案的承諾。”“在 Syncro 的集成 PSA 和 RMM 平台中擴展我們的終端訪問功能，使 MSPs 能夠更高效、更安全地運營。我們很高興與 Syncro 這樣的公司合作，他們讚賞 MSP 社區用戶友好，可互操作和安全解決方案的重要性。」
有關 Syncro 與 Splashtop 合作及其提供的增強型終端訪問功能的更多信息，請訪問： https://syncromsp.com/
關於 Syncro
Syncro 的一體化 PSA、RMM 和終端支持軟件可幫助託管服務提供商開展更高效、利潤更高的業務。定價令人耳目一新，沒有合同，所有功能都需要支付固定費用。 Syncro 是一家以人為本的科技公司，致力於實現多元化、包容性和公平實踐，從客戶和員工到整個產業，使每個人都受益。 訪問 https://syncromsp.com/ 了解更多信息或在領英 @syncromsp 上關注我們。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。其混合工作和 IT / MSP 端點支持解決方案提供快速、簡單和安全的體驗。Splashtop 的專利高品質技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支持、60fps 和超低延遲。Splashtop 具有先進的安全功能、廣泛的裝置支持和響應迅速的客戶服務。全球超過 3000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。飞濺之旅
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